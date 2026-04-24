Гаджиев о новом лимите: «12+7» – золотая середина, слишком жесткое ограничение приведет к разрыву между верхом и низом таблицы. Главное – подготовка резерва»

Гаджиев о лимите: 12+7 – золотая середина, жесткий формат приведет к неравенству.

Почетный президент махачкалинского «Динамо » Гаджи Гаджиев отреагировал на ужесточение лимита на легионеров в Мир РПЛ .

Сегодня министр спорта Михаил Дегтярев в ходе встречи с руководством клубов РПЛ подписал приказ об изменении лимита на легионеров. Со следующего сезона в заявке каждой команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле – не более семи.

«В Министерстве спорта правильно сделали, что не приняли быстрого решения, обсудив все с Объединением отечественных тренеров по футболу, клубами РПЛ, агентами футболистов, а также футбольной общественностью через СМИ.

На мой взгляд, лимит на легионеров по схеме «12+7» является компромиссным решением для Минспорта и РПЛ. В любом случае главное – подготовка собственного резерва. Пока не появятся передовые методики подготовки игроков, образования тренеров, мы всегда будем упираться в лимит. А если бы россияне закрывали половину позиций во всех командах, никто бы и не думал об ограничениях.

При этом считаю, что для клубов РПЛ не составит труда перейти к лимиту «12+7». А вот слишком жесткое ограничение могло бы привести к тому, что конкуренция между командами их верхней и нижней части турнирной таблицы увеличилась в результате того, что-то небольшое количество российских игроков, которое есть, было бы легко разобрано сильнейшими. Поэтому нынешний формат – это золотая середина», – заявил Гаджиев.