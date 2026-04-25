Дивеев об уходе из ЦСКА: «Хотел вызов, доказать себе что-то новое. Счастлив в «Зените». Играю, приношу пользу команде и побеждаю, коллектив – супер. Что еще нужно?»

Игорь Дивеев: хотел вызов и ушел в «Зенит».

– Твой агент Олег Еремин говорил, что ты выгорел в ЦСКА. Как это проявлялось?

– В ЦСКА я знал, что точно буду играть. А мне хотелось получить вызов, чтобы доказать самому себе что-то новое.

– Выиграть чемпионат с ЦСКА – чем не вызов?

– Речь о восприятии себя. Мне нужен был выход из зоны комфорта, чтобы стать сильнее. Я так и сказал Челестини: «Если для ЦСКА и «Зенита» выгоден обмен, я только за. Знаю, вы хотите нового нападающего».

Такого, что я на всех обиделся, не хочу играть и твердо решил уйти, не было. О варианте с обменом, кстати, я впервые услышал как раз от Фабио.

– Как это было?

– На ужине перед одной из последних игр осенней части сезона Челестини говорит: «Нужно, чтобы ты зашел ко мне. Есть разговор». Я понятия не имел, о чем пойдет речь. Захожу и слышу: «Есть разговоры об обмене с «Зенитом». Что думаешь?»

– Потом был разговор с Бабаевым?

– Да. Роман Юрьевич спросил: «Какое твое решение?» Я ответил ровно то же самое, что и Челестини: «Если всех все устраивает, давайте сделаем».

– Бабаев так подвел итоги трансферной кампании ЦСКА: «За доплату за Дивеева взяли Рейса, Баринова и Гонду».

– Вот видишь, все в плюсе. Будь я на месте руководителей ЦСКА, поступил бы аналогично.

– Ты счастлив в «Зените»?

– Абсолютно: я играю, приношу пользу команде и побеждаю, коллектив – супер. Что еще нужно?

– В каких отношениях ты расстался с ЦСКА?

– В отличных. Никаких обид ни на Фабио, ни на руководство, ни на игроков, – сказал защитник «Зенита ».