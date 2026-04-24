  • «Зенит» купил Шубу у «Краснодара» за 13 млн рублей. Арина стала лучшей молодой футболисткой лиги в сезоне-2025
Арина Шуба перешла в «Зенит» из «Краснодара».

По данным Legalbet, петербуржцы активировали опцию выкупа 20-летней футболистки в размере 13 млн рублей.

«Арина Шуба – игрок женской команды «Зенит»! Сине-бело-голубые и «Краснодар» договорились о трансфере футболистки.

Арина Шуба родилась 13 апреля 2006 года в Бишкеке. Футболом начала заниматься в возрасте 8 лет, играя с мальчиками во дворе дома. В 12 лет записалась в первую футбольную школу и через месяц попала в Академию футбола «Кубань». Первый тренер – Татьяна Евсеева.

В 2021 году перешла в Академию «Краснодара». Дебют в Суперлиге состоялся 25 марта 2022 года. В том же матче Арина забила первый гол на взрослом уровне. По итогам сезона-2025 Арина признана лучшей молодой футболисткой лиги – победитель премии «Первая пятерка».

Выступала за юниорскую и молодежную сборные России. Первый матч за национальную команду провела 18 июля 2023 года против сборной Ирана.

С 2026 года – игрок женской команды «Зенит». Нападающий будет выступать под номером 27», – сообщила женская команда петербуржцев.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал женской команды «Зенита»
«Зенит» купил Шубу у «Краснодара» за 13 млн рублей.
..
Ну когда молодцы, тогда молодцы, я про заголовок)))
Всё равно 80% дальше не читает..
Муж с женой приходят в ресторан.
Жена:
— У вас селёдка под шубой есть?
Официант:
— Есть.
Жена мужу:
— Вот видишь, даже у селёдки шуба есть!
©
Ответ Н.Ф.
Ну тут логичнее про корюшку)
Ответ Н.Ф.
Детский анекдот собрал 30 плюсиков, вышло почти как армянское радио, это как про кошек в комнате анекдот: Было 4 кошки, 3 кошки вышли, сколько осталось? Дам ответ позже, если никто так и не поймёт
Соболь в мужской команде, Шуба в женской…. Совпадение или нам что то не говорят?
Осталось купить Оливье
Ответ shapor
Будут писать,что с Жиру бесятся.
Ответ shapor
У них же уже есть - Ольвьера )))
Шуба без Халка- деньги на ветер!
Все правильно: в Краснодаре тепло и Шуба не нужна.
Хотели Жубала, но связь плохая была
Суркис вспомнился( сорри)
