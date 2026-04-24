«Зенит» купил Шубу у «Краснодара» за 13 млн рублей. Арина стала лучшей молодой футболисткой лиги в сезоне-2025

Арина Шуба перешла в «Зенит» из «Краснодара».

По данным Legalbet, петербуржцы активировали опцию выкупа 20-летней футболистки в размере 13 млн рублей.

«Арина Шуба – игрок женской команды «Зенит »! Сине-бело-голубые и «Краснодар» договорились о трансфере футболистки.

Арина Шуба родилась 13 апреля 2006 года в Бишкеке. Футболом начала заниматься в возрасте 8 лет, играя с мальчиками во дворе дома. В 12 лет записалась в первую футбольную школу и через месяц попала в Академию футбола «Кубань». Первый тренер – Татьяна Евсеева.

В 2021 году перешла в Академию «Краснодара». Дебют в Суперлиге состоялся 25 марта 2022 года. В том же матче Арина забила первый гол на взрослом уровне. По итогам сезона-2025 Арина признана лучшей молодой футболисткой лиги – победитель премии «Первая пятерка».

Выступала за юниорскую и молодежную сборные России. Первый матч за национальную команду провела 18 июля 2023 года против сборной Ирана.

С 2026 года – игрок женской команды «Зенит». Нападающий будет выступать под номером 27», – сообщила женская команда петербуржцев.

Изображение: t.me/zenitwomen