  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Депутат Журова о новом лимите в РПЛ: «Болельщики будут рады видеть больше россиян в любимых командах»
53

Депутат Журова о новом лимите в РПЛ: «Болельщики будут рады видеть больше россиян в любимых командах»

Светлана Журова прокомментировала решение Министерства спорта изменить лимит на легионеров в Мир РПЛ.

«Вопрос лимита на легионеров всегда у нас в стране обсуждался, очень много разных мнений. Но если такое решение принято, значит, клубы и Минспорт пришли к общему знаменателю.

Думаю, среди болельщиков это, как обычно, вызовет противоречивые эмоции. Кто-то скажет, что зрелищность упала – в первое время это действительно может произойти. Но в любом случае болельщики будут рады видеть больше российских футболистов в своих любимых командах, как мне кажется.

Главное, что можно увидеть результат и изменить формат в следующем году, например», – сказала олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы.

Приказ о лимите «12+7» подписан – Дегтярев продавил РПЛ. Решению, против которого все клубы, аплодировали

Что делать с Челестини?25916 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
лимит на легионеров
logoпремьер-лига Россия
Государственная дума
logoСветлана Журова
logoболельщики
logoПолитика
53 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
ох уж эти мифические россияне с криком ура встречающие все решения чиновников. Хочу пожить в ее мире. В моем негатив окружающих и окружающего задолбал. Чё там с рейтингами кстати согласно даже официальному ВЦИОМ? От счастья в обморок падают?
Там тоже парадокс. Одобряют 71%, но доверяют 65%
Опрос ВЦИОМ - это полная профанация. Цифры рисуют как хотят.
Да, болельщики будут рады увидеть новую плеяду ещё более бездарных паспортистов-миллионеров. Этого ведь так не хватает сегодня людям.
Комментарий скрыт
Ответ Busk
Комментарий скрыт
А можно пример, пофамильно с критериями и с клубами, где рос клубы не ставят лучших в состав, а дешевых иностранцев?
Ключевое здесь : как мне кажется
Тебе кажется
Ещё у них бывают фразы - "я в футболе не разбираюсь, но........ "
Ждём новых тугаревых, портнягиных, голенковых, солдатенковых, филиных, карповых, брызгаловых, куликовых и тому подобных
Лимит не про новых. Это про то, что забивший 3 года за 3 года Заболотный даже в 33 интересен куче команд из верхушки таблицы
Как уже утомила эта кочерыжка в Думе 🤦🏻‍♂️
Да, ведь все хотят видеть больше бездарей лимитных во всех клубах, что еще сильней снизят уровень лиги. Просто мечтаем.
тип вторую ФНЛ получим?
Именно так, и спасибо надо будет еще сказать за это)
А можно сделать лимит на спортсменов в ГосДуме?!
Да да, пенсионная реформа это хорошо, молодежь в 45 ещё лучше, спасибо, вы наше всё.
Когда кажется - крестятся!

И нет, мы не рады видеть на поле мучения долларовых миллионеров, которые по мячу попасть не могут. Пусть их будет меньше, но они будут воплощением истинных спортсменов, у которых горят глаза на поле и которые отдаются на 200% ради победы команды.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
