«Зенит» купил Шубу у «Краснодара» за 13 млн рублей. Арина стала лучшей молодой футболисткой лиги в сезоне-2025
«Зенит» купил у «Краснодара» нападающую Арину Шубу.
По данным Legalbet, петербуржцы активировали опцию выкупа 20-летней футболистки в размере 13 млн рублей.
«Арина Шуба – игрок женской команды «Зенит»! Сине-бело-голубые и «Краснодар» договорились о трансфере футболистки.
Арина Шуба родилась 13 апреля 2006 года в Бишкеке. Футболом начала заниматься в возрасте 8 лет, играя с мальчиками во дворе дома. В 12 лет записалась в первую футбольную школу и через месяц попала в Академию футбола «Кубань». Первый тренер – Татьяна Евсеева.
В 2021 году перешла в Академию «Краснодара». Дебют в Суперлиге состоялся 25 марта 2022 года. В том же матче Арина забила первый гол на взрослом уровне. По итогам сезона-2025 Арина признана лучшей молодой футболисткой лиги – победитель премии «Первая пятерка».
Выступала за юниорскую и молодежную сборные России. Первый матч за национальную команду провела 18 июля 2023 года против сборной Ирана.
С 2026 года – игрок женской команды «Зенит». Нападающий будет выступать под номером 27», – сообщила женская команда петербуржцев.
Изображение: t.me/zenitwomen
Ну когда молодцы, тогда молодцы, я про заголовок)))
Всё равно 80% дальше не читает..
Жена:
— У вас селёдка под шубой есть?
Официант:
— Есть.
Жена мужу:
— Вот видишь, даже у селёдки шуба есть!
©