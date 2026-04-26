Кубок Англии. 1/2 финала. «Челси» выбил «Лидс»

В Кубке Англии прошли матчи 1/2 финала.

В 1/2 финала Кубка Англии в субботу «Манчестер Сити » одолел «Саутгемптон » (2:1), в воскресенье «Челси » выиграл у «Лидса » (1:0).

Кубок Англии. Полуфинал 26 апреля 14:00, Уэмбли Челси Завершен 1 - 0 0.34 xG 0.89 Лидс Матч окончен Жоао Педро Делап 90’ +8’ Нету 90’ +4’ 90’ +4’ Богл 86’ Ааронсон Лонгстафф 84’ Нмеча 78’ Ампаду Палмер 77’ 76’ Стрейк 74’ Окафор Ньонто 74’ Танака Нмеча Гарначо Палмер 71’ Лавия Сантос 66’ Кайседо 60’ 46’ Бийол Штах 46’ Джастин Родон 2 тайм Перерыв Фернандес

23’ Челси Санчес, Кукурелья, Адарабиойо, Чалоба, Гюсто, Кайседо, Лавия, Гарначо, Фернандес, Нету, Жоао Педро Запасные: Фофана, Шерман-Лоу, Ачимпонг, Хато, Эссугу, Лавия, Гарначо, Жоао Педро, Дерри 1 тайм Лидс: Лукас Перри, Стрейк, Бийол, Джастин, Окафор, Ааронсон, Гудмундссон, Танака, Ампаду, Богл, Калверт-Льюин Запасные: Окафор, Джеймс, Пиру, Танака, Бийол, Джастин, Ааронсон, Дарлоу, Борнаув

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

