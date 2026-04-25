Итурральде о падении Антони в штрафной «Реала»: «Менди ударил его по ноге, но это не повод для пенальти»

Итурральде о падении Антони: Менди ударил его по ноге, но это не пенальти.

Экс-судья Эдуардо Итурральде Гонсалес считает, что защитник «Реала » Ферлан Менди ударил вингера «Бетиса » Антони по ноге в штрафной.

Команды сыграли вничью (1:1) в 32-м туре Ла Лиги .

На 90-й минуте Антони упал в штрафной мадридцев после того, как Менди сперва зацепил его голеностоп своим, а затем рукой коснулся плеча. Главный судья Сесар Сото Градо нарушения правил не усмотрел.

«Он [Менди] ударил его по ноге. Не думаю, что это повод для пенальти, но он попал [по ней]», – сказал Итурральде в эфире Cadena SER.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»