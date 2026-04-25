  Арбелоа уверен, что Антони фолил на Менди перед голом «Бетиса»: «Все очевидно, но для этого надо немного разбираться в футболе, а у ответственных за решения с этим проблемы»
Арбелоа уверен, что Антони фолил на Менди перед голом «Бетиса»: «Все очевидно, но для этого надо немного разбираться в футболе, а у ответственных за решения с этим проблемы»

Альваро Арбелоа прокомментировал ничью с «Бетисом» (1:1), раскритиковав решение судьи Сесара Сото Градо засчитать гол Эктора Бельерина, несмотря на возможное нарушение правил со стороны Антони на Ферлане Менди перед результативным ударом на 94-й минуте.

«Для меня все совершенно очевидно. В таких ситуациях особых усилий не нужно: если ты даже немного потерял равновесие, то упадешь. Для [понимания] этого надо немного разбираться в футболе, а с этим у нас проблема: многие люди, особенно ответственные за подобные решения, не понимают или не обладают знаниями.

Очевидно, нас на последних минутах ждало очередное разочарование, как и во многих других случаях. Мы не заслуживали такого результата, потому что моменты у нас были. В первом тайме также был совершенно явный пенальти, гол с которого помог бы нам довести игру до победы в конце.

Если бы была явная причина [того, что мы пропускаем на последних минутах], мы бы скорректировали действия. Когда идет равная борьба, подобные ситуации случаются. Очевидно также и то, что нам не особо везло», – сказал главный тренер «Реала».

Я видимо сплю, или тренер самой дорогой команды в мире говорит, что им не хватило пенальти, чтобы довести игру с Бетисом до победы?
У него своя корысть !
Хотя уже месяц , как понятно , что Реал второй , а Арбелоа точно на выход !
И еще везения! Болельщик Реала 27 лет и я не могу это читать (
Со всех повторов видно, что это обычная борьба, в которой Менди решил плюхнуться, как мешок с картошкой, в надежде на свисток, вместо того чтобы доиграть эпизод. Арбелоа бы лучше рассказал, как с миллиардным составом еле заковырять один грозному Бетису, и то после ошибки вратаря.
когда он подставлялся на фланге это раньше прокатывало, на этот раз решил провернуть такое в штрафной и был наказан
Ты что? Чтобы игрок Реала доигрывал эпизод до конца, еще и с борьбой? Мир рухнет
Совершенно очевидно, что Менди должен был вставать и доигрывать эпизод, а не лежать с обиженным лицом
Комментарий скрыт
Арбелоа, оставайся!
«Вот сидел бы на ВАРе величайший Винисиус, всё было бы по-другому»
Не доработал что-то Арбелоа, видать, сильно расстроился и забыл о любимой процедуре👅
Арбелоа твёрдо решил позориться до конца)
"Мы не заслуживали такого результата"
Согласен. Проиграть должны были по такой игре, но Лунин, Бетис и судья простили.
Давайте позвоним великому футболисту, пусть он подъедет на следующий тур, ну ёлки-палки!
Вот время оскорблять людей у Арбелоа подошло.
Ответ Busk
Вот время оскорблять людей у Арбелоа подошло. Реалу помешал судья. Не тренер виноват. А кто? Судья. Не футболисты. А кто? Судья. В команде сошли сума. Все больны судейством. Президент, тренер, игроки, Реал ТВ . А между тем, Реал возглавляет список самых богатейших клубов. Такие вот дела.
Да, раньше, даже относительно недавно, такого не было даже когда реал проводил слабые сезоны. Сейчас буквально после каждой потери очков стрелки переводят на судей. Справедливости ради не только мадрид этом грешит, даже в апл стало этого больше, но мадрид прям выводит это в абсолют, реально противно
АПЛ, то есть английская лига, раньше вообще был далее от этого.
Но континентальные тренеры, что впрочем поднимают там уровень, привесли и критику судей,что вообще то противозаконно.
Но где закон, а где право?
Противозаконно в том смысле, что это подлежит штрафу.
Мэнди подсимульнул, думал свистнут, но судья оказался объективен и засчитал гол

П. С.: Кстати этот момент прям копия эпизода 2008, когда в матче Спартак - Динамо Киев в ЛЧ защитник КБ Йиранек завалился и ожидал, что судья свистнет, но и тогда судья не поддался кривляниям )
На спортсе пока не поняли, что это аккаунт пяткова) ну ты не переживай, скоро узнают) и ты опять окажешься на своем любимом месте - на дне
ТВ «Реала» о матче с «Бетисом»: «Явный пенальти, ВАР не подсказал Сото Градо – очевидная игра рукой Родригеса. Еще один эпизод в судейской саге, снова рука тянется к кошельку»
«Барселона» оторвется от «Реала» на 11 очков, если обыграет «Хетафе» в субботу. Команда Флика может взять титул в следующем туре или в класико 10 мая
У Арбелоа 14 побед, 7 поражений и 2 ничьих во главе «Реала»
