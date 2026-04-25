72

Арбелоа о неназначенном пенальти с «Бетисом»: «В момент удара Браима рука Родригеса была вытянута и не прижата к телу»

Тренер «Реала» Альваро Арбелоа считает, что в матче Ла Лиги с «Бетисом» (1:1) следовало назначить пенальти за игру рукой защитника севильцев Рикардо Родригеса.

«Для меня это явный пенальти – в момент удара Браима рука была вытянута и не прижата к телу.

В таком очевидном эпизоде по-другому и быть не может, как и в моменте в конце матча: Менди выиграл позицию, и даже малейший захват или касание руки – это фол. Это элементарная вещь в футболе, но уже не первый раз с нами происходит нечто подобное. 

Думаю, эти два решения сильно повлияли на игру», – сказал Арбелоа.

ТВ «Реала» о матче с «Бетисом»: «Явный пенальти, ВАР не подсказал Сото Градо – очевидная игра рукой Родригеса. Еще один эпизод в судейской саге, снова рука тянется к кошельку»

в какую же мерзкую команду превратился реал,постоянно падают и кривляются мол умираю,ещё в матче с баварией это стало бесить,привыкли что им за каждое падение дают фол и пенали,ужасные черти
Комментарий скрыт
Вот-вот, я тоже сразу про Текстильщик из Иваново подумал
О каком пенальти вообще речь, если по игре Бетис просто был на две головы выше? Тем более в ворота Мадрида тоже должны были назначить пенальти. Стыдно за такую игру команды. Понятное дело, что мотивации у команды особо нет, но все же клуб обязан до конца сражаться пока есть хоть какие-то математические шансы.
Ну перегибать-то тоже не надо. Бетис ни на две, ни на одну голову не был выше. Да и вообще в принципе не был. У Мадрида было отчётливое преимущество по ходу встречи, исключая отдельные отрезки. Но да, к сожалению, за кучу нереализованных атак, включая прям убойные, команда может винить только себя.
Меня просто злит такое наплевательское отношение команды, безволие, никакого стремления к победе. Ну а игра в защите во вчерашнем матче - это просто караул. Бедного Лунина расстреливали, как хотели. Грустно наблюдать такую картину, впервые за долгое время, мне просто хотелось выключить трансляцию чтобы не видеть такой футбол в исполнении любимой команды.
Реал последние два сезона, это просто генератор нытья, после каждой ничьи/поражения начинается поток каких-то нелепых обвинений судей или игроков соперника, не умеет нынешний Реал проигрывать от слова совсем
Вообще ничего не говори - толи дело Барселона, и проигрывать умеет гордо, не ноет никогда, особенно Флик - мужик сказал что ныть не будет и не ноет, и выигрывать Барселона по мужицки умеет - главное чтоб пеналь дали ,как в прошлом матче. Не то что Реал, дааа
Подскажи, пожалуйста, когда в последний раз Барселона проиграла без нытья о судействе? Уверен кроме минуса ответа не будет
Если внимательно смотреть матчи, а может даже и не внимательно
То можно заметить что задача Брахима по-моему это дойти до штрафной и найти контакт) вот это тактика - чемпионская 👍🏼
Как вы думаете построить ли Реал чемпионский коридор Барселоне 10 мая ? (!)
Если мбаппыч разрешит
Он не поедет)
А у чубакамени? Как на творожном "это другое?"
Что скажете по Тчуамени в прошлогоднем классико? Сейчас такие не дают
Королевский менталитет не позволяет же говорить о судействе... или это другое🤣🤣🤣
Какой же он нытик и плакса все же. Хотя что с него взять, он и бытность игроком был крайне сомнительным персонажем мягко говоря. Сейчас физрук открыто позорится. Раньше то у него в проплаченных СМИ был образ «сурового спартанца». У этого манекена смелости хватило только конфликтовать с Карвахалем, Себальосом и Асенсио. Получается так, что физрука любят только очень сомнительные персонажи по типу истерички и вальверде, а все нормальные игроки уже конфликтуют. Алонсо не нравился только кислой роже вальверде и истеричке. Вот и делайте выводы теперь.
хорош, арбелоа
надо было свои моменты забивать
и не играть так, будто ведешь 3:0
в общем не получилось у тебя настроить раздевалку на достойную концовку сезона.
Материалы по теме
Арбелоа уверен, что Антони фолил на Менди перед голом «Бетиса»: «Все очевидно, но для этого надо немного разбираться в футболе, а у ответственных за решения с этим проблемы»
24 апреля, 21:56
Итурральде о падении Антони в штрафной «Реала»: «Менди ударил его по ноге, но это не повод для пенальти»
24 апреля, 21:55
Антони упал в штрафной «Реала» на 90-й минуте – Менди зацепил его голеностоп и коснулся рукой плеча. Сото Градо не дал «Бетису» пенальти
24 апреля, 21:08
Лига чемпионов. «ПСЖ» Сафонова примет «Баварию» в первом матче 1/2 финала. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
42 минуты назад
Победа «МЮ», поражение «Балтики», яркая пресс-конференция Разина, Россия сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом, Алиев лечился от туберкулеза, Тедеско уволен и другие новости
57 минут назад
2000 от Bettery на матчи полуфинала ЛЧ! «ПСЖ» за 2.35 или «Бавария» за 2.75?
сегодня, 06:00Промо
Гурцкая о «Пари НН»: «Вы обязаны вылететь с долгами в 600-700 млн и потом думать, как закрыть эту команду. По-другому нельзя с этими регионами работать, люди вообще не соображают, что делать»
сегодня, 04:58
Шалимов о борьбе за 3-е место в РПЛ: «Зачем за него биться? Для «Спартака» даже 2-е ни о чем в плане мотивации. Для «Балтики» – супер. Для «Локомотива» – супер, но оно ничего не дает»
сегодня, 03:58
Кэррик про 2:1 с «Брентфордом»: «Дух, усилия и сплоченность игроков «МЮ» были фантастическими. Сейчас такое время сезона, когда важен результат»
вчера, 22:02
У Бруну 140 очков в АПЛ за «МЮ» – как у Роналду. У хавбека 70 голов и 70 ассистов, у форварда – 103+37
вчера, 21:20
Талалаев о судьях после 0:1 от «Акрона»: «Судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле, я в этом убежден. «Зениту» уступили в Кубке с этим же арбитром»
вчера, 21:10
У «МЮ» 9 побед в 13 матчах при Кэррике. Команда идет 3-й и на 3 очка опережает «Ливерпуль» перед очной игрой
вчера, 20:56
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Брентфорда»
вчера, 20:54Live
«СКА Хабаровск» расторг контракт с тренером Поддубским: «Команда не побеждает 9 игр подряд. Уровень нынешнего состава – отнюдь не борьба за выживание в Первой лиге»
12 минут назад
Заика о «Сочи»: «Никто в команде не смирился с вылетом, будем биться до конца. А смысл что-то делать, если не веришь? Мотивировать нас не надо»
сегодня, 04:22
ЦСКА о Мойзесе: «У бразильца травма четырехглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения – от 4 недель»
сегодня, 03:46
«МЮ» набрал 30 очков в 14 матчах АПЛ при Кэррике и Флетчере. С Аморимом было 31 очко в 20 играх
вчера, 21:59
На ЧМ-2026 желтые карточки будут сгорать после группового этапа и 1/4 финала
вчера, 21:52
У Бруну гол или ассист за «МЮ» в 7 матчах АПЛ подряд. Это лучшие показатели после ван Перси, набиравшего очки в 10 играх подряд с ноября 2012-го по январь 2013-го
вчера, 21:40
Adidas создал джерси для собак в стиле форм Аргентины, Японии, Мексики, Колумбии для ЧМ-2026
вчера, 21:32Фото
Генич заявил, что ЦСКА назначит нового тренера-иностранца: «К Талалаеву был интерес, это правда. Но с одним тренером уже договорились, говорят»
вчера, 21:29
Родриго с опережнием сроков восстанавливается от разрыва «крестов». Вингер «Реала» читал письма фанатов, вел дневник, играл на укулеле и в приставку, а теперь тренируется дважды в день (As)
вчера, 21:12
Чемпионат Испании. «Эспаньол» и «Леванте» голов не забили
вчера, 20:59
