Антони хватал Менди за руку в штрафной «Реала» перед голом «Бетиса» на 94-й. Защитник упал

«Бетис» забил «Реалу» после борьбы Антони и Менди в штрафной.

Эктор Бельерин сравнял счет (1:1) на 94-й минуте матча 32-го тура Ла Лиги .

В добавленное время вингер хозяев Антони боролся с защитником гостей Ферланом Менди в штрафной. Он прихватил француза за руку, тот упал на газон, и Антони подхватил мяч. Бразилец прострелил во вратарскую, Антонио Рюдигер коленом заблокировал пас, мяч отлетел, после чего Бельерин выиграл подбор и забил в угол ворот.

Главный арбитр Сесар Сото Градо не увидел нарушения правил, ВАР не вмешался.

Изображение: скриншот из трансляции DAZN