Тренер «Зенита» Оливейра выложил видео с отбитым пенальти от «Локо»: «Вы нас не сломаете, мы будем биться до конца!»
Вильям Оливейра, ассистент главного тренера «Зенита» Сергея Семака, отреагировал на пенальти в матче с «Локомотивом» (0:0).
В концовке игры 26-го тура Мир РПЛ главный арбитр Алексей Сухой после вмешательства ВАР и просмотра повтора назначил 11-метровый в ворота петербургской команды за игру рукой Игоря Дивеева на 95-й. Денис Адамов отразил удар Николая Комличенко с точки на 99-й.
Оливейра выложил в соцсети видео из официального аккаунта «Зенита» с отбитым пенальти.
«Это не просто слова: вы нас не сломаете, и мы будем биться до конца!» – подписал публикацию бразильский специалист.
Изображение: instagram.com/stories/william_de_oliveira
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: инстаграм Вильяма Оливейры
Хоть поржали бы))