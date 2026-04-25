Антони упал в штрафной «Реала» на 90-й минуте – Менди зацепил его голеностоп и коснулся рукой плеча. Сото Градо не дал «Бетису» пенальти
На 90-й минуте вингер Антони упал в штрафной мадридцев после того, как Ферлан Менди сперва зацепил его голеностоп своим, а затем рукой коснулся плеча.
Главный судья Сесар Сото Градо нарушения правил не усмотрел.
один чистый пенальти - в ворота Бетиса
по мнению местных сливок, это судейский произвол, ведь они привыкли к гораздо большему количеству судейских ошибок в свою пользу
вряд ли это совпадение, что такие ##### болеют за настолько омерзительный клуб...
Я как фанат реала с 20 летним стажем, не могу смотреть на эту игру дело тут не в судьях... Что выкидывает в массы Реал Тв, я тоже не поддерживаю, это просто унижение какое то для всех адекватных фанатов.
То что не дали фол на менди, так правильно сделали, нормальная борьба, где менди почувствовал легкий контакт и решил упасть... Подумать только Энтони выигрывает борьбу у Менди...
С Реалом уже 2 год беда и дело понятно не в тренерах. Рыба гниет с головы.... Не будут перечислять футболистов, но пока игроки себя ставят выше клуба, Реал ничего не добьется....
А так, всех адекватных болельщиков Барселоны можно уже поздравить с заслуженной победой в Ла Лиге!
А всем адекватным болельщиком Реала терпения! Hala Madrid!
"Мы пили кофе и пропустили момент"