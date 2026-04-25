«Пусть еще следят за прохождением судов в Ормузском проливе и собираемостью налогов». Губерниев о том, что инспекторы матчей будут фиксировать ошибки комментаторов

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что инспекторов РПЛ обязали следить за телекомментаторами – фиксировать неточности, касающиеся судейства.

«Прекрасно. Пусть еще обязательно следят за прохождением судов в Ормузском проливе, за собираемостью налогов РФ и помогают правопорядку на улице — должны создавать отряды народной дружины и помогать полиции Росгвардии.

Наши инспекторы, безусловно, справятся. Им желаю всяческих удач в вышеперечисленных делах», — сказал Губерниев.