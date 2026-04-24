«Унион» проиграл оба матча при тренере Мари-Луизе Эте. Сегодня – 1:3 «Лейпцигу» в гостях, у берлинцев 4 удара, в створ – 1

«Унион» проиграл второй матч подряд при женщине-тренере.

Берлинская команда уступила «Лейпцигу » со счетом 1:3 в 31-м туре Бундеслиги. Это была вторая игра 34-летней специалистки на посту исполняющей обязанности главного тренера мужской команды. Эта возглавила команду 12 апреля. 18 апреля «Унион» уступил «Вольфсбургу» (1:2).

В сегодняшней игре берлинцы нанесли 4 удара по воротам, 1 из которых пришелся в створ и стал голевым. У «Лейпцига» 20 ударов, из которых 10 попали в створ.

В данный момент «Унион» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Германии с 32 очками, «Лейпциг» идет третьим (62).

До назначения Эты клуб из Берлина потерпел 13 поражений, одержал 8 побед и 8 раз сыграл вничью в чемпионате Германии.