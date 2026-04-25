У Арбелоа 14 побед, 7 поражений и 2 ничьих во главе «Реала»

Альваро Арбелоа выиграл 60% матчей во главе «Реала ».

Мадридцы сыграли вничью с «Бетисом » в 32-м туре Ла Лиги – 1:1.

Это была 23-я игра «сливочных» под руководством испанского специалиста. За это время у команды 14 побед, 7 поражений и 2 ничьих.

3 мая «Реал» встретится с «Эспаньолом», 10-го – с «Барселоной».