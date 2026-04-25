Арбелоа о неназначенном пенальти с «Бетисом»: «В момент удара Браима рука Родригеса была вытянута и не прижата к телу»

Арбелоа о неназначенном пенальти с «Бетисом»: при ударе Браима рука была вытянута.

Тренер «Реала » Альваро Арбелоа считает, что в матче Ла Лиги с «Бетисом » (1:1) следовало назначить пенальти за игру рукой защитника севильцев Рикардо Родригеса.

«Для меня это явный пенальти – в момент удара Браима рука была вытянута и не прижата к телу.

В таком очевидном эпизоде по-другому и быть не может, как и в моменте в конце матча: Менди выиграл позицию, и даже малейший захват или касание руки – это фол. Это элементарная вещь в футболе, но уже не первый раз с нами происходит нечто подобное.

Думаю, эти два решения сильно повлияли на игру», – сказал Арбелоа.

ТВ «Реала» о матче с «Бетисом»: «Явный пенальти, ВАР не подсказал Сото Градо – очевидная игра рукой Родригеса. Еще один эпизод в судейской саге, снова рука тянется к кошельку»