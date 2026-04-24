  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Канчельскис о новом лимите: «Батраков, Кисляк, Умяров, Тюкавин станут дороже золота. Лучших игроков начнут заваливать деньгами, чтобы удержать в РПЛ»
66

Канчельскис о новом лимите: «Батраков, Кисляк, Умяров, Тюкавин станут дороже золота. Лучших игроков начнут заваливать деньгами, чтобы удержать в РПЛ»

Канчельскис о новом лимите: россиян будут заваливать деньгами, чтобы удержать.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что новый лимит на легионеров негативно повлияет на возможный переход россиян в зарубежные клубы.

Сегодня министра спорта Михаил Дегтярев подписал приказ об изменении лимита на легионеров, согласно которому со следующего сезона в заявке команды не может быть более 12 иностранцев, а на поле – не более семи. Сейчас клубы могут включать в заявку до 13 легионеров, на поле одновременно могут находиться 8 из них.

– Более жесткий лимит приведет к тому, что цены на российских игроков взлетят. С ужесточением лимита Батраков, Кисляк, Умяров, Тюкавин и другие ведущие игроки своих клубов с паспортом РФ станут дороже золота.

– Усложнит ли новый лимит отъезд игроков в Европу?

– Однозначно. Клубы будут еще неохотнее отпускать своих лучших игроков, потому что заменить иностранцами их станет сложнее. Начнут заваливать деньгами, чтобы удержать в РПЛ, – сказал Канчельскис.

Что делать с Челестини?25918 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
лимит на легионеров
logoпремьер-лига Россия
logoАлексей Батраков
logoЛокомотив
logoНаиль Умяров
logoСоветский спорт
logoАндрей Канчельскис
logoденьги
logoСпартак
logoЦСКА
logoМатвей Кисляк
logoКонстантин Тюкавин
Министерство спорта России
logoДинамо Москва
66 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Агентам того и надобно, поди все уши продули Банщику о пользе лимита, теперь будут сливки снимать с любого Буратины с паспортом который мяч может пнуть на 20 метров.
Ответ Покерный Футбол
Агентам того и надобно, поди все уши продули Банщику о пользе лимита, теперь будут сливки снимать с любого Буратины с паспортом который мяч может пнуть на 20 метров.
Ты хочешь превратить РПЛ в АЛ (Африканскую лигу)?
Ответ igor.igorev
Ты хочешь превратить РПЛ в АЛ (Африканскую лигу)?
По крайней мере будет меньше пиявок, которые будут получать огромные бюджетные бабки из-за паспорта. Возможно, начнут привозить хороших легионеров за копейки, как в Балтике, например. Тогда клубы начнут зарабатывать на продаже легионеров.
Захарян наглядно показал уровень наших лимитчиков. В игре Батракова нет никакого таланта, скорости нет, дриблинга нет. Тюкавин тоже медленный. Все они обычные середняки коих полно в Европе
Ответ Banditogangsterito
Захарян наглядно показал уровень наших лимитчиков. В игре Батракова нет никакого таланта, скорости нет, дриблинга нет. Тюкавин тоже медленный. Все они обычные середняки коих полно в Европе
Вот прям Захарян, который ломался еще в Динамо, теперь мерило. А то что Батракову и Тюкавину Трансфермаркт поставил ценники 25 и 15 млн соответственно, то это какие то лохи наверное там клепают всё подряд. Тут ребзя шарит лучше. А мож по Аршавину будем судить? Или удобней по Захаряну, когда надо всех говном облить?
Ответ Banditogangsterito
Захарян наглядно показал уровень наших лимитчиков. В игре Батракова нет никакого таланта, скорости нет, дриблинга нет. Тюкавин тоже медленный. Все они обычные середняки коих полно в Европе
Кажется, у нас в Европе сейчас не только заха играет.
Что про Головина и Сафонова скажешь? Тоже уровень показали?
Всмысле удержать? Никто никуда не уедет и подавно.
Так для этого все и делается, банщик хочет бабок! А на детский футбол как был болт так и остался ...
Канчельскис: где мои 17 лет?
Ответ Spaten
Канчельскис: где мои 17 лет?
На большом каретном.
все базары только про топ клубы - при этом никто не говорит, что середнякам и нижестоящим придется растить свою молодежь и отказываться от бестолковых бразилов и африканов. Сейчас начнут пылесосить фнл и оттуда искать талантов и ими заниматься на рост, а не как сейчас - ставят в игру того, за кого папочка оплатил. Такого в регионах полно. Посмотрим что получится, время покажет
Ответ rom-alexandr
все базары только про топ клубы - при этом никто не говорит, что середнякам и нижестоящим придется растить свою молодежь и отказываться от бестолковых бразилов и африканов. Сейчас начнут пылесосить фнл и оттуда искать талантов и ими заниматься на рост, а не как сейчас - ставят в игру того, за кого папочка оплатил. Такого в регионах полно. Посмотрим что получится, время покажет
Что за чушь! Все команды кроме спартака, краснодара и зенита укладываются в лимит с запасом. Ничего тупо не изменится, кроме цен на наших ногомячистов.
Ответ Роман Ахметзянов
Что за чушь! Все команды кроме спартака, краснодара и зенита укладываются в лимит с запасом. Ничего тупо не изменится, кроме цен на наших ногомячистов.
это первый шаг, в течении 3 лет бразилов будет еще меньше
Пусть платят своим, а не Мукункам. А то открыли кормушку для голодранцев со всего мира.
Что значит - удержать в РПЛ? А куда они могут деться отсюда? В Европе, вроде, к ним какого-то большого интереса нет
Не понял. А их разве кто-то уже зовёт в зарубежные клубы? В мире достаточно игроков, которые выше классом этих. Значит будут играть за нынешние лички в РПЛ. Ну, ежели только флагман бразильского футбола перетянет их к себе. Пока труба позволяет сделать это.
не вижу ничего плохого, если российским игрокам будут платить за хороший уровень...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Депутат Журова о новом лимите в РПЛ: «Болельщики будут рады видеть больше россиян в любимых командах»
24 апреля, 19:21
Алаев о встрече по лимиту: «Клубы предложили отложить изменения, оставить «13-8» при возвращении к международным турнирам. Мы приняли позицию министра, наши доводы услышали»
24 апреля, 16:21
Митрофанов о новом лимите в РПЛ: «Встреча с Дегтяревым прошла хорошо. Проект 12+7, работа идет. РФС сформирует и направит позицию»
24 апреля, 14:55
Депутат Свищев об ужесточении лимита: «Позиция Дегтярева – дать возможность молодежи попасть в лучшие клубы, чтобы их не заменяли дорогие и не наши спортсмены из Южной Америки»
23 апреля, 05:57
