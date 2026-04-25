«Крылья Советов» обыграли «Локомотив» – 2:0. Рахманович и Олейников забили, Митрюшкин отразил пенальти

«Локомотив» проиграл «Крыльям Советов».

«Крылья Советов » победили «Локомотив » (2:0) в 27-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «Самара Арене».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 31-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Иван Олейников . Амар Рахманович подправил мяч в сетку после удара Михайло Баняца на 53-й. На 92-й Антон Митрюшкин отбил удар Кирилла Печенина с пенальти.

