Мбаппе проводит 100-й матч за «Реал». 27-летний форвард – 10-й француз, достигший этой отметки

У Мбаппе 100-й матч за «Реал».

Килиан Мбаппе проводит свой 100-й матч за «Реал» во всех соревнованиях.

«Мадрид» играет в гостях с «Бетисом » (1:0, первый тайм) в 32-м туре Ла Лиги . 27-летний форвард вышел на поле в стартовом составе.

Килиан стал десятым французским игроком, достигшим отметки в 100 матчей за «Реал ». Футболист присоединился к «сливочным» летом 2024 года.

