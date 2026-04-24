Депутат Журова о новом лимите в РПЛ: «Болельщики будут рады видеть больше россиян в любимых командах»

Депутат Журова: фанаты обрадуются большему числу россиян в командах.

Светлана Журова прокомментировала решение Министерства спорта изменить лимит на легионеров в Мир РПЛ.

«Вопрос лимита на легионеров всегда у нас в стране обсуждался, очень много разных мнений. Но если такое решение принято, значит, клубы и Минспорт пришли к общему знаменателю.

Думаю, среди болельщиков это, как обычно, вызовет противоречивые эмоции. Кто-то скажет, что зрелищность упала – в первое время это действительно может произойти. Но в любом случае болельщики будут рады видеть больше российских футболистов в своих любимых командах, как мне кажется.

Главное, что можно увидеть результат и изменить формат в следующем году, например», – сказала олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы .

Приказ о лимите «12+7» подписан – Дегтярев продавил РПЛ. Решению, против которого все клубы, аплодировали