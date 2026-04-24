Мбаппе проводит 100-й матч за «Реал». 27-летний форвард – 10-й француз, достигший этой отметки
Килиан Мбаппе проводит свой 100-й матч за «Реал» во всех соревнованиях.
«Мадрид» играет в гостях с «Бетисом» (1:0, первый тайм) в 32-м туре Ла Лиги. 27-летний форвард вышел на поле в стартовом составе.
Килиан стал десятым французским игроком, достигшим отметки в 100 матчей за «Реал». Футболист присоединился к «сливочным» летом 2024 года.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию сегодняшней игры.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер OptaJose
Голы: 95
С пенальти: 16
Со штрафных: 11
Голевые передачи: 30
Гол+пас: 125
Незабитые пенальти: 1
Первые 100 матчей Мбаппе за Реал (после 1 тайма с Бетисом):
Голы: 85 (-10)
С пенальти: 19 (+3)
Со штрафных: 1 (-10)
Голевые передачи: 10 (-20)
Гол+пас: 95 (-30)
Незабитые пенальти: 4 (+3)