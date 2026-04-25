ТВ «Реала» о матче с «Бетисом»: «Явный пенальти, ВАР не подсказал Сото Градо – очевидная игра рукой Родригеса. Еще один эпизод в судейской саге, снова рука тянется к кошельку»

ТВ «Реала» про эпизод с Родригесом: явный пенальти, очевидная игра рукой.

На клубном телевидении «Реала» заявили, что мадридцы должны были получить пенальти за игру рукой Рикардо Родригеса .

«Сливочные» на выезде сыграли вничью (1:1) с «Бетисом » в 32-м туре Ла Лиги . Главным арбитром встречи был Сесар Сото Градо. На 23-й минуте мяч после удара Браима Диаса с близкого расстояния попал в руку защитника хозяев. Рефери не увидел фола, ВАР не вмешался.

«Игра рукой, которую Гонсалес Фуэртес [на ВАР] даже не удосужился зафиксировать. «Реал» доминировал и заслужил победу.

Пенальти очевиден, тут ничего не поделаешь. Браим говорит, что игра рукой была явной. Нужно было назначить пенальти. Они сигнализируют об офсайде, но его нет. Гонсалес Фуэртес не предупредил Сото Градо.

Еще один эпизод в судейской саге. Нельзя сказать, что «Реал» потерял очки из-за судейства, но была очевидная игра рукой Родригеса.

Хотя на кадре кажется, что Беллингем находится в офсайде, это не так. Пенальти не назначается, и снова рука сама тянется к кошельку», – сказал ведущий в эфире ТВ «Реала ».

Изображение: скриншот из трансляции DAZN