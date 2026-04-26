Кубок Англии. 1/2 финала. «Челси» выбил «Лидс»

В Кубке Англии прошли матчи 1/2 финала.

В 1/2 финала Кубка Англии в субботу «Манчестер Сити» одолел «Саутгемптон» (2:1), в воскресенье «Челси» выиграл у «Лидса» (1:0).

26 апреля 14:00, Уэмбли
Челси
1 - 0
0.34xG0.89
Лидс
Жоао Педро   Делап
90’
+8’
Нету
90’
+4’
90’
+4’
Богл
86’
Ааронсон   Лонгстафф
84’
Нмеча
78’
Ампаду
Палмер
77’
76’
Стрейк
74’
Окафор   Ньонто
74’
Танака   Нмеча
Гарначо   Палмер
71’
Лавия   Сантос
66’
Кайседо
60’
46’
Бийол   Штах
46’
Джастин   Родон
  Фернандес
23’
Челси
Санчес, Кукурелья, Адарабиойо, Чалоба, Гюсто, Кайседо, Лавия, Гарначо, Фернандес, Нету, Жоао Педро
Запасные: Фофана, Шерман-Лоу, Ачимпонг, Хато, Эссугу, Лавия, Гарначо, Жоао Педро, Дерри
Лидс:
Лукас Перри, Стрейк, Бийол, Джастин, Окафор, Ааронсон, Гудмундссон, Танака, Ампаду, Богл, Калверт-Льюин
Запасные: Окафор, Джеймс, Пиру, Танака, Бийол, Джастин, Ааронсон, Дарлоу, Борнаув
25 апреля 16:15, Уэмбли
Манчестер Сити
2 - 1
1.84xG0.18
Саутгемптон
90’
+3’
Харвуд-Беллис
89’
Феллоуз   Эдози
89’
Бри   Арчер
  Нико Гонсалес
87’
Рейндерс   Бернарду Силва
85’
  Доку
82’
79’
  Азаз
76’
Велингтон   Мацуки
Аит-Нури   О`Райли
71’
Мармуш   Холанд
71’
61’
Брэгг   Чарльз
61’
Стюарт   Ларин
Фоден   Савиньо
58’
Ковачич   Доку
58’
Манчестер Сити
Траффорд, Аит-Нури, Аке, Стоунз, Матеуш Нунеш, Фоден, Шерки, Ковачич, Нико Гонсалес, Рейндерс, Мармуш
Запасные: Аит-Нури, Ковачич, Рейндерс, Мармуш, Гехи, Доннарумма, Хусанов, Фоден, Льюис
Саутгемптон:
Перец, Велингтон, Феллоуз, Вуд-Гордон, Харвуд-Беллис, Бри, Сиенза, Яндер, Брэгг, Азаз, Стюарт
Запасные: Бри, Брэгг, Йелерт, Робинсон, Феллоуз, Стюарт, Лонг, Куарши, Велингтон
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Англии

Что делать с Челестини?25923 голоса
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
А МС, который на старте сезона все списывали со счетов, по итогу может взять 3 трофея. Вот такой вот шарлатан.
Комментарий скрыт
Ответ Vitto
Комментарий скрыт
Ну значит проход спортинга стоит всех титулов)
Святые в этом розыгрыше кубка, больше команд апл обыграли ,чем в прошлом году в апл
Саутгемптон не мог пораньше забить,
а то Сити только после этого проснулся.
Дегенеративный Савиньо.
Ну ждём «очевидный» финал Лидс против Саутгемптона
Удачи команде силы воли Манчестер сити 💪
не дубль, а залупль?
Ну кубок английской лиги уже есть)
фоден должен был стать вторым Месси, а стал вторым Обляковым
Где справедливость ?) ну какой финал этому Саутгемптону
А что не так? Клуб из Шипа победил Арсенал и могут Сити, так почему они не достойны титула?
Да им это особо не надо ,там жесткая концовка в шипе,у них сил на плоф может не хватить,они месяц уже играют каждые 3 дня
