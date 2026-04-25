Антони упал в штрафной «Реала» на 90-й минуте – Менди зацепил его голеностоп и коснулся рукой плеча. Сото Градо не дал «Бетису» пенальти

«Реал» избежал пенальти в свои ворота в спорной ситуации.

«Бетис» претендовал на пенальти в конце игры с «Реалом».

На 90-й минуте вингер Антони упал в штрафной мадридцев после того, как Ферлан Менди сперва зацепил его голеностоп своим, а затем рукой коснулся плеча.

Главный судья Сесар Сото Градо нарушения правил не усмотрел.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»

два чистых пенальти не поставили в ворота Реала
один чистый пенальти - в ворота Бетиса
по мнению местных сливок, это судейский произвол, ведь они привыкли к гораздо большему количеству судейских ошибок в свою пользу
вряд ли это совпадение, что такие ##### болеют за настолько омерзительный клуб...
Не знаю, зачем оскорблять фанатов Реала и почему вы пишите, что кто то говорит, что это произвол, наверное дело в вашем воспитании...
Я как фанат реала с 20 летним стажем, не могу смотреть на эту игру дело тут не в судьях... Что выкидывает в массы Реал Тв, я тоже не поддерживаю, это просто унижение какое то для всех адекватных фанатов.
То что не дали фол на менди, так правильно сделали, нормальная борьба, где менди почувствовал легкий контакт и решил упасть... Подумать только Энтони выигрывает борьбу у Менди...
С Реалом уже 2 год беда и дело понятно не в тренерах. Рыба гниет с головы.... Не будут перечислять футболистов, но пока игроки себя ставят выше клуба, Реал ничего не добьется....
А так, всех адекватных болельщиков Барселоны можно уже поздравить с заслуженной победой в Ла Лиге!
А всем адекватным болельщиком Реала терпения! Hala Madrid!
Антони отомстил Менди, усадил его на газон и сделал голевую атаку Бетису, с реализацией Бельерина
В случае с Реалом, это не пенальти! Судья об этом знает без напоминания)
Судья спас очко Реалу.
Вот за что я люблю русский язык, так за его многогранность и широту. Вот как хочешь так и понимай ваш комментарий. И при этом и то и то будет правда. + за многогранность
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
просто судье забыли уточнить какой Реал тащить нужно, поэтому и не ставил пенальти!
Реал ТВ:
"Мы пили кофе и пропустили момент"
Пара вопросов представителю самых адекватных и самых объективных болельщиков в мире, сколько чистых пенальти в этом сезоне было у Реала и сколько раз Барселона проиграла в этом сезоне не из за судей, а , Бориска?
в современном футболе 0 смысла
Материалы по теме
«Реал» упустил победу над «Бетисом» – 1:1. Бельерин на 94-й ответил на гол Винисиуса
24 апреля, 20:59
Мбаппе попросил замену 80-й минуте игры с «Бетисом»
24 апреля, 20:50
Мбаппе проводит 100-й матч за «Реал». 27-летний форвард – 10-й француз, достигший этой отметки
24 апреля, 19:37
Рекомендуем
Главные новости
Лига чемпионов. «ПСЖ» Сафонова примет «Баварию» в первом матче 1/2 финала. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
40 минут назад
Победа «МЮ», поражение «Балтики», яркая пресс-конференция Разина, Россия сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом, Алиев лечился от туберкулеза, Тедеско уволен и другие новости
55 минут назад
2000 от Bettery на матчи полуфинала ЛЧ! «ПСЖ» за 2.35 или «Бавария» за 2.75?
сегодня, 06:00Промо
Гурцкая о «Пари НН»: «Вы обязаны вылететь с долгами в 600-700 млн и потом думать, как закрыть эту команду. По-другому нельзя с этими регионами работать, люди вообще не соображают, что делать»
сегодня, 04:58
Шалимов о борьбе за 3-е место в РПЛ: «Зачем за него биться? Для «Спартака» даже 2-е ни о чем в плане мотивации. Для «Балтики» – супер. Для «Локомотива» – супер, но оно ничего не дает»
сегодня, 03:58
Кэррик про 2:1 с «Брентфордом»: «Дух, усилия и сплоченность игроков «МЮ» были фантастическими. Сейчас такое время сезона, когда важен результат»
вчера, 22:02
У Бруну 140 очков в АПЛ за «МЮ» – как у Роналду. У хавбека 70 голов и 70 ассистов, у форварда – 103+37
вчера, 21:20
Талалаев о судьях после 0:1 от «Акрона»: «Судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле, я в этом убежден. «Зениту» уступили в Кубке с этим же арбитром»
вчера, 21:10
У «МЮ» 9 побед в 13 матчах при Кэррике. Команда идет 3-й и на 3 очка опережает «Ливерпуль» перед очной игрой
вчера, 20:56
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Брентфорда»
вчера, 20:54Live
Ко всем новостям
Последние новости
«СКА Хабаровск» расторг контракт с тренером Поддубским: «Команда не побеждает 9 игр подряд. Уровень нынешнего состава – отнюдь не борьба за выживание в Первой лиге»
10 минут назад
Заика о «Сочи»: «Никто в команде не смирился с вылетом, будем биться до конца. А смысл что-то делать, если не веришь? Мотивировать нас не надо»
сегодня, 04:22
ЦСКА о Мойзесе: «У бразильца травма четырехглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения – от 4 недель»
сегодня, 03:46
«МЮ» набрал 30 очков в 14 матчах АПЛ при Кэррике и Флетчере. С Аморимом было 31 очко в 20 играх
вчера, 21:59
На ЧМ-2026 желтые карточки будут сгорать после группового этапа и 1/4 финала
вчера, 21:52
У Бруну гол или ассист за «МЮ» в 7 матчах АПЛ подряд. Это лучшие показатели после ван Перси, набиравшего очки в 10 играх подряд с ноября 2012-го по январь 2013-го
вчера, 21:40
Adidas создал джерси для собак в стиле форм Аргентины, Японии, Мексики, Колумбии для ЧМ-2026
вчера, 21:32Фото
Генич заявил, что ЦСКА назначит нового тренера-иностранца: «К Талалаеву был интерес, это правда. Но с одним тренером уже договорились, говорят»
вчера, 21:29
Родриго с опережнием сроков восстанавливается от разрыва «крестов». Вингер «Реала» читал письма фанатов, вел дневник, играл на укулеле и в приставку, а теперь тренируется дважды в день (As)
вчера, 21:12
Чемпионат Испании. «Эспаньол» и «Леванте» голов не забили
вчера, 20:59
Рекомендуем