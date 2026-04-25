Дьяков о Саусе в «Спартаке»: «Безумно странный трансфер. Может, он подойдет какому-нибудь «Ноттингему»

Дьяков о Саусе: для «Спартака» это безумно странный трансфер.

«Все возможно в этой жизни. Мы помним, у нас в «Уфе» играл Зинченко, и кто бы мог подумать, что он станет выступать за «Манчестер Сити»? Я думаю, таких людей не было.

А касаемо Сауся, он играл в «Балтике», а «Спартак» и «Балтика» – это абсолютно разные схемы, разные стратегии на матч. «Балтика» играет в силовой футбол, выбегает в контратаку, Саусь играл латераля, который действовал больше из глубины.

В «Спартаке» мы видели, как его ставили во фланге атаки, где обычно играет Солари или на другом фланге Маркиньос. Но Саусь потерялся.

Для меня он не подходит «Спартаку», может быть, он какому-нибудь «Ноттингем Форест » подойдет, будет там играть и будет в порядке. Для «Спартака» это безумно странный трансфер», – сказал бывший защитник «Динамо».