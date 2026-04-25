Антони хватал Менди за руку в штрафной «Реала» перед голом «Бетиса» на 94-й. Защитник упал
Эктор Бельерин сравнял счет (1:1) на 94-й минуте матча 32-го тура Ла Лиги.
В добавленное время вингер хозяев Антони боролся с защитником гостей Ферланом Менди в штрафной. Он прихватил француза за руку, тот упал на газон, и Антони подхватил мяч. Бразилец прострелил во вратарскую, Антонио Рюдигер коленом заблокировал пас, мяч отлетел, после чего Бельерин выиграл подбор и забил в угол ворот.
Главный арбитр Сесар Сото Градо не увидел нарушения правил, ВАР не вмешался.
Изображение: скриншот из трансляции DAZN
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Насыпали премию в 5млн. евро и он пришёл в сознание.
Компенсацию за нравственные страдания определит суд.
Упасть от касания ✅