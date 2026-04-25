  • У Мбаппе мышечное переутомление задней поверхности бедра. Он попросил замену на 80-й минуте игры с «Бетисом»
У Мбаппе мышечное переутомление задней поверхности бедра. Он попросил замену на 80-й минуте игры с «Бетисом»

Стало известно, почему Мбаппе не доиграл матч с «Бетисом» (1:1).

У форварда «Реала» Килиана Мбаппе диагностировано мышечное переутомление задней поверхности левого бедра.

Сообщалось, что на 80-й минуте матча Ла Лиги с «Бетисом» (1:1) француз попросил замену и через минуту покинул поле.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: La Sexta
Диктатор-пешеход изволит немного притомиться :) Занятно это, конечно, выглядит перед ЧМ, особенно когда чемпионат уже проигран.
Если более серьёзно - диктатор диктатором, но в матче вчера налажали все, не только Мбаппе. Пожалуй, кроме Лунина, который совершенно не видел удар Бельерина сквозь толпу игроков и в пропущенном, имхо, вообще не виноват. Ну а французу здоровья, само собой.
Ответ xDe xDe
Ну черепаха же куда спешить?
Так Гюлер с Милитао тоже самое. Будь там плей офф ЛЧ, то все смогли бы сыграть. А так осознают, что клубный сезон закончен
Да уже забил на сезон, к чм будет готовиться. На самом деле ужасный трансфер для Реала оказался. Полный дисбаланс когда на поле вини и он, в нападении тоже должен быть тот кто таскает рояль, это был Родриго или Браим.
Это отличный трансфер для Реала
Просто надо было расиста продать
Ну так Браим регулярно при Арбелоа в старт попадает и не тянет, никогда он не мог нормально в старте играть, игрок чисто на 20-25 минут в концовках
да просто мбапе пофиг на Реал, это заметно, большой ошибкой было что Реал приобрёл его.
Есть шанс что он не сыграет все оставшиеся матчи чемпионата. Барса не выиграет без Ламина и Рафиньи таким образом у Реала появляются шансы на победу в Ла Лиге
Алонсо и Мбаппе это провал Переса как продажа и покупка Мекелеле с Бекхэма в своё время
Это уже странно
Слабенький....
Как только начинает бегать более обычного, так сразу ломается.
Может пора передохнуть перед ЧМ ,в этом сезоне ловить по сути уже нечего. Может укрепить позиции в споре бомбардиров только.
самая смешная новость. Как от прогулок пешком можно травму получить? Пусть этот днарь уже до конца сезона сидит на больничном и готовится к ЧМ
Материалы по теме
Мбаппе проводит 100-й матч за «Реал». 27-летний форвард – 10-й француз, достигший этой отметки
24 апреля, 19:37
«Отпустил бы Винисиуса, но не Мбаппе. В обороне команда развалена. Арбелоа не улучшил игру. Недостаточно просто ладить с игроками». Ринкон о «Реале»
24 апреля, 05:10
Зидан – лучший французский футболист в истории по версии FourFourTwo. Анри – 2-й, Платини – 3-й, Виейра – 4-й, Кантона – 5-й, Канте – 10-й, Мбаппе нет в списке
23 апреля, 20:34
Рекомендуем
Главные новости
Лига чемпионов. «ПСЖ» Сафонова примет «Баварию» в первом матче 1/2 финала. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
31 минуту назад
Победа «МЮ», поражение «Балтики», яркая пресс-конференция Разина, Россия сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом, Алиев лечился от туберкулеза, Тедеско уволен и другие новости
46 минут назад
2000 от Bettery на матчи полуфинала ЛЧ! «ПСЖ» за 2.35 или «Бавария» за 2.75?
56 минут назадПромо
Гурцкая о «Пари НН»: «Вы обязаны вылететь с долгами в 600-700 млн и потом думать, как закрыть эту команду. По-другому нельзя с этими регионами работать, люди вообще не соображают, что делать»
сегодня, 04:58
Шалимов о борьбе за 3-е место в РПЛ: «Зачем за него биться? Для «Спартака» даже 2-е ни о чем в плане мотивации. Для «Балтики» – супер. Для «Локомотива» – супер, но оно ничего не дает»
сегодня, 03:58
Кэррик про 2:1 с «Брентфордом»: «Дух, усилия и сплоченность игроков «МЮ» были фантастическими. Сейчас такое время сезона, когда важен результат»
вчера, 22:02
У Бруну 140 очков в АПЛ за «МЮ» – как у Роналду. У хавбека 70 голов и 70 ассистов, у форварда – 103+37
вчера, 21:20
Талалаев о судьях после 0:1 от «Акрона»: «Судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле, я в этом убежден. «Зениту» уступили в Кубке с этим же арбитром»
вчера, 21:10
У «МЮ» 9 побед в 13 матчах при Кэррике. Команда идет 3-й и на 3 очка опережает «Ливерпуль» перед очной игрой
вчера, 20:56
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Брентфорда»
вчера, 20:54Live
Ко всем новостям
Последние новости
Заика о «Сочи»: «Никто в команде не смирился с вылетом, будем биться до конца. А смысл что-то делать, если не веришь? Мотивировать нас не надо»
сегодня, 04:22
ЦСКА о Мойзесе: «У бразильца травма четырехглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения – от 4 недель»
сегодня, 03:46
«МЮ» набрал 30 очков в 14 матчах АПЛ при Кэррике и Флетчере. С Аморимом было 31 очко в 20 играх
вчера, 21:59
На ЧМ-2026 желтые карточки будут сгорать после группового этапа и 1/4 финала
вчера, 21:52
У Бруну гол или ассист за «МЮ» в 7 матчах АПЛ подряд. Это лучшие показатели после ван Перси, набиравшего очки в 10 играх подряд с ноября 2012-го по январь 2013-го
вчера, 21:40
Adidas создал джерси для собак в стиле форм Аргентины, Японии, Мексики, Колумбии для ЧМ-2026
вчера, 21:32Фото
Генич заявил, что ЦСКА назначит нового тренера-иностранца: «К Талалаеву был интерес, это правда. Но с одним тренером уже договорились, говорят»
вчера, 21:29
Родриго с опережнием сроков восстанавливается от разрыва «крестов». Вингер «Реала» читал письма фанатов, вел дневник, играл на укулеле и в приставку, а теперь тренируется дважды в день (As)
вчера, 21:12
Чемпионат Испании. «Эспаньол» и «Леванте» голов не забили
вчера, 20:59
Ямаль, Левандовски, Шченсны и фронтмен Coldplay Крис Мартин помогли собрать 59 млн евро для больных детей. Игроки «Барсы» поучаствовали в 9-дневном стриме польского ютубера для фонда по борьбе с раком
вчера, 20:52
Рекомендуем