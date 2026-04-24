  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
11

Гаджиев о новом лимите: «12+7» – золотая середина, слишком жесткое ограничение приведет к разрыву между верхом и низом таблицы. Главное – подготовка резерва»

Почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на ужесточение лимита на легионеров в Мир РПЛ.

Сегодня министр спорта Михаил Дегтярев в ходе встречи с руководством клубов РПЛ подписал приказ об изменении лимита на легионеров. Со следующего сезона в заявке каждой команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле – не более семи.

«В Министерстве спорта правильно сделали, что не приняли быстрого решения, обсудив все с Объединением отечественных тренеров по футболу, клубами РПЛ, агентами футболистов, а также футбольной общественностью через СМИ.

На мой взгляд, лимит на легионеров по схеме «12+7» является компромиссным решением для Минспорта и РПЛ. В любом случае главное – подготовка собственного резерва. Пока не появятся передовые методики подготовки игроков, образования тренеров, мы всегда будем упираться в лимит. А если бы россияне закрывали половину позиций во всех командах, никто бы и не думал об ограничениях.

При этом считаю, что для клубов РПЛ не составит труда перейти к лимиту «12+7». А вот слишком жесткое ограничение могло бы привести к тому, что конкуренция между командами их верхней и нижней части турнирной таблицы увеличилась в результате того, что-то небольшое количество российских игроков, которое есть, было бы легко разобрано сильнейшими. Поэтому нынешний формат – это золотая середина», – заявил Гаджиев.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
лимит на легионеров
logoОрганизация РПЛ
logoДинамо Махачкала
logoПолитика
logoГаджи Муслимович Гаджиев
Объединение отечественных тренеров
Министерство спорта России
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Старый конь уже не бороздит, а лижет
У меня один вопрос. А банщик вообще в курсе что РФС это общественная организация входящая в состав УЕФА и ФИФА, которая в первую очередь обязана соблюдать их уставы, а там прописано о недопустимости вмешательства государства в дела организации? Пусть своим приказом зад себе портрет! Если в РФС ещё есть нормальные люди, скажите этому клоуну об этом!
Ответ Predator777
А госфинансирование клубов это вмешательство государства в дела общественной организации? Кто платит, тот и танцует девушку. Плати за билеты, трансляции и меры как в Европе, сможешь высказывать свое фи.
Ответ Predator777
Типа поэтому же принципу, прописанному в уставе, наши клубы и сборная играют в международных турнирах?
А, кажется не играют. Так если сами организации срать хотели на собственные уставы, может и министр спорта может?
Такое ощущение, что какой нибудь Оренбург при нынешнем лимите покупает себе легов по 7-30млн евро, а с новым лимитом цены повысятся и те будут уходить в условные Ростов или Рубин
Гаджиев просто не понимает ещё, что богатые клубы скупят у его команды всё, что шевелится, на их место он будет вынужден купить чуваков из ФНЛ или молодёжь. И вместе с новым составом, ставшим ещё слабее имеющегося, с треском вылетит из РПЛ. А на вернуться, могут не дать денег. И конец футболу в Махачкале и etc.
Разница с текущим лимитом , 1 человек )) это какие то супер игроки , раз они в 16 человек изменят кардинально то, что происходит в подготовке молодых футболистов.. в 150 млн стране ))))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Митрофанов о новом лимите в РПЛ: «Встреча с Дегтяревым прошла хорошо. Проект 12+7, работа идет. РФС сформирует и направит позицию»
24 апреля, 14:55
Гендиректор «Балтики» о встрече РПЛ с Дегтяревым: «Лимит договорились не комментировать. Была позитивная и рабочая обстановка»
24 апреля, 14:45
Дегтярев об ужесточении лимита: «Хотим побудить клубы перераспределить расходы в пользу детского футбола. В планах – лимит 5/10, но решение примем исходя из работы команд»
24 апреля, 14:08
Гендиректор «Локомотива» Ротенберг: «Нас устраивает нынешний лимит, но также мы хотим поддержать российский футбол»
24 апреля, 13:27
Рекомендуем
Главные новости
Лига чемпионов. «ПСЖ» Сафонова примет «Баварию» в первом матче 1/2 финала. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
38 минут назад
Победа «МЮ», поражение «Балтики», яркая пресс-конференция Разина, Россия сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом, Алиев лечился от туберкулеза, Тедеско уволен и другие новости
53 минуты назад
2000 от Bettery на матчи полуфинала ЛЧ! «ПСЖ» за 2.35 или «Бавария» за 2.75?
сегодня, 06:00Промо
Гурцкая о «Пари НН»: «Вы обязаны вылететь с долгами в 600-700 млн и потом думать, как закрыть эту команду. По-другому нельзя с этими регионами работать, люди вообще не соображают, что делать»
сегодня, 04:58
Шалимов о борьбе за 3-е место в РПЛ: «Зачем за него биться? Для «Спартака» даже 2-е ни о чем в плане мотивации. Для «Балтики» – супер. Для «Локомотива» – супер, но оно ничего не дает»
сегодня, 03:58
Кэррик про 2:1 с «Брентфордом»: «Дух, усилия и сплоченность игроков «МЮ» были фантастическими. Сейчас такое время сезона, когда важен результат»
вчера, 22:02
У Бруну 140 очков в АПЛ за «МЮ» – как у Роналду. У хавбека 70 голов и 70 ассистов, у форварда – 103+37
вчера, 21:20
Талалаев о судьях после 0:1 от «Акрона»: «Судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле, я в этом убежден. «Зениту» уступили в Кубке с этим же арбитром»
вчера, 21:10
У «МЮ» 9 побед в 13 матчах при Кэррике. Команда идет 3-й и на 3 очка опережает «Ливерпуль» перед очной игрой
вчера, 20:56
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Брентфорда»
вчера, 20:54Live
Ко всем новостям
Последние новости
«СКА Хабаровск» расторг контракт с тренером Поддубским: «Команда не побеждает 9 игр подряд. Уровень нынешнего состава – отнюдь не борьба за выживание в Первой лиге»
8 минут назад
Заика о «Сочи»: «Никто в команде не смирился с вылетом, будем биться до конца. А смысл что-то делать, если не веришь? Мотивировать нас не надо»
сегодня, 04:22
ЦСКА о Мойзесе: «У бразильца травма четырехглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения – от 4 недель»
сегодня, 03:46
«МЮ» набрал 30 очков в 14 матчах АПЛ при Кэррике и Флетчере. С Аморимом было 31 очко в 20 играх
вчера, 21:59
На ЧМ-2026 желтые карточки будут сгорать после группового этапа и 1/4 финала
вчера, 21:52
У Бруну гол или ассист за «МЮ» в 7 матчах АПЛ подряд. Это лучшие показатели после ван Перси, набиравшего очки в 10 играх подряд с ноября 2012-го по январь 2013-го
вчера, 21:40
Adidas создал джерси для собак в стиле форм Аргентины, Японии, Мексики, Колумбии для ЧМ-2026
вчера, 21:32Фото
Генич заявил, что ЦСКА назначит нового тренера-иностранца: «К Талалаеву был интерес, это правда. Но с одним тренером уже договорились, говорят»
вчера, 21:29
Родриго с опережнием сроков восстанавливается от разрыва «крестов». Вингер «Реала» читал письма фанатов, вел дневник, играл на укулеле и в приставку, а теперь тренируется дважды в день (As)
вчера, 21:12
Чемпионат Испании. «Эспаньол» и «Леванте» голов не забили
вчера, 20:59
Рекомендуем