У Мбаппе мышечное переутомление задней поверхности бедра. Он попросил замену на 80-й минуте игры с «Бетисом»

Стало известно, почему Мбаппе не доиграл матч с «Бетисом» (1:1).

У форварда «Реала » Килиана Мбаппе диагностировано мышечное переутомление задней поверхности левого бедра. Сообщалось , что на 80-й минуте матча Ла Лиги с «Бетисом» (1:1) француз попросил замену и через минуту покинул поле.