Дркушич считает Петербург столицей российского футбола: «А Москва – столица России»
– Для меня – Санкт-Петербург.
– А Москва?
– А Москва – столица России, – сказал защитник «Зенита».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
28 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Чел, я, конечно, понимаю, получать 7:1, 5:1 и т д больно и это травма на всю жизнь, но сам город то тебе что сделал?🤣
Лояльный он какой-то. Как будто всю жизнь в Питере прожил. Побритый под лезвие... Весь такой... Одно слово - словак!