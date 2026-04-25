У Мбаппе мышечное переутомление задней поверхности бедра. Он попросил замену на 80-й минуте игры с «Бетисом»
Стало известно, почему Мбаппе не доиграл матч с «Бетисом» (1:1).
У форварда «Реала» Килиана Мбаппе диагностировано мышечное переутомление задней поверхности левого бедра.
Сообщалось, что на 80-й минуте матча Ла Лиги с «Бетисом» (1:1) француз попросил замену и через минуту покинул поле.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: La Sexta
Если более серьёзно - диктатор диктатором, но в матче вчера налажали все, не только Мбаппе. Пожалуй, кроме Лунина, который совершенно не видел удар Бельерина сквозь толпу игроков и в пропущенном, имхо, вообще не виноват. Ну а французу здоровья, само собой.
Просто надо было расиста продать
Как только начинает бегать более обычного, так сразу ломается.