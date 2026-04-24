Мбаппе попросил замену 80-й минуте игры с «Бетисом»
Килиан Мбаппе не смог доиграть матч против «Бетиса» до конца.
На 80-й минуте нападающий «Реал» жестами показал тренерскому штабу, что нуждается в замене. Почти сразу вместо француза на поле вышел Гонсало Гарсия Торрес.
В этом сезоне Мбаппе забил 24 гола в чемпионате – больше всех в лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Так можно к девушке своей уехать, фильм посмотреть, ещё чем-нибудь заняться.
К тому же в матче не сказать чтобы многое получалось, ниче страшного. В Реале лидеры уже сами решают, когда и сколько им играть, как по кайфу, так и делаем