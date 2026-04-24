Шешко считает Бруну лучшим игроком сезона в АПЛ: «Он прекрасен. До, во время и после тренировок получаю от него много указаний. Что бы он ни говорил – просто делай, не думай дважды»
Беньямин Шешко видит в Бруну Фернандеше будущего обладателя приза лучшему игроку сезона АПЛ.
«Я получаю от Бруну много указаний. На каждой тренировке и после нее, а порой и перед. Что бы он ни говорил – просто делай, не думай дважды. И я признателен за возможность быть рядом с ним.
Он прекрасен. Он мой партнер. И, конечно, я всегда буду за партнера. Да, он должен победить», – сказал форвард «Манчестер Юнайтед».
Бруну отдал 18-й ассист в сезоне АПЛ. Больше было только у Анри, де Брюйне и Озила, до рекорда – два паса
Что делать с Челестини?25917 голосов
Увольнять сейчас
Дать поработать месяц и сэкономить
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
- как это связано с тренировками?
- просто делай.
В принципе согласен.
Не упоминай Бруно.