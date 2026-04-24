Тренер «Зенита» Оливейра выложил видео с отбитым пенальти от «Локо»: «Вы нас не сломаете, мы будем биться до конца!»

Тренер «Зенита» о пенальти с «Локо»: вы нас не сломаете, будем биться до конца.

Вильям Оливейра , ассистент главного тренера «Зенита » Сергея Семака , отреагировал на пенальти в матче с «Локомотивом » (0:0).

В концовке игры 26-го тура Мир РПЛ главный арбитр Алексей Сухой после вмешательства ВАР и просмотра повтора назначил 11-метровый в ворота петербургской команды за игру рукой Игоря Дивеева на 95-й. Денис Адамов отразил удар Николая Комличенко с точки на 99-й.

Оливейра выложил в соцсети видео из официального аккаунта «Зенита» с отбитым пенальти.

«Это не просто слова: вы нас не сломаете, и мы будем биться до конца!» – подписал публикацию бразильский специалист.

Изображение: instagram.com/stories/william_de_oliveira