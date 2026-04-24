  • Мбаппе проводит 100-й матч за «Реал». 27-летний форвард – 10-й француз, достигший этой отметки
Мбаппе проводит 100-й матч за «Реал». 27-летний форвард – 10-й француз, достигший этой отметки

У Мбаппе 100-й матч за «Реал».

Килиан Мбаппе проводит свой 100-й матч за «Реал» во всех соревнованиях.

«Мадрид» играет в гостях с «Бетисом» (1:0, первый тайм) в 32-м туре Ла Лиги. 27-летний форвард вышел на поле в стартовом составе.

Килиан стал десятым французским игроком, достигшим отметки в 100 матчей за «Реал». Футболист присоединился к «сливочным» летом 2024 года.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию сегодняшней игры. 

Что делать с Челестини?
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер OptaJose
Первые 100 матчей Роналду за Реал:

Голы: 95
С пенальти: 16
Со штрафных: 11
Голевые передачи: 30
Гол+пас: 125
Незабитые пенальти: 1

Первые 100 матчей Мбаппе за Реал (после 1 тайма с Бетисом):

Голы: 85 (-10)
С пенальти: 19 (+3)
Со штрафных: 1 (-10)
Голевые передачи: 10 (-20)
Гол+пас: 95 (-30)
Незабитые пенальти: 4 (+3)
Ответ Mixer48
Первые 100 матчей Роналду за Реал: Голы: 95 С пенальти: 16 Со штрафных: 11 Голевые передачи: 30 Гол+пас: 125 Незабитые пенальти: 1 Первые 100 матчей Мбаппе за Реал (после 1 тайма с Бетисом): Голы: 85 (-10) С пенальти: 19 (+3) Со штрафных: 1 (-10) Голевые передачи: 10 (-20) Гол+пас: 95 (-30) Незабитые пенальти: 4 (+3)
Да не уровень он Роналду, можете успокоиться. И вряд ли когда нибудь станет, так как его главные качества связаны со скоростью.
Ответ Mixer48
Первые 100 матчей Роналду за Реал: Голы: 95 С пенальти: 16 Со штрафных: 11 Голевые передачи: 30 Гол+пас: 125 Незабитые пенальти: 1 Первые 100 матчей Мбаппе за Реал (после 1 тайма с Бетисом): Голы: 85 (-10) С пенальти: 19 (+3) Со штрафных: 1 (-10) Голевые передачи: 10 (-20) Гол+пас: 95 (-30) Незабитые пенальти: 4 (+3)
Статистика не плохая. С учетом того, с кем играл Роналду, состав сейчас намного слабее.
Дай бог, ещё матчей 300 здесь проведёт. Команда с ним достигает невероятных результатов. Я бы даже сказал невиданных.
Ответ Nacho13
Дай бог, ещё матчей 300 здесь проведёт. Команда с ним достигает невероятных результатов. Я бы даже сказал невиданных.
Дай Бог сыграет 1000 матчей за реал и все без трофеев)))
Ответ Nacho13
Дай бог, ещё матчей 300 здесь проведёт. Команда с ним достигает невероятных результатов. Я бы даже сказал невиданных.
Невидимых
вот бы его продали
Бензема даже когда жертвовал собой ради Роналду, все равно давал намного больше пользы команде, чем эта обезьяна. И обезьяной я его называю не из-за цвета кожи, а из-за вечных кривляний
