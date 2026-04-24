  Андрей Тихонов: «Батракова сомнут за границей. Там нужны сильные индивидуальные качества, а у него их пока нет. Он не готов»
Андрей Тихонов: «Батракова сомнут за границей. Там нужны сильные индивидуальные качества, а у него их пока нет. Он не готов»

– Готов ли Батраков к отъезду за границу или ему нужно еще повариться в РПЛ?

– Нет, не готов. Мы все прекрасно понимаем, что он золотой парень, у него прекрасное исполнение, мастерство. Но за границей нужны сильные индивидуальные качества, а у него их пока нет.

У Батракова есть техника, открывание и передачи. Но там выйдут на поле ребята, которые его сомнут. Думаю, что Алексею нужно окрепнуть, – сказал экс-полузащитник «Спартака».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Звучит, как бред, при всем уважении к Андрею. Не знаю, про отсутствие каких именно качеств он говорит, Батраков ведёт Локомотив за собой.
В чемпионате водокачки? С Зенитом как он был по вашему?
Да, я ж забыл, что в чемпионате только один матч, с Зенитом. А до этого он вытащил игру с Оренбургом, был лучшим у паровозов в игре со Спартаком, с Акроном, одним из лучших бомбардиров чемпионата является - хрень всё, главное с Зенитом.
Ещё годик в этом болоте и точка невозврата в развитии будет пройдена. Если есть возможность, нужно уезжать
До первой травмы как Тюкавин и остальные, да...
Вот Захарян и наслушался горе-аналитиков вроде тебя
Сам Тихонов уезжал уже окрепшим и даже чемпионат Турции не осилил. Если позовут, надо ехать. В крайнем случае вернётся в РПЛ. Сычев не заиграл в Марселе, вернулся в Россию и стал чемпионом с Локо и до травмы колена был одним из лучших нападающих РПЛ. Кержаков-тоже самое.
Вы не готовы все! Я на вас щас смотрю вы не готовы! Сборище дрищей!
Не узнаешь пока не попробуешь
Сколько же футбольных экспертов здесь. При всем уважении к Батракову, он не потянет Европу. Разве что какая-нибудь когда из второй половины любого чемпионата. Скорости совсем другие там, в мертвой рпл он феерит моментам, там же станет вторым Захаряном. О каких ПСЖ речь, он там не что в основу не пробьется, его на банку никто не пустит
кто бы мог подумать про Сафонова? это их ящики пандоры. Тихонов уважение, но тут зря, что за темные предрассудки. ОН САМ ИХ ТАМ СОМНЕТ !!!! Вперед!
Не сравнивай позицию голкипера и игрока в поле, это кардинально разные вещи. Да и на счет Сафонова тоже есть, что сказать. С мертвым Щавелье да, конкуренцию он выиграл, остался бы Доннарумма в команде, так и продолжил сидеть на банке. Да и в целом на данный момент, ПСЖ ищет основного вратаря на трансферном рынке при нынешнем Сафонове))
Почему то сразу вспоминается пример их хоккея , когда Капризов переходил в Миннесоту , все эксперты в один голос говорили , что он слаб физически и его просто сломают в НХЛ и у него не получится , в итоге теперь он легенда Миннесоты и лучший бомбардир в истории команды )
При всем уважении, но откуда Тихонов знает, что Батракова сомнут за границей? У него такого опыта нет же
Тихонов по своей натуре нытик. Ищет в других только минусы, а не плюсы.
