Федотов о пенальти за игру Умярова рукой: «Неправильно сравнивать с моментом Оласы, там был еще игрок, борьба за позицию. Наиль один, рука уже отставлена, когда мяча рядом еще нет»
Игорь Федотов оценил работу Артема Чистякова на игре между «Краснодаром» и «Спартаком» в Мир РПЛ.
«Тактика Чистякова была понятна изначально: давать бороться, терпеть и стремиться не давать желтые. Хотя на 12-й минуте надо было наказывать Жедсона за грубую игру – тот шипами попал сопернику в бедро. И на 32-й минуте следовало наказать за грубую игру Черникова. Хоть футболист «Краснодара» и сыграл в мяч, манера отбора, скорость и агрессия тянули на карточку. Это прямо очевидные моменты. Остальное в целом можно отдать на управление.
Во втором тайме Чистяков начал показывать карточки, все они были правильные, нормальные. Его тактика – хорошая, приемлемая и понятная. Не было драки, как у «Локомотива» с «Зенитом», футболисты играли.
Все говорят, что этот момент на 42-й минуте – ключевой. Чистяков назначил 11-метровый в ворота «Спартака» через ВАР. Со своей позиции он не мог увидеть руку Умярова – Кордоба своим телом перекрывал обзор.
Почему это игра рукой? Потому что Умяров после борьбы с Кордобой начал двигаться к воротам, и рука в этот момент уже была отставлена, хоть мяча рядом еще не было. Игрок «Спартака» остался один, мяч попал в руку, которая увеличивала площадь тела.
И сравнивать это с моментом Оласы в матче «Краснодара» и «Балтики» неправильно. Там была другая игровая ситуация: был еще игрок, была борьба за позицию. Здесь же правильное решение Чистякова после вмешательства ВАР – 11-метровый в ворота «Спартака» за игру рукой», – сказал экс-рефери.
Спартак вообще задавил Краснодар и если бы не судья у Краснодара не было бы 3-х очков.
в первом моменте из-за чего поставили пенальти, Кордоба толкает Умярова, во втором моменте мозез толкает Литвинова, так что в обоих моментах должен быть штрафной в пользу Спартака.
судьи второй год очень сильно ошибаются в пользу Краснодара, в каждом матче почти могу привести примеры, а последние 3 матча вообще Краснодар за уши вытащили.