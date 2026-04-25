«Ростов» уступил «Оренбургу» – 0:1. Гузина забил на 85-й

«Оренбург» обыграл «Ростов» в гостях.

«Ростов» дома проиграл «Оренбургу» (0:1) в 27-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «Ростов Арене».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 85-й минуте победный гол забил нападающий гостей Гедеон Гузина.

«Ростов» сейчас занимает 10-е место в таблице, имея 27 очков. «Оренбург» идет 9-м, набрав 26 баллов.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 27 тур
25 апреля 11:30, Ростов Арена
Ростов
0 - 1
0.5xG1.07
Оренбург
90’
+7’
Ведерников
90’
+6’
Кейрос   Квеквескири
90’
+3’
Кантеро   Ведерников
90’
+3’
Кантеро
89’
Рудаков
Щетинин   Мохеби
88’
85’
  Гузина
73’
Томпсон   Пуэбла
Голенков   Байрамян
73’
72’
Гюрлюк   Голыбин
72’
Жезус   Гузина
Кучаев   Шанталий
67’
Мелехин   Семенчук
46’
2тайм
Перерыв
Ростов
Ятимов, Вахания, Сако, Чистяков, Мелехин, Кучаев, Миронов, Щетинин, Сулейманов, Голенков, Роналдо
Запасные: Голенков, Комаров, Одоевский, Игнатов, Кучаев, Мокроусов, Лангович, Аджаса, Шамонин, Мелехин, Щетинин, Прохин
1тайм
Оренбург:
Рудаков, Кантеро, Муфи, Хотулев, Паласиос, Иващенко, Гюрлюк, Болотов, Кейрос, Томпсон, Жезус
Запасные: Касимов, Эль Махрауи, Томпсон, Поройков, Ценов, Аванесян, Кантеро, Кейрос, Ходанович, Савельев, Жезус, Гюрлюк
Ростов шикарно продает очки нуждающимся, так скоро все долги погасят
Это точно.Главное что бы теперь,сам Ростов в стыках не оказался.С такими продажами
дык у них все равно денег нет, все равно пришлось бы по неспортивным причинам сняться. А так хоть заработают.
Что творит Оренбург! За пару туров с предпоследнего места переместился в середину таблицы! Молодцы ребята!
Поздравляю Оренбург!
Это они со страху — увидели, что «Сочи» творит и тоже решили. А были главными кандидатами на вылет)
Одни «Зенит» отлупили, другие — ЦСКА, и понеслись серии у обоих)
Ростову пора проветриться в ФНЛ.
Я как болельщик Ростова уже того же желаю… или не понимаю, как можно держать эту аморфную испанскую свинью, которая готова дома отсиживать 0:0 с Сочи и Оренбургом…
Согласен с каждым словом, кроме свиньи.
Ну Ростов взял и записался в конкретные такие претенденты на выживание. Выиграй бы сегодня и уже почти считай отскочили от этого. А тут только в борьбу погрузились. Оренбург выдал 2 победы подряд.
Альба вон из клуба! Я болею за Ростов с 2019 г., никогда не было еще такой апатии к игре (даже во времена кризисные Семена, Тедеева). Ни игры, ни результата! 7.000 болельщиков отсюда… либо сейчас уволят Альбу и поставят хотя бы какого-то амбициозного тренера (да хоть Калачева, либо мы вылетим…
Чувствую позор за команду, когда дома держат 0:0 с Оренбургом и Сочи (закономерно пропускают)
Какой же Альба умный! Предыдущий тур единственный среди недели. Сегодня игра где нужно было сыграть на свежести игроков он выпустил не игравшего на неделе Мохеби на 88 минуте. Думаю это он поторопился с заменой,потому что умный. Совсем не увидели мы и Комарова с Ланговичем для придания свежести игре,зато отыгравший с ЦСКА 90+минут Сулейманов до конца игры на поле. И ладно была бы польза. Второй тайм это просто провал, но ТШ бездействуют. Умные потому что.
Оренбург стронг
Кошмар, всех посадить на минималка, стыдно смотреть, в лучшую лигу мира и срочно, балбесы
Интересная таблица получается, Спортс. 27 очков - десятое место. 26 очков - девятое. Куда торопимся перед публикацией?
