Итурральде о падении Антони в штрафной «Реала»: «Менди ударил его по ноге, но это не повод для пенальти»
Итурральде о падении Антони: Менди ударил его по ноге, но это не пенальти.
Экс-судья Эдуардо Итурральде Гонсалес считает, что защитник «Реала» Ферлан Менди ударил вингера «Бетиса» Антони по ноге в штрафной.
Команды сыграли вничью (1:1) в 32-м туре Ла Лиги.
На 90-й минуте Антони упал в штрафной мадридцев после того, как Менди сперва зацепил его голеностоп своим, а затем рукой коснулся плеча. Главный судья Сесар Сото Градо нарушения правил не усмотрел.
«Он [Менди] ударил его по ноге. Не думаю, что это повод для пенальти, но он попал [по ней]», – сказал Итурральде в эфире Cadena SER.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Diario Sport
Извините, а что это если не пенальти?
Эксперт от Бога.