Дьяков о Саусе в «Спартаке»: «Безумно странный трансфер. Может, он подойдет какому-нибудь «Ноттингему»
Виталий Дьяков считает, что хавбек Владислав Саусь не подходит «Спартаку».
«Все возможно в этой жизни. Мы помним, у нас в «Уфе» играл Зинченко, и кто бы мог подумать, что он станет выступать за «Манчестер Сити»? Я думаю, таких людей не было.
А касаемо Сауся, он играл в «Балтике», а «Спартак» и «Балтика» – это абсолютно разные схемы, разные стратегии на матч. «Балтика» играет в силовой футбол, выбегает в контратаку, Саусь играл латераля, который действовал больше из глубины.
В «Спартаке» мы видели, как его ставили во фланге атаки, где обычно играет Солари или на другом фланге Маркиньос. Но Саусь потерялся.
Для меня он не подходит «Спартаку», может быть, он какому-нибудь «Ноттингем Форест» подойдет, будет там играть и будет в порядке. Для «Спартака» это безумно странный трансфер», – сказал бывший защитник «Динамо».
Ответ: потому что схема с латералями не подходит текущему набору игроков. В этом случае вне игры остаются дорогостоящие вингеры Маркиньос и Солари, с понятными цифрами по гол+пас за сезон, непонятно куда в этой схеме ставить Жедсона.
В итоге минус 3 легионера купленные за 40 миллионов с суммарной зарплатой лямов 7 буду сидеть на скамейке, что бы Саусь выходил на поле - это даже звучит, как бред сумасшедшего.