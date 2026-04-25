У «Реала» 1 победа в 6 последних матчах при трех поражениях и двух ничьих

«Реал» одержал лишь одну победу в шести последних матчах.

Команда Альваро Арбелоа на выезде сыграла вничью с «Бетисом » (1:1) в 32-м туре Ла Лиги . Хозяева сравняли счет на 94-й минуте.

Мадридцы выиграли лишь один из шести последних матчей в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. На этом отрезке у них также 2 ничьих и 3 поражения.

3 мая «Реал » сыграет в гостях с «Эспаньолом » в 34-м туре Ла Лиге.