  Тренер «Зенита» Оливейра выложил видео с отбитым пенальти от «Локо»: «Вы нас не сломаете, мы будем биться до конца!»
Тренер «Зенита» Оливейра выложил видео с отбитым пенальти от «Локо»: «Вы нас не сломаете, мы будем биться до конца!»

Тренер «Зенита» о пенальти с «Локо»: вы нас не сломаете, будем биться до конца.

Вильям Оливейра, ассистент главного тренера «Зенита» Сергея Семака, отреагировал на пенальти в матче с «Локомотивом» (0:0).

В концовке игры 26-го тура Мир РПЛ главный арбитр Алексей Сухой после вмешательства ВАР и просмотра повтора назначил 11-метровый в ворота петербургской команды за игру рукой Игоря Дивеева на 95-й. Денис Адамов отразил удар Николая Комличенко с точки на 99-й.

Оливейра выложил в соцсети видео из официального аккаунта «Зенита» с отбитым пенальти.

«Это не просто слова: вы нас не сломаете, и мы будем биться до конца!» – подписал публикацию бразильский специалист.

Изображение: instagram.com/stories/william_de_oliveira

Что делать с Челестини?24885 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: инстаграм Вильяма Оливейры
А тот пенальти Зенита с Махачкалой Оливейра не хочет показать?
Ответ И здесь и там
«Это не просто слова: вы нас не сломаете, и мы будем биться до конца!» – подпишет и эту публикацию бразильский специалист.
Ответ И здесь и там
Комментарий скрыт
Надоел уже он , ей богу
Ответ Олег Мамошин
Лучше бы выложил видео Соболева в маске.
Хоть поржали бы))
В истерике?
Хватит посты набивать, лучше научите игроков пас на 10 отдавать в ногу
Ответ nsxt4fjkvg
Ну а че ему тренировать чтоль, сезон уже почти того
Интересно, а кто такие "вы", кто ломает Зенит, к кому обращается этот персонаж? Гипотетические враги, если он знает это слово...
Ответ Старый конформист
скорее всего обращается к министерству спорта, про лимит
Ответ Старый конформист
И смогут ли они сломать его полностью ?
Еще про офсайдные/альтернативные, прошлогодние линии, что рисовали тогда вспомните, клоуны.
Ждём других стильных, выточенных и глубоких цитат из пацанских пабликов нулевых.
"юбиляры" фиговы)))
Ответ Dyman
"юбиляры" фиговы)))
Сказал болельщик команды Динамо, отмечающей в этом году 50 лет дна)
когда стыдно говорить о недоигре, можно побалаболить о странном пенальти
С таким составом футболистов, не биться до конца, а уже чемпионом должны были стать. Жалко тренер-веган не позволяет.
Материалы по теме
Пятибратов о пенальти «Зениту»: «Театр абсурда! Можете представить, чтобы в финале ЛЧ или ЧМ такой дали? Судьи стали главными действующими лицами в нашем футболе»
24 апреля, 19:05
«Отчетливо видно, что «Зенит» хотят убрать и не позволить выиграть чемпионство. Все стараются доказать, что клуб не сможет стать чемпионом в повторное столетие». Стрепетов о судействе
23 апреля, 18:07
Роман Шишкин: «Эпизод с Дивеевым для меня не пенальти. «Зенит» мог лишиться очков – а если бы это был последний тур? Ставили бы пенальти всегда, если мяч попадает в руку, было бы всем проще»
23 апреля, 16:30
Тимощук о пенальти «Локо»: «Знаю Дивеева как абсолютно честного и ответственного человека – он говорит, что не трогал мяч. Не хочется, чтобы судейские ошибки влияли на чемпионскую гонку»
23 апреля, 15:29
