  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Денисов установил рекорд «Спартака» в XXI веке, став самым молодым игроком со 150 матчами за клуб. Хавбеку 23 года
45

Денисов установил рекорд «Спартака» в XXI веке, став самым молодым игроком со 150 матчами за клуб. Хавбеку 23 года

Даниил Денисов провел 150-ю игру за «Спартак».

23-летний полузащитник принял участие в матче с «Краснодаром» (1:2) в 26-м туре Мир РПЛ.

Он установил рекорд XXI века, став самым молодым игроком со 150 играми за красно-белых.

Подробно со статистикой Денисова можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Спартака»
logoКраснодар
рекорды
logoДаниил Денисов
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
45 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
"Не стреляйте в пианиста. Он играет, как умеет." Процент брака высок. Но самоотдача и старание феноменальны. Бегает, как заведенный. Готов отрабатывать от и до. И это заслуживает уважения. Может у него и не хватает таланта. Но если бы его старанием и самоотверженностью обладали Кокорин и Смолов, например, то мы бы получили звезд европейского уровня. Но так частенько бывает у нас. Есть талант - но нет старания. Есть старание, но не хватает таланта. 🤷🏻
Ответ Красная стрела
Про Месси говорили, что человек - талант от Бога. А про Роналду - пахарь. После тренировок один оставался и штрафные отрабатывал и завоевал свое имя старанием и работой. Вывод - нет таланта, как у Месси (Марадоны), тренируйся, как Роналду и все будет норм)
Ответ Максим Лемаев
нифига себе у Роналду таланта нет))) трудом он только свой талант поддерживал. просто с Месси у них разные таланты, ну у Месси больше опций в таланте,но величина соизмерима)
Красавчик. Дальше - больше. Немного прицел поправь и игру в обороне чуть подними и будешь легендой.
Ответ Максим Лемаев
Ну не совсем немного :)
Ответ Свин Хрустальный
Не) совсем немного)
Комменты почитал... Никто почему-то не отметил прогресс Денисова: был худший реально (издёвку Тюкавина помним:(). Сейчас (при гигантских скоростных объёмах вплоть до чужой вратарской (Карседо +:)) уже реально незаменим (про как альтернативу Самошникова смешно:), признаётся лучшим игроком матча. И, если в 23 уже 150 игр (тренеры были разные и себе никто не враг, но в состав ставили постоянно), перспективы у парня +++. А тот же Тюкавин, в те же 23, боюсь и не желаю ему такого, уже на спаде..., при всего 130:) играх за Динамо.
Отмечу ещё полную личную адекватность, вплоть до хорошей самоиронии (реакция на того же гадившего Тюкавина:), да ещё вроде единоборствами серьёзно занимался, что ++...
Мне кажется, в ближайшие лет 5-7 один из лучших русскоязычных активов клуба.
Ответ proa
Смешно сравнивать Тюкавина с каким то поленом лупящим по ногам соперника
Ответ proa
клуб просто забил на усиление, попытались купить Самошникова, тот оказался без здоровья...Саусь тоже почему-то слёг сразу...любой из них будет интереснее...
Старание есть, таланта нет.
Клубам 1-ой лиги сойдет.
Для чемпионской команды он конечно не подходит.
150 матчей уже нас мучает своей игрой
Молодец, для 23 лет хорошо играет, но нужно дальше прибавлять.
Ответ sergspartak
серьёзно? давно за Спартак болеешь?
Ответ </c/>
всю жизнь болею, сильнее игроков русских я не вижу, Саусь и Самошников хуже играют, любого другого поставь и не факт что смогут лучше, в Спартаке тяжело играть.
Чувак тридцать лет играет защитника, а спортс поздравляет полузащитника. Я один смотрю футбол!?
Ответ Chernoy
изначально опорный полузащитник в академии зенита...
С усилением лимита и Кубком, из которого невозможно вылететь, станет легендой Спартака, с 700+ матчами в карьере
по моему как был деревянное бревно, таким и остался
Ответ rom-alexandr
Ну нет, стал лучше, но не сильно.
конечно 150 матчей у этого полена, так как на правом фланге защиты который год нет замены
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Ко всем новостям
