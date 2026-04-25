  • ТВ «Реала» о матче с «Бетисом»: «Явный пенальти, ВАР не подсказал Сото Градо – очевидная игра рукой Родригеса. Еще один эпизод в судейской саге, снова рука тянется к кошельку»
ТВ «Реала» про эпизод с Родригесом: явный пенальти, очевидная игра рукой.

На клубном телевидении «Реала» заявили, что мадридцы должны были получить пенальти за игру рукой Рикардо Родригеса.

«Сливочные» на выезде сыграли вничью (1:1) с «Бетисом» в 32-м туре Ла Лиги. Главным арбитром встречи был Сесар Сото Градо. На 23-й минуте мяч после удара Браима Диаса с близкого расстояния попал в руку защитника хозяев. Рефери не увидел фола, ВАР не вмешался.

«Игра рукой, которую Гонсалес Фуэртес [на ВАР] даже не удосужился зафиксировать. «Реал» доминировал и заслужил победу.

Пенальти очевиден, тут ничего не поделаешь. Браим говорит, что игра рукой была явной. Нужно было назначить пенальти. Они сигнализируют об офсайде, но его нет. Гонсалес Фуэртес не предупредил Сото Градо.

Еще один эпизод в судейской саге. Нельзя сказать, что «Реал» потерял очки из-за судейства, но была очевидная игра рукой Родригеса.

Хотя на кадре кажется, что Беллингем находится в офсайде, это не так. Пенальти не назначается, и снова рука сама тянется к кошельку», – сказал ведущий в эфире ТВ «Реала».

девиз Реал ТВ - если позориться, то до конца
Чем они с успехом и занимаются каждый тур, а иногда и внеурочное время, жалуясь на всё подряд касаемо сливочного производства)
Ёлки-палки, даже я столько кринжа не наваливаю!
Кадр напомнил руку Тчуамени после удара Феррана прямо перед воротами

Что насчёт руки у Браима в начале игры? Ход игры был бы другим. Не факт, что Реал ушёл бы с очком
Да и Антони в концовке знатно срубили в штрафной, непонятно почему снова фол в штрафной мадрида никто не смотрел👍
Вар может только по футболкам офсайды определять
Лучше бы подняли вопрос, почему при Арбелоа так тухло играют в да лиге.
Копят силы для ЛЧ
Реал — самый богатый и самый дорогой клуб мира. Рекордсмен сезона по пеналти среди всех команд мира.
Но маленький бедный Бетис, конечно же, смог перекупить судью. А с игры галактические звёзды Переса, видимо, забивать маленьким бедным Бетисам и не должны. Не для того из покупали :D

Смешно и позорно это. Сильный ищет причину. Слабый ищет оправдание.
Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как подгорает пукан у Реал-тв!
Бэрримор, что это за вой на болотах?
Пи…тарч и его партнёры, сэр😼
А что насчёт падения Антони в штрафной Реала? Это же другое, правда?)
Судьи всеми силами тащат за уши прокисшие сливки, но безрезультатно.
В прошлом году после попадания мяча в руку Тчуамени говорили что удар был с близкого расстояния, тут примерно также, так что это не пенальти. Ведь так же, да?
На Браиме в начале матча была более очевидная игра рукой
Там плечо было)
Антони хватал Менди за руку в штрафной «Реала» перед голом «Бетиса» на 94-й. Защитник упал
Антони упал в штрафной «Реала» на 90-й минуте – Менди зацепил его голеностоп и коснулся рукой плеча. Сото Градо не дал «Бетису» пенальти
Мяч попал в руку Браиму в штрафной «Реала» в начале матча с «Бетисом». Сото Градо не поставил пенальти
