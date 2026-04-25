  • Дьяков о Саусе в «Спартаке»: «Безумно странный трансфер. Может, он подойдет какому-нибудь «Ноттингему»
Дьяков о Саусе в «Спартаке»: «Безумно странный трансфер. Может, он подойдет какому-нибудь «Ноттингему»

«Все возможно в этой жизни. Мы помним, у нас в «Уфе» играл Зинченко, и кто бы мог подумать, что он станет выступать за «Манчестер Сити»? Я думаю, таких людей не было. 

А касаемо Сауся, он играл в «Балтике», а «Спартак» и «Балтика» – это абсолютно разные схемы, разные стратегии на матч. «Балтика» играет в силовой футбол, выбегает в контратаку, Саусь играл латераля, который действовал больше из глубины.

В «Спартаке» мы видели, как его ставили во фланге атаки, где обычно играет Солари или на другом фланге Маркиньос. Но Саусь потерялся.

Для меня он не подходит «Спартаку», может быть, он какому-нибудь «Ноттингем Форест» подойдет, будет там играть и будет в порядке. Для «Спартака» это безумно странный трансфер», – сказал бывший защитник «Динамо».

Что делать с Челестини?25804 голоса
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Евро-футбол.ру»
47 комментариев
Какому-нибудь текущему полуфиналисту еврокубков… Всегда поражает насколько низкий уровень познаний в футболе у наших поленьев🤦🏻‍♂️ Кто такой Дьяков в футболе и что для футбола сделал Ноттингем Форест…
Ответ ermol@y
Комментарий скрыт
Ответ Ногомячистов
Комментарий скрыт
А он в футболе зритель, который знает, что такое Ноттингем Форест, в отличии от не зрителя Виталия Дьякова.
Парень на травме почти всю весну, но выводы экспёрды очень глубокие сделали)
По поводу странности трансфера согласен, по поводу Форест - нет. Виталик, опомнись, в Премьер лиге аутсайдеры могут платить по 50 миллионов за игрока, какой Саусь?! Купи за 10 долларов подписку и включи футбол, посмотри на технику работы с мячем, на темп игры. Особенно разительная разница чувствуется при приеме мяча после передач на 30-40 метров: там это одно касание и человек уже бежит с мячем, у нас мяч отскакивает метра на 2, зачастую в противоположную сторону от развития атаки, и человек еще 2-3 касания его обрабатывает.
Ответ Barmaleika
Да он мыслит как Дивеев, для того что Осимхенко что Ачерби всё одно)))
Считаю, что Саусь ещё принесёт пользу Спартаку. Главное, правильно его использовать и больше доверять. Почему бы и в Спартаке его не использовать в качестве латераля...
Ответ Александр Поливенко
К тому же ему всего то 23 в августе только будет. Вся карьера ещё впереди
Ответ Александр Поливенко
Вопрос: почем не использовать Сауся в качестве латераля?
Ответ: потому что схема с латералями не подходит текущему набору игроков. В этом случае вне игры остаются дорогостоящие вингеры Маркиньос и Солари, с понятными цифрами по гол+пас за сезон, непонятно куда в этой схеме ставить Жедсона.
В итоге минус 3 легионера купленные за 40 миллионов с суммарной зарплатой лямов 7 буду сидеть на скамейке, что бы Саусь выходил на поле - это даже звучит, как бред сумасшедшего.
Спартак как обычно, купит игрока и потом не знает , что с ним делать
Ответ Олег Мамошин
Карседо найдёт, что сним делать
Ответ Магомед Саид Амирханов
Нападающим можно его
Парнишка получил травму и на финальный отрезок сезона явно не готов физически, Карседо делает ставку на полностью готовых игроков. Летом пройдет предсезонку и свои шансы явно получит. Зато, Господи прости, эксперт Дьяков, какой нибудь Ноттингем 🦸‍♂️ 🤣. Клоун из фнл рассказывает кому где играть...
Про Зинченко я помню Бубнов его сразу высоко оценил, он сразу сказал что игрок высокого уровня.
Ответ Алексей Александрович
Бубнов сегодня одно скажет, потом забудет и через месяц скажет ровно противоположное.
Ответ Алексей Александрович
Многие оценили(я фамилии не помню) и предрекали парню хорошее будущее. Отмечали его универсальность и работу с мячом.
Такой же бесполезный трансфер как и Самошников. С тем же успехом можно было бы Хлусевича оставить в команде и не тратить деньги ни на трансфер, ни зарплату. Игрок нужен был на усиление левого фланга, а купили на правый. Я уж молчу о том, что нужен был защитник, а не латераль.
Бггг… Так это Спартак на фоне Ноттингема «какой ни будь»)))
Какие глупые товарищи, Дьяков и т.д. , человек был травмирован они уже его списали.
