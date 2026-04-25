  • Дивеев об уходе из ЦСКА: «Хотел вызов, доказать себе что-то новое. Счастлив в «Зените». Играю, приношу пользу команде и побеждаю, коллектив – супер. Что еще нужно?»
Игорь Дивеев: хотел вызов и ушел в «Зенит».

Игорь Дивеев описал обстоятельства перехода из ЦСКА в «Зенит».

– Твой агент Олег Еремин говорил, что ты выгорел в ЦСКА. Как это проявлялось?

– В ЦСКА я знал, что точно буду играть. А мне хотелось получить вызов, чтобы доказать самому себе что-то новое.

– Выиграть чемпионат с ЦСКА – чем не вызов?

– Речь о восприятии себя. Мне нужен был выход из зоны комфорта, чтобы стать сильнее. Я так и сказал Челестини: «Если для ЦСКА и «Зенита» выгоден обмен, я только за. Знаю, вы хотите нового нападающего».

Такого, что я на всех обиделся, не хочу играть и твердо решил уйти, не было. О варианте с обменом, кстати, я впервые услышал как раз от Фабио.

– Как это было?

– На ужине перед одной из последних игр осенней части сезона Челестини говорит: «Нужно, чтобы ты зашел ко мне. Есть разговор». Я понятия не имел, о чем пойдет речь. Захожу и слышу: «Есть разговоры об обмене с «Зенитом». Что думаешь?»

– Потом был разговор с Бабаевым?

– Да. Роман Юрьевич спросил: «Какое твое решение?» Я ответил ровно то же самое, что и Челестини: «Если всех все устраивает, давайте сделаем».

– Бабаев так подвел итоги трансферной кампании ЦСКА: «За доплату за Дивеева взяли Рейса, Баринова и Гонду».

– Вот видишь, все в плюсе. Будь я на месте руководителей ЦСКА, поступил бы аналогично.

– Ты счастлив в «Зените»?

– Абсолютно: я играю, приношу пользу команде и побеждаю, коллектив – супер. Что еще нужно?

– В каких отношениях ты расстался с ЦСКА?

– В отличных. Никаких обид ни на Фабио, ни на руководство, ни на игроков, – сказал защитник «Зенита».

Что делать с Челестини?
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sport24
И сравните с Круговым...
Кто как переходит и что говорит.
Круговой пожалуй единственный кто лил негатив на бывший клуб, а виноват только сам. Надо было выигрывать соревнование за место у возрастного Сантоса, только и всего.
Только и всего - выиграть конкуренцию у основного левого защитника сборной Бразилии) Просто ерунда какая-то. Все это каждый день делают. И еще нюансик к сборной Бразилии - капитана Зенита. Как вы это думаете, не понимаю. Только про негатив согласен, но это «только и всего» меня на части порвало. «Стать Президентом России, только и всего» - на уровне том же.
Ужасное решение для ЦСКА!
Ты как мостовой, а я же говорил еще 10 лет назад 🤣
"коллектив-супер" - приятно слышать!
Комментарий скрыт
Понял что в ЦСКА бесполезно ждать трофеев. Скоро и Тюкавин переметнётся в Питер.
Наверное нет .Надеюсь , что Тюкавин ,не Соловьев. А интересно, где сейчас последний?
С Боней срется !
Потеряв Рошу, решили еще отдать последнего нормального ЦЗ.
причем ЦЗ с паспортом
Очень полезный лосяша в обороне.
Прям как компенсация небес за всяких Соболевых, Дуранов, Энериков и прочий проходной двор.
Так стоп, зимой кони радовались, что слили хрусталь зениту,и взяли топ игрока,что началось то???🤷🤭
Ну вот и хорошо. Тему можно закрывать уже и считать цыплят по осени
Осенью чемпионат только начинается. Придется вносить коррективы в поговорку))
Дивеев хороший парень, но переобулся. Его выбор. ЦВБП.
Нет, можно считать условно)
Дивеев за миллион рублей купил картину Эрнста Неизвестного «Апокалипсис»: «Это моя самая дорогая покупка, если не считать квартиру в Москве, но ни разу не пожалел потраченных денег»
24 апреля, 16:07
Игорь Дивеев: «В Петербурге на дорогу трачу 25 минут – времени на жизнь больше, чем в Москве. Здесь никто не торопится в трафике. Сначала ругался, теперь сам так езжу»
24 апреля, 12:17
Дивеев не перешел бы в «Буде-Глимт»: «Кузяев уезжал в «Гавр», Чалов в ПАОК – я бы не стал так рисковать. Если пробовать себя, то в клубе из топ-5, который борется за выход в ЛЧ или ЛЕ»
24 апреля, 10:05
