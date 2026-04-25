«Реал» не побеждает «Бетис» на выезде 4 матча – 3 ничьих, 1 поражение

«Реал» сыграл в гостях вничью с «Бетисом » (1:1) в 32-м туре Ла Лиги .

«Мадрид » продлил безвыигрышную выездную серию против клуба из Севильи до 4 матчей (три ничьих, одно поражение).

Последний раз «Реал» побеждал «Бетис» на его поле 28 августа 2021 года – 1:0.