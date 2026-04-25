«Барселона» оторвется от «Реала» на 11 очков, если обыграет «Хетафе» в субботу. Команда Флика может взять титул в следующем туре или в класико 10 мая
«Барселона» близка к защите титула.
«Барселона» может выиграть чемпионат Испании уже в следующем туре.
В пятницу «Реал» сыграл вничью с «Бетисом» (1:1) и после 33 игр отстает от команды Ханси Флика на 8 очков. В субботу «блауграна» встретится с «Хетафе» и может увеличить отрыв до 11 баллов за пять туров до конца сезона.
Таким образом, уже в 34-м туре каталонцы могут оформить второе чемпионство подряд. Для этого им нужно победить «Осасуну» при условии, что «Реал» в гостях у «Эспаньола» потеряет очки.
В ином случае возможность отпраздновать завоевание трофея «Барселоне» предоставится уже в матче против мадридцев 10 мая. В зависимости от ситуации, которая сложится к 35-му туру, в класико на «Камп Ноу» «Барселоне» может быть достаточно не проиграть.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
жаль их болельщиков. Какими бы они говнистыми не́были... Они свой уровень не опускают, держут планку. Соринку находят у всех😂