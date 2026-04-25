«Реал» пропустил в 9 матчах подряд – такого не было с прошлой весны

«Реал» снова не смог провести сухую игру.

Команда Альваро Арбелоа сыграла вничью с «Бетисом» (1:1) в 32-м туре Ла Лиги.

Ранее «Реалу» забили «Алавес» (2:1), «Жирона» (1:1), «Бавария» (1:2 и 3:4), «Мальорка» (1:2), «Атлетико» (3:2), «Манчестер Сити» (2:1) и «Эльче» (4:1). Последняя сухая игра была 11 марта.

Предыдущая серия из 9 матчей с пропущенными голами была у «Реала» прошлой весной.

Это все Алонсо виноват, ведь его нужно было раньше уволить, где то в июле, а то Арбелоа не успел команду перестроить после увольнения Алонсо . Это я логику руководства реала написал
Ошибка руководства не столько в увольнении Алонсо, сколько в неназначении Мостового.
Алонсо проклял Реал
Пока не могу представить сценарий при котором у Реала все будет хорошо в ближайшие годы, состав звездный да, но это и проблема. Никогда такое количество звезд на поле не приводило ни к чему хорошему.
Ну да, несколько ЛЧ подряд с Бензема, Роналду, Бэйлом, Модричем, Кроосом, Марсель, Рамосом на поле это не очень хорошо.
Бензема раскрылся и стал «звездой» после ухода Роналду, Модрич максимально скромный человек-трудяга, Бэйл вроде тоже не отличался вызывающим поведением. Тут же во много влияет то, как сами себя футболисты ведут. Нынешний состав Реала сборище самовлюбленных, напыщенных звезд, которые 30% себя отдают на поле, а 70% в интервью, социальных сетях и рекламных контрактах и прочем…
Реал плох, ждём ⏭️ сезон.
Veni, Vidi, Razvalici. Спасибо Пересу за Мбапее 👏
и это только начало
Так бывает когда вместо тренера назначают чела который явно не готов тренеровать Топ команду.
Весна - это время Юрана, но проклятая политика
В Реале много игроков с характером.
Не с лидерскими качествами, а с плохим характером.
Очень трудные люди, это то что видим на экранах, Мбаппе , Винисиус, Карвахаль, этот огромный белый защитник, Гюлер не простой, ещё есть там.
И с этим составом должен работать тренер маститый, а не Арбелоа.
Было бы очень интересно посмотреть вновь на Моуриньо.
Интересно было бы, как он хвосты всем отрубит и заставить чувствовать всех частью коллектива, а не простых поздравитлей по случаю гола.
Позорные, безвольные бздуны, обрезать всем зарплату вдвое
