Федотов о пенальти за игру Умярова рукой: «Неправильно сравнивать с моментом Оласы, там был еще игрок, борьба за позицию. Наиль один, рука уже отставлена, когда мяча рядом еще нет»

Федотов о попадании мяча в руку Умярову и Оласе: неправильно сравнивать моменты.

Игорь Федотов оценил работу Артема Чистякова на игре между «Краснодаром » и «Спартаком » в Мир РПЛ.

«Тактика Чистякова была понятна изначально: давать бороться, терпеть и стремиться не давать желтые. Хотя на 12-й минуте надо было наказывать Жедсона за грубую игру – тот шипами попал сопернику в бедро. И на 32-й минуте следовало наказать за грубую игру Черникова . Хоть футболист «Краснодара» и сыграл в мяч, манера отбора, скорость и агрессия тянули на карточку. Это прямо очевидные моменты. Остальное в целом можно отдать на управление.

Во втором тайме Чистяков начал показывать карточки, все они были правильные, нормальные. Его тактика – хорошая, приемлемая и понятная. Не было драки, как у «Локомотива» с «Зенитом», футболисты играли.

Все говорят, что этот момент на 42-й минуте – ключевой. Чистяков назначил 11-метровый в ворота «Спартака» через ВАР. Со своей позиции он не мог увидеть руку Умярова – Кордоба своим телом перекрывал обзор.

Почему это игра рукой? Потому что Умяров после борьбы с Кордобой начал двигаться к воротам, и рука в этот момент уже была отставлена, хоть мяча рядом еще не было. Игрок «Спартака» остался один, мяч попал в руку, которая увеличивала площадь тела.

И сравнивать это с моментом Оласы в матче «Краснодара» и «Балтики» неправильно. Там была другая игровая ситуация: был еще игрок, была борьба за позицию. Здесь же правильное решение Чистякова после вмешательства ВАР – 11-метровый в ворота «Спартака» за игру рукой», – сказал экс-рефери.