«Пусть еще следят за прохождением судов в Ормузском проливе и собираемостью налогов». Губерниев о том, что инспекторы матчей будут фиксировать ошибки комментаторов
Губерниев оценил информацию о том, что инспекторов обязали следить за комментаторами.
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что инспекторов РПЛ обязали следить за телекомментаторами – фиксировать неточности, касающиеся судейства.
«Прекрасно. Пусть еще обязательно следят за прохождением судов в Ормузском проливе, за собираемостью налогов РФ и помогают правопорядку на улице — должны создавать отряды народной дружины и помогать полиции Росгвардии.
Наши инспекторы, безусловно, справятся. Им желаю всяческих удач в вышеперечисленных делах», — сказал Губерниев.
Что делать с Челестини?25857 голосов
Увольнять сейчас
Дать поработать месяц и сэкономить
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
С одной стороны, это очевидное давление на комментаторов.
С другой, комментаторы формируют отношение к происходящему на поле, оценивают продукт и аккумулируют мнение на большую аудиторию потребителей. Следовательно, не должны снижать стоимость товара своими визгами и формировать негативное впечатление.
То что негативное впечатление создаётся - это факт. Насколько оно обоснованно вообще неясно, на фоне того, что судейские ошибки и претензии в каждом чемпионате, как пример можно взять Реал тв, организацию, которая снижает стоимость ла лиги после каждого тура.
1-1.