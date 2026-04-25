Матч окончен
«Байер» обыграл «Кельн» на выезде – 2:1. Шик сделал дубль
«Байер» победил «Кельн».
«Кельн» уступил «Байеру» (1:2) в 31-м туре Бундеслиги.
Матч проходил на «РейнЭнергиШтадион».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 43-й минуте форвард гостей Патрик Шик с пенальти открыл счет. На 52-й чех сделал дубль. Лука Вальдшмидт забил на 78-й.
Что делать с Челестини?25861 голос
Увольнять сейчас
Дать поработать месяц и сэкономить
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем