«Барселона» оторвется от «Реала» на 11 очков, если обыграет «Хетафе» в субботу. Команда Флика может взять титул в следующем туре или в класико 10 мая

«Барселона» близка к защите титула.

«Барселона » может выиграть чемпионат Испании уже в следующем туре.

В пятницу «Реал» сыграл вничью с «Бетисом» (1:1) и после 33 игр отстает от команды Ханси Флика на 8 очков. В субботу «блауграна» встретится с «Хетафе» и может увеличить отрыв до 11 баллов за пять туров до конца сезона.

Таким образом, уже в 34-м туре каталонцы могут оформить второе чемпионство подряд. Для этого им нужно победить «Осасуну» при условии, что «Реал » в гостях у «Эспаньола» потеряет очки.

В ином случае возможность отпраздновать завоевание трофея «Барселоне» предоставится уже в матче против мадридцев 10 мая. В зависимости от ситуации, которая сложится к 35-му туру, в класико на «Камп Ноу» «Барселоне» может быть достаточно не проиграть.