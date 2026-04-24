Энрике – бразильской журналистке на вопрос про Хвичу: «Интересуешься Кварой? Он не бразилец, но мог бы сменить гражданство»

Энрике пошутил, что Хвича мог бы сменить гражданство на бразильское.

Главный тренер «ПСЖ » Луис Энрике пошутил про гражданство Хвичи Кварацхелии , отвечая на вопрос бразильской журналистки.

– Здравствуйте, меня зовут Клара, я представляю бразильский TNT Sports. У меня вопрос про Квару, у которого сейчас успешный период. Насколько лучше он еще может стать?

– Но Квара не бразилец. Ты интересуешься Кварой? Он не бразилец. Но он мог бы сменить гражданство, – ответил Энрике на пресс-конференции.

Хвича забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 5 последних матчах за парижан. Суммарно у него 7 голов и 4 голевые передачи в 25 матчах Лиги 1. Полная статистика футболиста сборной Грузии – здесь .