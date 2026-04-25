Шешко об «МЮ»: «Я бы очень хотел завоевать трофеи. У нас отличный командный дух»

Шешко: хотел бы завоевать трофеи с «МЮ».

Форвард «Манчестер Юнайтед » Беньямин Шешко заявил о желании выиграть трофеи в составе манкунианцев.

После 33 матчей «красные дьяволы» занимают в АПЛ 3-е место.

«Думаю, мы отлично выступаем. Осталось еще несколько матчей, но я считаю, что мы справляемся. У нас отличный командный дух. Я многому учусь, получаю опыт. Здесь великолепные игроки, отличный тренерский штаб.

Я бы очень хотел завоевать здесь трофеи. Думаю, мы можем сотворить нечто незабываемое. Конечно, нам нужно многое для этого сделать, но я верю, что мы способны», – сказал Шешко.