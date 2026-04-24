  • Федотов о пенальти за игру Умярова рукой: «Неправильно сравнивать с моментом Оласы, там был еще игрок, борьба за позицию. Наиль один, рука уже отставлена, когда мяча рядом еще нет»
Федотов о пенальти за игру Умярова рукой: «Неправильно сравнивать с моментом Оласы, там был еще игрок, борьба за позицию. Наиль один, рука уже отставлена, когда мяча рядом еще нет»

Федотов о попадании мяча в руку Умярову и Оласе: неправильно сравнивать моменты.

Игорь Федотов оценил работу Артема Чистякова на игре между «Краснодаром» и «Спартаком» в Мир РПЛ.

«Тактика Чистякова была понятна изначально: давать бороться, терпеть и стремиться не давать желтые. Хотя на 12-й минуте надо было наказывать Жедсона за грубую игру – тот шипами попал сопернику в бедро. И на 32-й минуте следовало наказать за грубую игру Черникова. Хоть футболист «Краснодара» и сыграл в мяч, манера отбора, скорость и агрессия тянули на карточку. Это прямо очевидные моменты. Остальное в целом можно отдать на управление.

Во втором тайме Чистяков начал показывать карточки, все они были правильные, нормальные. Его тактика – хорошая, приемлемая и понятная. Не было драки, как у «Локомотива» с «Зенитом», футболисты играли.

Все говорят, что этот момент на 42-й минуте – ключевой. Чистяков назначил 11-метровый в ворота «Спартака» через ВАР. Со своей позиции он не мог увидеть руку Умярова – Кордоба своим телом перекрывал обзор.

Почему это игра рукой? Потому что Умяров после борьбы с Кордобой начал двигаться к воротам, и рука в этот момент уже была отставлена, хоть мяча рядом еще не было. Игрок «Спартака» остался один, мяч попал в руку, которая увеличивала площадь тела.

И сравнивать это с моментом Оласы в матче «Краснодара» и «Балтики» неправильно. Там была другая игровая ситуация: был еще игрок, была борьба за позицию. Здесь же правильное решение Чистякова после вмешательства ВАР – 11-метровый в ворота «Спартака» за игру рукой», – сказал экс-рефери.

Что делать с Челестини?25831 голос
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
мы все как будто смотрели игру в параллельном мире, где Кордоба толкал двумя руками соперника, а эксперты смотрели там, где Кордоба не толкал
Ответ
мы все как будто смотрели игру в параллельном мире, где Кордоба толкал двумя руками соперника, а эксперты смотрели там, где Кордоба не толкал
После похожих рассуждений по удалению Педро я еще больше убедился что они комментарий дают по фотке.
Ответ
мы все как будто смотрели игру в параллельном мире, где Кордоба толкал двумя руками соперника, а эксперты смотрели там, где Кордоба не толкал
Не пойму вообще почему чиновки упераются и не берет футболистов хотя бы на вар 👻
А то что Наиля толкали, то что за ним нет никого и нет никакой угрозы воротам и мяч тупо ушел на угловой а за это взяли и приговорили команду к пенальти это все конечно такое себе...Вот пока у нас будут такие люди как эксперты мы и будем в жопе!
Ответ
А то что Наиля толкали, то что за ним нет никого и нет никакой угрозы воротам и мяч тупо ушел на угловой а за это взяли и приговорили команду к пенальти это все конечно такое себе...Вот пока у нас будут такие люди как эксперты мы и будем в жопе!
Я вас умоляю, из Федотова такой же эксперт, как из меня балерина. То что когда то там лет десять пятнадцать бегал со свистком на поле не делает его экспертом
Ответ
Я вас умоляю, из Федотова такой же эксперт, как из меня балерина. То что когда то там лет десять пятнадцать бегал со свистком на поле не делает его экспертом
Федотов - редкостный олень
Стало понятнее, почему Федотов - бывший
Федотов в бытность арбитром сам косячил так, что мама не горюй
Ответ
Федотов в бытность арбитром сам косячил так, что мама не горюй
Ты это взял с неба? Наоборот он судил объективно, честно, не взирая на Спартак или Динамо, Зенит или ЦСКА. А большинство(из стада) здесь присутствующих очень хорошо привыкли что их судят кУкуяны, да иВановы и пр. никак в себя не придут, когда видят справедливость, хотя этот судилка что судил Спартак, всеми силами хотел навредить Краснодару. Пенальти изначально НЕ хотел ставить, к удивлению, в эпизоде ВАР сыграл положительную роль указав на 11метров.
Ответ
Ты это взял с неба? Наоборот он судил объективно, честно, не взирая на Спартак или Динамо, Зенит или ЦСКА. А большинство(из стада) здесь присутствующих очень хорошо привыкли что их судят кУкуяны, да иВановы и пр. никак в себя не придут, когда видят справедливость, хотя этот судилка что судил Спартак, всеми силами хотел навредить Краснодару. Пенальти изначально НЕ хотел ставить, к удивлению, в эпизоде ВАР сыграл положительную роль указав на 11метров.
а за что ставить пенальти?
Спартак вообще задавил Краснодар и если бы не судья у Краснодара не было бы 3-х очков.
в первом моменте из-за чего поставили пенальти, Кордоба толкает Умярова, во втором моменте мозез толкает Литвинова, так что в обоих моментах должен быть штрафной в пользу Спартака.
судьи второй год очень сильно ошибаются в пользу Краснодара, в каждом матче почти могу привести примеры, а последние 3 матча вообще Краснодар за уши вытащили.
Оласа выставил прямую руку заранее в игрока Балтики, толкая его, и в эту руку попал мяч, должен был быть пенальти, т.к. это не естественное положение руки, тогда и не было бы потом непоняток. А если там считать выставленную прямую руку, которая выше чем рука Умярова - естественной, то и у Умярова можно считать естественной, т.к. он выставил ее для равновесия после толчка Кордобы
Ответ
Оласа выставил прямую руку заранее в игрока Балтики, толкая его, и в эту руку попал мяч, должен был быть пенальти, т.к. это не естественное положение руки, тогда и не было бы потом непоняток. А если там считать выставленную прямую руку, которая выше чем рука Умярова - естественной, то и у Умярова можно считать естественной, т.к. он выставил ее для равновесия после толчка Кордобы
Игроки на каждом угловом толкаются в штрафной, прихватывают друг друга руками. Еще и вратарей блокируют, представляете? Контактный вид спорта.
Ответ
Игроки на каждом угловом толкаются в штрафной, прихватывают друг друга руками. Еще и вратарей блокируют, представляете? Контактный вид спорта.
Так игрок Краснодара его не трогал вообще, Оласа подбежал и толкнул его рукой. Я понял бы если бы они вместе прыгнули придерживая друг друга, а тут прыгал только игрок Балтики и никого не трогал
Поговорка " Закон что дышло куда повернётся, туда и вышло" это про наших судьей. Сейчас можно по воротам не бить а пробивать по рукам защитника и все ты в шоколаде. А если честно стало не интересно смотреть футбол с эти ВАР раньше судья свистнет на центр значит гол , поставил пенальти всё. Да ошибки были но это игра , ответственность была у главного судьи. А что сейчас гол забили и ждут а все ли было правильно или минут за пять до этого правило кто то нарушал. Про пенальти я вообще молчу это как здравии. А главное если судью позвали к монитору значит все уже понятно ни кто ответственность на себя брать не хочет . Я бы вообще на хрен этот вар разогнал.
Я в один момент подумал что Федотов вылечился, и стал более объективен, но видимо я ошибся
О нарушении правил Кевином Ленини, который в борьбе за верховой мяч мешал выпрыгнуть Джику, почему-то все молчат. И уже после от его головы мяч попадает в руку Умярова. Странно.
ок, запомним, там Умяров после толчка Кордобы к воротам двигался должен был руки в карман убрать наверное, блин на шортах корманов нет. такие оправдания я в шоке
Умяров вообще играл один, остальные покурить вышли
