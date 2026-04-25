Шешко об «МЮ»: «Я бы очень хотел завоевать трофеи. У нас отличный командный дух»
Форвард «Манчестер Юнайтед» Беньямин Шешко заявил о желании выиграть трофеи в составе манкунианцев.
После 33 матчей «красные дьяволы» занимают в АПЛ 3-е место.
«Думаю, мы отлично выступаем. Осталось еще несколько матчей, но я считаю, что мы справляемся. У нас отличный командный дух. Я многому учусь, получаю опыт. Здесь великолепные игроки, отличный тренерский штаб.
Я бы очень хотел завоевать здесь трофеи. Думаю, мы можем сотворить нечто незабываемое. Конечно, нам нужно многое для этого сделать, но я верю, что мы способны», – сказал Шешко.
Что делать с Челестини?25923 голоса
Увольнять сейчас
Дать поработать месяц и сэкономить
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sports
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
По сути отличная команда, купить пару игроков в центр поля(один топ), укрепить лз, и можно ожидать что ниже зоны ЛЧ не упадут
странно если бы он не заявил о желании выигрывать трофеи
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем