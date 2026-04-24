  • «Унион» проиграл оба матча при тренере Мари-Луизе Эте. Сегодня – 1:3 «Лейпцигу» в гостях, у берлинцев 4 удара, в створ – 1
46

«Унион» проиграл второй матч подряд при женщине-тренере.

Мари-Луизе Эта потерпела поражение во втором матче во главе «Униона». 

Берлинская команда уступила «Лейпцигу» со счетом 1:3 в 31-м туре Бундеслиги. Это была вторая игра 34-летней специалистки на посту исполняющей обязанности главного тренера мужской команды. Эта возглавила команду 12 апреля. 18 апреля «Унион» уступил «Вольфсбургу» (1:2).

В сегодняшней игре берлинцы нанесли 4 удара по воротам, 1 из которых пришелся в створ и стал голевым. У «Лейпцига» 20 ударов, из которых 10 попали в створ.

В данный момент «Унион» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Германии с 32 очками, «Лейпциг» идет третьим (62).

До назначения Эты клуб из Берлина потерпел 13 поражений, одержал 8 побед и 8 раз сыграл вничью в чемпионате Германии.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Здесь Униону мало что светило, так что пока не будем ругать Машу. Хотя свой первый матч против мертвого Вольфсбурга, можно было и получше провести
Ответ Михо
Они против волков неплохо играли, но реализация подвела, у волков же залетели сразу 2 шальных гола.
Комментарий скрыт
В футболе все давно придуманно.
Играют футболисты, а не тренер, ёлки-палки!
В гендерном различии тем более. У мужчин есть, чем чеканить😎
Они ее уже сливают
Назначить бабцу легко, а вот как выгонять будут? Вой поднимется, страшно представить.
Как обычно, нет результата - пшла вон. За что хабалочки боролись, на то и напоролись.
спокойно начнёт сезон в женской команде
В первой были лучше, но не везло. Здесь же ловить было нечего. Пока рано судить о чем-то, но спортс не перестает байтить
Как спортс байтит?
Это же событие типо, что женщину назначили главной. А дальше можно не следить? Помолчать годик?
Дайте Маше с Луизой поработать!
Баба на корабле - быть беде
Бабца начала со слива на своем поле предпоследней команде чемпионата, у которой был забит весь лазарет. Продолжила лютым отскоком от разгрома с Лейпцигом, который наиграл на 4 xG и создал 9 голевых моментов
Бабца начала со слива на своем поле предпоследней команде чемпионата, у которой был забит весь лазарет. Продолжила лютым отскоком от разгрома с Лейпцигом, который наиграл на 4 xG и создал 9 голевых моментов
Так по хг этот Вольфсбург должны были выносить, там 2 шальных выстрела залетело
У Униона явные дыры в игре
Ох и натянет она в раздевалке всю команду за такую игру
Вратарь Клаус: «Я хочу ответственность понести первым. Меня если че продырявили три раза!!!»
Эта:" Три палки тебе за это".
ЭТА — баскская леворадикальная сепаратистская организация, действовавшая в Испании и Франции. Самораспустилась в 2018 году.
Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд забила 4 гола «Фрайбургу», «Штутгарт» поделил очки с «Вердером»
вчера, 17:25
Тренер «Униона» Эта: «Я не стремилась укреплять роль женщин, но это накладывает на меня ответственность. Хочу убеждать людей своими результатами»
24 апреля, 16:33
Тренер «Униона» Эта о работе с мужчинами и женщинами: «Разницы нет. Я поддерживала чувствительных мужчин, а были женщины, которым нужен хороший пинок под зад»
24 апреля, 08:45
«Унион» проиграл в первом матче при женщине-тренере – «Вольфсбургу». Берлинцы в 5 раз чаще били по воротам
18 апреля, 15:30
