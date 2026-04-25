«Сафонов входит в топ-3 лучших голкиперов в Европе». Джанаев о вратаре «ПСЖ»
Сослан Джанаев считает, что Матвей Сафонов из «ПСЖ» входит в топ-3 лучших вратарей в Европе.
«Сафонов — сто процентов один из лучших вратарей в Европе на данный момент. Думаю, прямо сейчас он входит в топ-3 лучших голкиперов в Европе.
Отличный сезон проводит, желаю ему только удачи», — сказал экс-голкипер клубов РПЛ.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
12 комментариев
Сафонов явно за этот сезон себе добавил в карму и уже будет рассматриваться большим количеством клубов как потенциально первый номер, но про топ я бы не говорил...
Насчет топ -3 спорно, а в 10 уверенно)
Согласен. Топ 3 это очень обтекаемая величина. Сегодня вратарь в тренде, а завтра ни одного сейва на крупном турике. Ддх как пример
Не спорно, а точно вне. Куртуа, Райя, Доннарума, Облак на другом уровне. Нойер, Гарсия, Алиссон по набору навыков и по дистанции сильнее. Дальше идет пул из 10-15 вратарей, которые в зависимости от успехов команды и личного вклада могут ранжировать места. Но, к примеру, Мартинес, Тен Штеген или Симон чем-то уступают Матвею по достижениям или умениям?
"Сафонов идёт следом за Акинфеевым и Максименко"-добавил Джанаев.
О, легендарный Джанаев появился. Интересно, чем сейчас занимается? Надеюсь не детей тренирует )
Так он и сказал прямо сейчас
