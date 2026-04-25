  • Антони хватал Менди за руку в штрафной «Реала» перед голом «Бетиса» на 94-й. Защитник упал
Фото
64

Антони хватал Менди за руку в штрафной «Реала» перед голом «Бетиса» на 94-й. Защитник упал

Эктор Бельерин сравнял счет (1:1) на 94-й минуте матча 32-го тура Ла Лиги.

В добавленное время вингер хозяев Антони боролся с защитником гостей Ферланом Менди в штрафной. Он прихватил француза за руку, тот упал на газон, и Антони подхватил мяч. Бразилец прострелил во вратарскую, Антонио Рюдигер коленом заблокировал пас, мяч отлетел, после чего Бельерин выиграл подбор и забил в угол ворот.

Главный арбитр Сесар Сото Градо не увидел нарушения правил, ВАР не вмешался.

Изображение: скриншот из трансляции DAZN

Что с ним? Почему он кричит?
Ответ Фут.Боль
Убивают его, руку отрывают)
Ответ Cearvm
Айайайайайай, убили …Менди
Страшное фото. Он выжил? Его спасли?
Ответ U
Да, спасён!
Насыпали премию в 5млн. евро и он пришёл в сознание.
Компенсацию за нравственные страдания определит суд.
Ответ RKarpov
Слава тебе господи
Такой легкий захват - не повод поджимать ноги и валиться назад с криками. Менди сыграл крайне непрофессионально. Кстати, был непоставленный пенальти за подсечку Менди по ногам Антони за пару минут до этого. И то ближе к фолу, чем здесь. Хорошо, что судьи не купились, Менди просто не уровень Реала сейчас.
Ответ Cearvm
Такая новость есть. А фол: здесь Антони оббежал заваливающегося Менди, но тот уже падал, но не из-за того, что за руку хватал его Антони, а потому, что футболку незаметно дёрнул со спины в момент приема. При этом, на мой взгляд, позицию Антони выиграл. И если здесь фол, то и в моменте за пару минут до этого пенальти надо было давать. Так что хреново рассудил арбитр, но последовательно)
Ответ Cearvm
Подсечку, боже как в Мортал Комбате наверное, как это предвзято звучит. Там такая симуляция была откровенная, что Антони сам постеснялся выпрашивать и жестикулировал,что ничего не было .
Бороться за мяч ❌
Упасть от касания ✅
Покажите где дядя вас хватал
Ответ Ник Ник
😄лучший комментарий
Если бы Менди не лежал и плакал, а сразу встал и продолжил, то мог накрыть Бельерина
Ответ funnynerd21
Менди в принципе мог не падать . Но видимо подумал что он в чужой штрафной захотел заработать пенальти
Менди дорисовал, так как потерял позицию. Судья прав.
Ответ Поп и дьякон
Комментарий скрыт
Ответ Divirgent Dey
Пока будут дорисовывать - судьи не будут свистеть. И это правильно. Иначе футбол превратиться в дорисовки. Так было и с фолом на Антони. Так же как и с Камавингой и его затяжкой времени. Ты и Менди - можете считать как хотите. Живите, пижоны, дальше в облаках "если бы да кабы". Проигрывать вы так и не научились. Поделом. Ловите очередные 0 трофеев, лярдные гастарбайтеры. Всё по игре. Всё справедливо..
Надо бороться за мяч.Антони на оборот старался удержать Менди,чтобы не упал
кричит-забирают мячик !
