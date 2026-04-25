«Реал» пропустил в 9 матчах подряд – такого не было с прошлой весны

«Реал» снова не смог провести сухую игру.

Команда Альваро Арбелоа сыграла вничью с «Бетисом» (1:1) в 32-м туре Ла Лиги.

Ранее «Реалу» забили «Алавес» (2:1), «Жирона» (1:1), «Бавария» (1:2 и 3:4), «Мальорка» (1:2), «Атлетико» (3:2), «Манчестер Сити» (2:1) и «Эльче» (4:1). Последняя сухая игра была 11 марта.

Предыдущая серия из 9 матчей с пропущенными голами была у «Реала» прошлой весной.