Денисов установил рекорд «Спартака» в XXI веке, став самым молодым игроком со 150 матчами за клуб. Хавбеку 23 года

Денисов установил рекорд «Спартака» в XXI веке.

Даниил Денисов провел 150-ю игру за «Спартак».

23-летний полузащитник принял участие в матче с «Краснодаром» (1:2) в 26-м туре Мир РПЛ.

Он установил рекорд XXI века, став самым молодым игроком со 150 играми за красно-белых.

