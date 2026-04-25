  • Итурральде о падении Антони в штрафной «Реала»: «Менди ударил его по ноге, но это не повод для пенальти»
Итурральде о падении Антони в штрафной «Реала»: «Менди ударил его по ноге, но это не повод для пенальти»

Экс-судья Эдуардо Итурральде Гонсалес считает, что защитник «Реала» Ферлан Менди ударил вингера «Бетиса» Антони по ноге в штрафной.

Команды сыграли вничью (1:1) в 32-м туре Ла Лиги.

На 90-й минуте Антони упал в штрафной мадридцев после того, как Менди сперва зацепил его голеностоп своим, а затем рукой коснулся плеча. Главный судья Сесар Сото Градо нарушения правил не усмотрел.

«Он [Менди] ударил его по ноге. Не думаю, что это повод для пенальти, но он попал [по ней]», – сказал Итурральде в эфире Cadena SER.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Diario Sport
Он ударил по ноге, но не думаю что это пенальти, но он попал по ноге.
Извините, а что это если не пенальти?
Ответ Blaumerc
Извините, а что это если не пенальти?
Если каждое попадание по ноге это пенальти, то почему ты возмущаешься пенкам на вини, ведь его всегда бьют и толкают также, и он также рисует как Антони?
Лол. Удаление Эпика Гарсии за минимальный контакт, который можно рассмотреть с 10го повтора это 100%, а здесь не пенальти. Где логика? Хрен его знает!
Ахахахахахахаха
Бывший судья в предложении из 6 слов дважды опроверг разум, адекватность, себя и правила футбола.

Эксперт от Бога.
Это как? Он ударил, попал, игрок упал, но это не повод для пенальти. Хорошо, так и запишем.
Пхахаха 🤣🤣🤣 тут даже фаны Реала в шоке
Что-то испанские арбитры совсем дно пробивают за последнее время!
подумаешь, нападающий прокинул мяч мимо последнего защитника и тот его по ноге ударил...это вообще не повод для пенальти...вот вам и объяснение фразы "Испанский стыд"...
То ли дело когда реал падает без контакта и ставят на точку
Антони хватал Менди за руку в штрафной «Реала» перед голом «Бетиса» на 94-й. Защитник упал
24 апреля, 21:25Фото
Антони упал в штрафной «Реала» на 90-й минуте – Менди зацепил его голеностоп и коснулся рукой плеча. Сото Градо не дал «Бетису» пенальти
24 апреля, 21:08Фото
Рекомендуем
Главные новости
Лига чемпионов. «ПСЖ» Сафонова примет «Баварию» в первом матче 1/2 финала. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
40 минут назад
Победа «МЮ», поражение «Балтики», яркая пресс-конференция Разина, Россия сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом, Алиев лечился от туберкулеза, Тедеско уволен и другие новости
55 минут назад
2000 от Bettery на матчи полуфинала ЛЧ! «ПСЖ» за 2.35 или «Бавария» за 2.75?
сегодня, 06:00Промо
Гурцкая о «Пари НН»: «Вы обязаны вылететь с долгами в 600-700 млн и потом думать, как закрыть эту команду. По-другому нельзя с этими регионами работать, люди вообще не соображают, что делать»
сегодня, 04:58
Шалимов о борьбе за 3-е место в РПЛ: «Зачем за него биться? Для «Спартака» даже 2-е ни о чем в плане мотивации. Для «Балтики» – супер. Для «Локомотива» – супер, но оно ничего не дает»
сегодня, 03:58
Кэррик про 2:1 с «Брентфордом»: «Дух, усилия и сплоченность игроков «МЮ» были фантастическими. Сейчас такое время сезона, когда важен результат»
вчера, 22:02
У Бруну 140 очков в АПЛ за «МЮ» – как у Роналду. У хавбека 70 голов и 70 ассистов, у форварда – 103+37
вчера, 21:20
Талалаев о судьях после 0:1 от «Акрона»: «Судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле, я в этом убежден. «Зениту» уступили в Кубке с этим же арбитром»
вчера, 21:10
У «МЮ» 9 побед в 13 матчах при Кэррике. Команда идет 3-й и на 3 очка опережает «Ливерпуль» перед очной игрой
вчера, 20:56
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Брентфорда»
вчера, 20:54Live
Ко всем новостям
Последние новости
«СКА Хабаровск» расторг контракт с тренером Поддубским: «Команда не побеждает 9 игр подряд. Уровень нынешнего состава – отнюдь не борьба за выживание в Первой лиге»
10 минут назад
Заика о «Сочи»: «Никто в команде не смирился с вылетом, будем биться до конца. А смысл что-то делать, если не веришь? Мотивировать нас не надо»
сегодня, 04:22
ЦСКА о Мойзесе: «У бразильца травма четырехглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения – от 4 недель»
сегодня, 03:46
«МЮ» набрал 30 очков в 14 матчах АПЛ при Кэррике и Флетчере. С Аморимом было 31 очко в 20 играх
вчера, 21:59
На ЧМ-2026 желтые карточки будут сгорать после группового этапа и 1/4 финала
вчера, 21:52
У Бруну гол или ассист за «МЮ» в 7 матчах АПЛ подряд. Это лучшие показатели после ван Перси, набиравшего очки в 10 играх подряд с ноября 2012-го по январь 2013-го
вчера, 21:40
Adidas создал джерси для собак в стиле форм Аргентины, Японии, Мексики, Колумбии для ЧМ-2026
вчера, 21:32Фото
Генич заявил, что ЦСКА назначит нового тренера-иностранца: «К Талалаеву был интерес, это правда. Но с одним тренером уже договорились, говорят»
вчера, 21:29
Родриго с опережнием сроков восстанавливается от разрыва «крестов». Вингер «Реала» читал письма фанатов, вел дневник, играл на укулеле и в приставку, а теперь тренируется дважды в день (As)
вчера, 21:12
Чемпионат Испании. «Эспаньол» и «Леванте» голов не забили
вчера, 20:59
Рекомендуем