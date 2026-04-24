Мбаппе попросил замену 80-й минуте игры с «Бетисом»

Килиан Мбаппе не смог доиграть матч против «Бетиса » до конца.

На 80-й минуте нападающий «Реал » жестами показал тренерскому штабу, что нуждается в замене. Почти сразу вместо француза на поле вышел Гонсало Гарсия Торрес .

В этом сезоне Мбаппе забил 24 гола в чемпионате – больше всех в лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .