  • «Крылья Советов» обыграли «Локомотив» – 2:0. Рахманович и Олейников забили, Митрюшкин отразил пенальти
«Локомотив» проиграл «Крыльям Советов».

«Крылья Советов» победили «Локомотив» (2:0) в 27-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «Самара Арене».

На 31-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Иван Олейников. Амар Рахманович подправил мяч в сетку после удара Михайло Баняца на 53-й. На 92-й Антон Митрюшкин отбил удар Кирилла Печенина с пенальти.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 27 тур
25 апреля 14:00, Самара Арена
Крылья Советов
Завершен
2 - 0
2.67xG0.84
Локомотив
Рассказов
90’
+3’
Печенин
90’
Витюгов   Лепский
86’
Олейников   Столбов
86’
Шуманский
79’
Рахманович   Шуманский
73’
71’
Фассон   Вера
Баняц   Ахметов
61’
Ороз   Марин
61’
57’
Карпукас   Комличенко
56’
Монтес
  Рахманович
53’
51’
Сильянов
46’
Бакаев   Пиняев
46’
Чевардин   Салтыков
2тайм
Перерыв
45’
+2’
Чевардин
Фернандо
34’
  Олейников
31’
17’
Бакаев
Крылья Советов
Песьяков, Печенин, Божин, Чернов, Ороз, Витюгов, Фернандо, Олейников, Баняц, Рассказов, Рахманович
Запасные: Рекена, Кокарев, Хубулов, Фролов, Дани Фернандес, Сутормин, Игнатенко
1тайм
Локомотив:
Митрюшкин, Фассон, Монтес, Морозов, Сильянов, Карпукас, Пруцев, Чевардин, Батраков, Бакаев, Воробьев
Запасные: Годяев, Сарвели, Лантратов, Ньямси, Погостнов, Тимофеев, Мялковский, Веселов
105 комментариев
из года в год Локо весной прекращается в мальчиков одуванчиков,если тренерский штаб не делает работы, может стоит его поменять?
Ответ mestre Nani
С этим составом место выше 6 уже достижение
Ответ FCZB_2022
Факт) состав для победы в 1 лиге в лучшем случае
Как же вовремя избавились самарцы от Адиева. Команда получила нужный импульс и заиграла. Самарцев с победой!
Бакаев псих конечно. Давно заметил с менталкой что то не то у него.
Ответ Ломачер
Он не псих. Просто контузия от того громкого звука попадания мяча в руку Дивеева
Ответ andrew.p
Комментарий скрыт
Пенальти должен был бить Констанза, 3:0 было бы заслуженно!
Ответ madjer163
Тоже так думал.
Ответ madjer163
И зениту лучше бы константа бил
Крылья с очень важной победой!!!
Бакаева - подлеца удалять надо было.
Всё по делу. Видно же, что Булатов ставит интересную игру - пасы низом, резкие контратаки. Чем-то напоминает футбол Осинькина.
Тошнотворного футбола Адиева как небывало! Я всегда говорил, что надо просто убирать этого шарлотана! Менять на кого угодно! В итоге в первом же матче после смены тренера Крылья показали совершенно другой футбол. Булатов пока очень нравится. Важнейшая победа. Шансы на сохранение прописки в РПЛ резко возросли.
Ответ hitch_11
Единственно что плохо это то что насобирали такую плохую разницу забитых и пропущенных, из-за этого имеем преимущество лишь над Ростовом( если не победим Акрон и/или Оренбург), Махачкала обходит пока из-за разницы между забитыми и пропущенными как раз. А Пари НН по результатам личных встреч. Сочи за конкурента не считаю, в то что они победят еще три раза подряд не верю.
Ответ Alex-San
Наследие Адиева очень тяжкое. Но с такой игрой как сегодня, а равно как и в матчах с ЦСКА и Ахматом шансы точно есть.
когда же Воробьёва кому нибудь подсунут. это не нападающий, это полный ноль. бездарный
Ответ maksim.panchenko2802@gmail.com
А мне тут шулер доказывал, что это очень сильный нападающий и хотел бы его в ЦСКА видеть.
А ему давно написал, что это игрок уровня нашего Мусаева, только играли на него и пёрло одно время.
Одна из худших игр Локомотива в сезоне. Ошибки, ошибки, ошибки и выпученные глаза
Ответ s_kapa
Та хватяа, в этой судьи чуть не досвистели. Это их коронная игра
Всех болельщиков Крыльев с победой! ✊🇸🇱
