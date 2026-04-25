Конте о 4:0 с «Кремонезе»: «У «Наполи» было огромное желание отомстить после 0:2 от «Лацио». Не сомневался в реакции команды»

Конте о 4:0 с «Кремонезе»: у «Наполи» было огромное желание отомстить.

Тренер «Наполи » Антонио Конте оценил победу над «Кремонезе » (4:0) в Серии А.

«У меня не было сомнений в том, как отреагирует команда. Мы не забили в матче с «Лацио » (0:2), ничего не получилось. Сегодня были огромная решимость и желание отомстить.

После игры с «Лацио» было слишком много чрезмерной критики в адрес команды, которая выиграла чемпионат и Суперкубок и до сих пор занимает второе место, несмотря на то, что в составе по-прежнему отсутствуют Ди Лоренцо, Нерес, Лукаку и Вергара», – сказал Конте.