Депутат Журова о новом лимите в РПЛ: «Болельщики будут рады видеть больше россиян в любимых командах»
Светлана Журова прокомментировала решение Министерства спорта изменить лимит на легионеров в Мир РПЛ.
«Вопрос лимита на легионеров всегда у нас в стране обсуждался, очень много разных мнений. Но если такое решение принято, значит, клубы и Минспорт пришли к общему знаменателю.
Думаю, среди болельщиков это, как обычно, вызовет противоречивые эмоции. Кто-то скажет, что зрелищность упала – в первое время это действительно может произойти. Но в любом случае болельщики будут рады видеть больше российских футболистов в своих любимых командах, как мне кажется.
Главное, что можно увидеть результат и изменить формат в следующем году, например», – сказала олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы.
Приказ о лимите «12+7» подписан – Дегтярев продавил РПЛ. Решению, против которого все клубы, аплодировали
Тебе кажется
И нет, мы не рады видеть на поле мучения долларовых миллионеров, которые по мячу попасть не могут. Пусть их будет меньше, но они будут воплощением истинных спортсменов, у которых горят глаза на поле и которые отдаются на 200% ради победы команды.