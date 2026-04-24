Андрей Тихонов: «Батракова сомнут за границей. Там нужны сильные индивидуальные качества, а у него их пока нет. Он не готов»

Андрей Тихонов: Батраков не готов к Европе.

– Готов ли Батраков к отъезду за границу или ему нужно еще повариться в РПЛ?

– Нет, не готов. Мы все прекрасно понимаем, что он золотой парень, у него прекрасное исполнение, мастерство. Но за границей нужны сильные индивидуальные качества, а у него их пока нет.

У Батракова есть техника, открывание и передачи. Но там выйдут на поле ребята, которые его сомнут. Думаю, что Алексею нужно окрепнуть, – сказал экс-полузащитник «Спартака».