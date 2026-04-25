Арбелоа уверен, что Антони фолил на Менди перед голом «Бетиса»: «Все очевидно, но для этого надо немного разбираться в футболе, а у ответственных за решения с этим проблемы»
Альваро Арбелоа прокомментировал ничью с «Бетисом» (1:1), раскритиковав решение судьи Сесара Сото Градо засчитать гол Эктора Бельерина, несмотря на возможное нарушение правил со стороны Антони на Ферлане Менди перед результативным ударом на 94-й минуте.
«Для меня все совершенно очевидно. В таких ситуациях особых усилий не нужно: если ты даже немного потерял равновесие, то упадешь. Для [понимания] этого надо немного разбираться в футболе, а с этим у нас проблема: многие люди, особенно ответственные за подобные решения, не понимают или не обладают знаниями.
Очевидно, нас на последних минутах ждало очередное разочарование, как и во многих других случаях. Мы не заслуживали такого результата, потому что моменты у нас были. В первом тайме также был совершенно явный пенальти, гол с которого помог бы нам довести игру до победы в конце.
Если бы была явная причина [того, что мы пропускаем на последних минутах], мы бы скорректировали действия. Когда идет равная борьба, подобные ситуации случаются. Очевидно также и то, что нам не особо везло», – сказал главный тренер «Реала».
Хотя уже месяц , как понятно , что Реал второй , а Арбелоа точно на выход !
Не доработал что-то Арбелоа, видать, сильно расстроился и забыл о любимой процедуре👅
Согласен. Проиграть должны были по такой игре, но Лунин, Бетис и судья простили.
Но континентальные тренеры, что впрочем поднимают там уровень, привесли и критику судей,что вообще то противозаконно.
Но где закон, а где право?
Противозаконно в том смысле, что это подлежит штрафу.
П. С.: Кстати этот момент прям копия эпизода 2008, когда в матче Спартак - Динамо Киев в ЛЧ защитник КБ Йиранек завалился и ожидал, что судья свистнет, но и тогда судья не поддался кривляниям )