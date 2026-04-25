2

Шешко об «МЮ»: «Я бы очень хотел завоевать трофеи. У нас отличный командный дух»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Беньямин Шешко заявил о желании выиграть трофеи в составе манкунианцев.

После 33 матчей «красные дьяволы» занимают в АПЛ 3-е место.

«Думаю, мы отлично выступаем. Осталось еще несколько матчей, но я считаю, что мы справляемся. У нас отличный командный дух. Я многому учусь, получаю опыт. Здесь великолепные игроки, отличный тренерский штаб.

Я бы очень хотел завоевать здесь трофеи. Думаю, мы можем сотворить нечто незабываемое. Конечно, нам нужно многое для этого сделать, но я верю, что мы способны», – сказал Шешко.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sports
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoБеньямин Шешко
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
По сути отличная команда, купить пару игроков в центр поля(один топ), укрепить лз, и можно ожидать что ниже зоны ЛЧ не упадут
странно если бы он не заявил о желании выигрывать трофеи
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Брентфорда»
вчера, 20:54Live
Шешко считает Бруну лучшим игроком сезона в АПЛ: «Он прекрасен. До, во время и после тренировок получаю от него много указаний. Что бы он ни говорил – просто делай, не думай дважды»
24 апреля, 20:30
«Реал» за 7,7 млрд долларов – самый дорогой клуб мира по версии Sportico. «Барса» – 2-я, «Бавария» – 4-я, «Тоттенхэм» – 10-й, «Милан» – 14-й, «Интер Майами» Месси – 16-й
24 апреля, 18:51
Рекомендуем
Главные новости
Лига чемпионов. «ПСЖ» Сафонова примет «Баварию» в первом матче 1/2 финала. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
42 минуты назад
Победа «МЮ», поражение «Балтики», яркая пресс-конференция Разина, Россия сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом, Алиев лечился от туберкулеза, Тедеско уволен и другие новости
57 минут назад
Гурцкая о «Пари НН»: «Вы обязаны вылететь с долгами в 600-700 млн и потом думать, как закрыть эту команду. По-другому нельзя с этими регионами работать, люди вообще не соображают, что делать»
сегодня, 04:58
Шалимов о борьбе за 3-е место в РПЛ: «Зачем за него биться? Для «Спартака» даже 2-е ни о чем в плане мотивации. Для «Балтики» – супер. Для «Локомотива» – супер, но оно ничего не дает»
сегодня, 03:58
Кэррик про 2:1 с «Брентфордом»: «Дух, усилия и сплоченность игроков «МЮ» были фантастическими. Сейчас такое время сезона, когда важен результат»
вчера, 22:02
У Бруну 140 очков в АПЛ за «МЮ» – как у Роналду. У хавбека 70 голов и 70 ассистов, у форварда – 103+37
вчера, 21:20
Талалаев о судьях после 0:1 от «Акрона»: «Судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле, я в этом убежден. «Зениту» уступили в Кубке с этим же арбитром»
вчера, 21:10
У «МЮ» 9 побед в 13 матчах при Кэррике. Команда идет 3-й и на 3 очка опережает «Ливерпуль» перед очной игрой
вчера, 20:56
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Брентфорда»
вчера, 20:54Live
Ко всем новостям
Последние новости
«СКА Хабаровск» расторг контракт с тренером Поддубским: «Команда не побеждает 9 игр подряд. Уровень нынешнего состава – отнюдь не борьба за выживание в Первой лиге»
12 минут назад
Заика о «Сочи»: «Никто в команде не смирился с вылетом, будем биться до конца. А смысл что-то делать, если не веришь? Мотивировать нас не надо»
сегодня, 04:22
ЦСКА о Мойзесе: «У бразильца травма четырехглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения – от 4 недель»
сегодня, 03:46
«МЮ» набрал 30 очков в 14 матчах АПЛ при Кэррике и Флетчере. С Аморимом было 31 очко в 20 играх
вчера, 21:59
На ЧМ-2026 желтые карточки будут сгорать после группового этапа и 1/4 финала
вчера, 21:52
У Бруну гол или ассист за «МЮ» в 7 матчах АПЛ подряд. Это лучшие показатели после ван Перси, набиравшего очки в 10 играх подряд с ноября 2012-го по январь 2013-го
вчера, 21:40
Adidas создал джерси для собак в стиле форм Аргентины, Японии, Мексики, Колумбии для ЧМ-2026
вчера, 21:32Фото
Генич заявил, что ЦСКА назначит нового тренера-иностранца: «К Талалаеву был интерес, это правда. Но с одним тренером уже договорились, говорят»
вчера, 21:29
Родриго с опережнием сроков восстанавливается от разрыва «крестов». Вингер «Реала» читал письма фанатов, вел дневник, играл на укулеле и в приставку, а теперь тренируется дважды в день (As)
вчера, 21:12
Чемпионат Испании. «Эспаньол» и «Леванте» голов не забили
вчера, 20:59
Рекомендуем