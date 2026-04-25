61

У «Реала» 1 победа в 6 последних матчах при трех поражениях и двух ничьих

«Реал» одержал лишь одну победу в шести последних матчах.

Команда Альваро Арбелоа на выезде сыграла вничью с «Бетисом» (1:1) в 32-м туре Ла Лиги. Хозяева сравняли счет на 94-й минуте.

Мадридцы выиграли лишь один из шести последних матчей в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. На этом отрезке у них также 2 ничьих и 3 поражения.

3 мая «Реал» сыграет в гостях с «Эспаньолом» в 34-м туре Ла Лиге.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoАльваро Арбелоа
logoБетис
logoЛига чемпионов УЕФА
61 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
А что если Арбелоа - решение для нынешнего Реала ?!
Ответ Ник Ник
А что если Арбелоа - решение для нынешнего Реала ?!
Пора собрать отдельную подборку - как Спортс статьями на главной проклинал игроков и команды. Похвалили, расписали перспективы, дали оптимистичный прогноз - всё, пакуй чемоданы )
Ответ Ник Ник
А что если Арбелоа - решение для нынешнего Реала ?!
Лучше, Ла Саета уже не напишет, нужно признать.
Что-то надо делать с Алонсо, так дальше продолжаться не может.
Ответ Nickolay Lyskov
Что-то надо делать с Алонсо, так дальше продолжаться не может.
Ничего, сейчас Мбаппе придёт и всё наладится🙏
Очередной блестящий матч Реала и целых 74 очка за 33 игры! Мадрид из-за всех сил старается ускорить получение Барсой уже официально и вновь звание чемпиона - молодцы)
Ответ Alex.K71
Очередной блестящий матч Реала и целых 74 очка за 33 игры! Мадрид из-за всех сил старается ускорить получение Барсой уже официально и вновь звание чемпиона - молодцы)
Мбаппе уже готовит коридор
Ответ SRvR
Мбаппе уже готовит коридор
Поэтому и ушел чуть пораньше, чтобы речь подучить и подарки присмотреть для игроков и тренерского штаба Барсы)
Новость в том, что теперь, если «Барса» обыграет Хетафе и Осасуну, класико для нее становится золотым. То есть существует вероятность, что «Реал» второй раз за сезон станет непосредственным свидетелем празднования трофея «Барсой». Это конечно эпично.
Ответ Simbad
Новость в том, что теперь, если «Барса» обыграет Хетафе и Осасуну, класико для нее становится золотым. То есть существует вероятность, что «Реал» второй раз за сезон станет непосредственным свидетелем празднования трофея «Барсой». Это конечно эпично.
Чемпионский Кубок вручат прямо на Камп Ноу под град слëз фантиков Реала?
Ответ Рустем Таиров
Чемпионский Кубок вручат прямо на Камп Ноу под град слëз фантиков Реала?
Думаете у игроков «Барселоны» появилась дополнительная мотивация на три ближайших матча?)
Как это 1 раз? А недавняя победа в кабинете, которая принесла бан Престианни?
Ответ Katalan
Как это 1 раз? А недавняя победа в кабинете, которая принесла бан Престианни?
Хорооош
вот это реально ПОЗОР!! И это притом что Реал самый богатый дорогой клуб в мире, с топ игроками!@
Слабое и беззубое позорище). Думаю Винисиусу нужно зп дать 30 мультов и дела у команды наладятся).
Ждем коридор на камп-ноу)
Теперь хоть какая-то интрига в Ла Лиге умерла. Барса в классико может просто играть в своё удовольствие, а Реалу остаётся только лечь костями чтобы хоть как-то реабилитироваться перед своими болельщиками.
Ответ Potapson
Теперь хоть какая-то интрига в Ла Лиге умерла. Барса в классико может просто играть в своё удовольствие, а Реалу остаётся только лечь костями чтобы хоть как-то реабилитироваться перед своими болельщиками.
Кто? Нынешний Реал ляжет где-то костями? Я тебя умоляю...
Ответ Potapson
Теперь хоть какая-то интрига в Ла Лиге умерла. Барса в классико может просто играть в своё удовольствие, а Реалу остаётся только лечь костями чтобы хоть как-то реабилитироваться перед своими болельщиками.
Я думаю, что реал без проблем выиграет классико. Но это только благодаря тому что 2 ключевых игроков у барсы не будет Ямаля и Рафы. А реал чисто на мотивации будет играть, чтоб хоть как то настроение болельщиков поднять. А вообще матч будет на уровне товарняка, без обороны мне кажется, чисто в атаку будут играть, терять нечего им, барса уже чемпион, реал захочет испорить настроение им. Надеюсь голов 7-8 будет в матче и не важно кто победит
Реал делает все для коридора Барсе … респект
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Манчестер Юнайтед» – «Брентфорд». 1:0 – Каземиро открыл счет. Онлайн-трансляция
7 минут назадLive
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Брентфорда»
16 минут назад
Чемпионат России. «Акрон» победил «Балтику» на выезде
19 минут назад
«Балтика» проиграла «Акрону» – 0:1. Беншимол забил, его гол в 1-м тайме отменили после ВАР из-за офсайда
20 минут назад
Абелардо: «Луис Энрике хочет войти в историю футбола, стать лучшим, оставить наследие. У него уже 2 ЛЧ, он способен выиграть 4-5 титулов»
22 минуты назад
Шалимов пошел бы в «Зенит»: «А что «Спартак» для меня сделал? Наши пути разошлись. Я воспитанник, но это не значит, что переживаю за него. Если там буду, сделаю все, чтобы клуб был 1-м»
37 минут назад
Шпилевский согласен на уступки по неустойке в пользу «Пари НН». Клуб объявит об отставке тренера в ближайшее время («СЭ»)
45 минут назад
Суд над фанатом «Севильи», назвавшим Винисиуса «обезьяной», отложен до 22 сентября. Прокуратура просила 1 год и 9 месяцев тюрьмы, указав на расистские оскорбления
58 минут назад
Наумов о мате на стадионах: «Давайте и мэра Москвы штрафовать за мат в метро, если штрафуете клуб. У нас и на ТВ мат за матом. Это то же самое, нельзя бороться с кричалками»
сегодня, 18:01
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
сегодня, 18:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Только «Акрон», «Зенит» и ЦСКА победили «Балтику» в РПЛ в этом сезоне
5 минут назад
«Акрон» победил в РПЛ впервые с ноября и поднялся на 10-е место. У команды Тедеева было 7 поражений и 3 ничьих
10 минут назад
«Балтика» не побеждает 5 матчей в РПЛ. Сегодня уступили «Акрону», до этого было 4 ничьих подряд
15 минут назад
Чемпионат Испании. «Эспаньол» играет с «Леванте»
16 минут назадLive
Компани о «ПСЖ»: «Они заслуживают похвалы, но «Бавария» надеется доказать, что мы лучше. Мы голодны до побед»
28 минут назад
Чемпионат Италии. «Лацио» принимает «Удинезе», «Аталанта» проиграла «Кальяри» в гостях
33 минуты назадLive
Облак не считает, что ЛЧ задолжала трофей «Атлетико»: «Я так не смотрю на футбол – что справедливо, а что нет. Жизнь несправедлива. Мы должны заслужить это на поле»
51 минуту назад
Гурцкая о том, что должно случиться, чтобы Галактионова убрали из «Локо»: «В этом сезоне не может произойти ничего резкого»
сегодня, 18:09
Мерсон о «Челси»: «Я бы назначил Хау. Им нужен тренер, который будет благодарен за возможность работать там. Ираола из «Борнмута» очень хорош»
сегодня, 17:59
Себальос под трек «Закрываю главу» рэпера Noriel опубликовал фото с тренировки «Реала» на фоне слухов об уходе из клуба
сегодня, 17:50Фото
Рекомендуем