«Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» – 3:1. Исак, Робертсон и Виртц забили

Матч проходил на стадионе «Энфилд».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 35-й минуте счет открыл форвард хозяев Александер Исак. На 40-й отличился защитник Эндрю Робертсон. Даниэль Муньос отыграл один мяч на 72-й. Флориан Виртц установил окончательный счет на 96-й.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 34 тур
25 апреля 14:00, Энфилд
Ливерпуль
Завершен
3 - 1
1.45xG2.2
Кристал Пэлас
  Виртц
90’
+6’
90’
+3’
Соса
Собослаи
90’
Робертсон   Керкез
87’
Джонс   Гомес
87’
Исак   Гравенберх
79’
71’
  Муньос
70’
Матета   Ларсен
Салах   Фримпонг
59’
59’
Джонсон   Пино
46’
Митчелл   Соса
2тайм
Перерыв
  Робертсон
40’
  Исак
35’
32’
Хендерсон
19’
Муньос
Ливерпуль
Вудмен, Робертсон, ван Дейк, Конате, Джонс, Мак Аллистер, Собослаи, Гакпо, Виртц, Салах, Исак
Запасные: Ньони, Печи, Джонс, Нгумоа, Райт, Робертсон, Салах, Кьеза, Исак
1тайм
Кристал Пэлас:
Хендерсон, Канво, Лакруа, Ричардс, Джонсон, Сарр, Митчелл, Уортон, Камада, Муньос, Матета
Запасные: Матета, Митчелл, Бенитес, Лерма, Клайн, Хьюз, Джонсон, Риад, Девенни
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Только подумал, что Исак и мяч старательно избегают друг друга и на те - встретились. С почином после травмы, Саня
Давно уже было известно, что Исак игрок момента. Те немногие голы, которые Исак успел забить в этом сезоне - это действительно очень качественная реализация. Если Ливерпуль начнет создавать для шведа моменты на постоянной основе, чуется он не подведет.
Важный матч, нужно закрепляться в пятёрке, а то догоняет теперь не Челси, а Брайтон, опасно. А с Кристал Пэлас в этом сезоне пока было крайне неудачно
Очень сильно сомневаюсь, что выпадут из пятерки и даже жду, что возьмут бронзовые медали
Ещо рано говорить,ещо 4 тура осталось,МЮ, Челси, Вилла все может быть,осталось толко надеяться YNWA
А нельзя было вот так играть целый год как в первом тайме?
Да на самом деле было много таких матчей. У Ливерпуля ужасная реализация моментов в этом сезоне просто. В защите опять напривозили, но у Вудмана матч жизни ) Проходи этот матч 2-3 месяца назад, то Ливерпуль бы не забил в своих моментах и пропустил бы уже от Пэлас.
Согласен! Я сначала не верил в Вудмана, когда Мамардашвили поменяли на него, но что в прошлой игре, что в этой, он показывает хорошую игру
Мда, тот факт что с такой игрой Ливерпуль умудрился в топ 4 заползти, конечно шок. В англии огромные проблемы с топами. МЮ тоже не факт что в след сезоне что то покажет. Арсенал и Сити вообще не выглядят устрасщающе.
Уровень АПЛ упал, как мне кажется. Средний уровень вырос, появилось много хороший команд в середине таблице типа Брайтона, Борнмута, Фулхэма, Кристал Пэлас и других, но уровень топов упал явно
В топах цирк, МЮ Челси Тотем хер пойми чем занимаются
В Сити с Ливерпулем перестройка, (Надеюсь Ливерпуль не попадет в список к цирковым)
Арсенал - арсенал
А кто в лч то будет очки набирать не понятно. Грустно что имея столько бабок, и возможность догонять испанцев по ЗМ и ЛЧ, АПЛ какой то шляпой занимается
Что забавно, как ЛЕ начала давать путевку в ЛЧ, там все чаще английские команды побеждают
Получается реально раньше им не интересно было там играть
Вудман влился, как родной. Во всех смыслах. Чувствуется, что у него есть эмоциональный контакт с партнёрами. Это добавляет уверенности и голкиперу, и полевым игрокам. И компенсирует нехватку сыгранности. Мамардашвили в этом смысле выглядит более отстранённым (даже похлопывания по плечу после удачного момента у него с защитниками выглядят больше формальностью, чем проявлением истинных эмоций).
Пьер, не подведи
А как такое можно засчитывать? Свисток слепой?
Да как буд то все честно. Просто не повезло Ливерпулю.
Там ещё один момент был, показывают офсайд и судья даёт угловой. Уровень судейства АПЛ
В моменте с травмой Вудмана согласен, что игру надо было остановить и что при этом формально к Муньосу претензий нет. Но хочется попенять ЦЗ Ливерпуля. Стоят одни перед воротами и вместо того, чтобы пытаться головой выбить, машут руками - слишком рано бросили игру. Даже сам Фредди пытался встать, рискуя повторить опыт Эндо, а эти здоровые, но уже "спорят"
Голы Ливерпуля забили те кто давно не забивал, не считая Исака.
Робертсон шикарный игрок. Надо было продлевать.
