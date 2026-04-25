  • «Пусть еще следят за прохождением судов в Ормузском проливе и собираемостью налогов». Губерниев о том, что инспекторы матчей будут фиксировать ошибки комментаторов
«Пусть еще следят за прохождением судов в Ормузском проливе и собираемостью налогов». Губерниев о том, что инспекторы матчей будут фиксировать ошибки комментаторов

Губерниев оценил информацию о том, что инспекторов обязали следить за комментаторами.

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что инспекторов РПЛ обязали следить за телекомментаторами – фиксировать неточности, касающиеся судейства.

«Прекрасно. Пусть еще обязательно следят за прохождением судов в Ормузском проливе, за собираемостью налогов РФ и помогают правопорядку на улице — должны создавать отряды народной дружины и помогать полиции Росгвардии. 

Наши инспекторы, безусловно, справятся. Им желаю всяческих удач в вышеперечисленных делах», — сказал Губерниев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Матч ТВ! А почему у вас Губерниев без намордника гуляет?
Ответ Йети!Ёпти!
Матч ТВ! А почему у вас Губерниев без намордника гуляет?
Забыли этот пункт включить в регламент😁
А мне интересна эта тема. Ещё бы до народа доводили, что тренькают эти Журавели с Чердаками не так про судейство, да и сами инспекторы разбираются ли в судействе, будет понятно более менее. 😊 А касательно Губера, тот сам везде и всюду сует свой нос во все виды спорта. Тоже мне всезнающий. Гребля это твоё. Вот и обсуждай её.
Двояко.
С одной стороны, это очевидное давление на комментаторов.
С другой, комментаторы формируют отношение к происходящему на поле, оценивают продукт и аккумулируют мнение на большую аудиторию потребителей. Следовательно, не должны снижать стоимость товара своими визгами и формировать негативное впечатление.
То что негативное впечатление создаётся - это факт. Насколько оно обоснованно вообще неясно, на фоне того, что судейские ошибки и претензии в каждом чемпионате, как пример можно взять Реал тв, организацию, которая снижает стоимость ла лиги после каждого тура.
Ответ Tpy6kaMerlina
А где давление? И при чем тут визги? За визгами следить не будут. Речь про ошибки комментаторов, когда, например, он утверждает, что было нарушение, а по правилам нарушения нет. Ничего плохого в этом нет. Задача комментаторова не только рассказывать, что происходит на поле, но и не вводить зрителя в заблуждение , не верно трактуя эпизод.
Странная реакция Губерниева. Уж он то, как ярый сторонник нынешнего положения вещей, должен понимать к чему все идёт. Тотальные ограничения всего и вся. Полный контроль того, что говорит тот или иной человек. Не вредит ли это рывкам и прорывам. Чем комментаторы лучше других людей? Просто стали одним из новых объектов тотального контроля, только и всего.
На мой взгляд, комментатор должен просто комментировать матч. А не мешать смотреть футбол.
Самое смешное , что комментаторы и так боятся что-то против сказать, переобуваются на бегу
За длинным языком Губера однозначно должен кто-то следить, он сам не в состоянии.
Тут губан насмешил!
Предложение дурацкое и на него ответил самый большой дурак, Губерниев.
1-1.
тупая губа вновь заротала
Каманцев о том, что инспекторы матчей будут следить за ошибками в эфире: «Мы заинтересованы, чтобы комментаторы лучше понимали судейство. Не планируем кого-то вызывать на ковер»
24 апреля, 13:40
2000 от Bettery на матчи полуфинала ЛЧ! «ПСЖ» за 2.35 или «Бавария» за 2.75?
26 минут назадПромо
