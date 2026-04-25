Конте о 4:0 с «Кремонезе»: «У «Наполи» было огромное желание отомстить после 0:2 от «Лацио». Не сомневался в реакции команды»
Тренер «Наполи» Антонио Конте оценил победу над «Кремонезе» (4:0) в Серии А.
«У меня не было сомнений в том, как отреагирует команда. Мы не забили в матче с «Лацио» (0:2), ничего не получилось. Сегодня были огромная решимость и желание отомстить.
После игры с «Лацио» было слишком много чрезмерной критики в адрес команды, которая выиграла чемпионат и Суперкубок и до сих пор занимает второе место, несмотря на то, что в составе по-прежнему отсутствуют Ди Лоренцо, Нерес, Лукаку и Вергара», – сказал Конте.
Что делать с Челестини?25919 голосов
Увольнять сейчас
Дать поработать месяц и сэкономить
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Наорала жена - пойду накричу на кошку
получай Кремонезе! Такая, себе, месть. Отомсти Баварии, что-ли...
Логик у таких случаев.. Не могу обыграть хорошего соперника, пойду настучу низему)
