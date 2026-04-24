  • Мяч попал в руку Браиму в штрафной «Реала» в начале матча с «Бетисом». Сото Градо не поставил пенальти
Мяч попал в руку Браиму в штрафной «Реала» в начале матча с «Бетисом». Сото Градо не поставил пенальти

Мяч попал в руку Браиму в штрафной в матче с «Бетисом».

В ворота «Реала» не поставили пенальти за попадание мяча в руку Браима Диаса.

«Мадрид» играет в гостях с «Бетисом» (0:0, первый тайм) в 32-м туре Ла Лиги.

На 2-й минуте мяч попал в руку полузащитнику «сливочных» в штрафной площади мадридцев.

Главный арбитр встречи Сесар Сото Градо не увидел нарушения правил в данном эпизоде. ВАР не вмешался.

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Изображения: кадры из трансляции матча

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
В РПЛ за такую руку серию пенальти можно получить
Буллит
Смотря чья рука)))
Это не попадание мяча в руку, а именно игра рукой.

Я понимаю, когда мяч рикошетом в руку прилетает, или игрок не делает вообще никаких движений рукой, но здесь как можно не дать пенальти учитывая движение рукой в сторону мяча?
Не помню, Бернарду удалили за подобное движение?
Как же лига негрейры убивает реал

Как теперь будут оправдываться сливочные борцы за справедливость?
Так убивают, что за чистую руку не поставили пенальти в ворота Бетиса 👍
Судья прямо смотрит на это, но не видит...
Самое ужасное, что на самом деле судья всё прекрасно видит..
Самое ужасное, что спорц намеренно подобрал удобный кадр, да ещё и чуть позже касания. В трансляции дважды показали повтор не из-за спины Браима, а из-за ворот, где хорошо виден момент обработки мяча Диасом именно плечом. Никогда такого не было, и вот опять ©
Ну и да, когда нужно сманипулировать - спорц сманипулирует с удовольствием, но про руку уже в штрафной Бетиса вообще в принципе не напишет. Действительно, а зачем)
Мадридский Краснодар.
Ну, рука типа в естественном положении 😃
Реалу как всегда можно немного больше чем остальным. Как судья убивал Баварию в 1/4 недавно никто не забыл. Гол с несуществующего штрафного, гол после фола на Станишиче.... Возмущение фанов на то, что удалили Камавингу это верх цинизма . Поделом! Барса чемпион Испании. Винисиус издевался над лежащим после его же фола Киммихом и нет карточки! Рюдигер откровенно толкающий игроков.
Вот такой звездный Реал 2025-2026)
Вчера Умярову мяч попал в руку. А здесь игра рукой же ?!
Тебас сказал, что Барса не выиграет все оставшиеся матчи. Что происходит после этого: не засчитывают чистый гол Барсы, не ставят 100% пенальти в ворота Реала. Но судьи тащат Барсу, не забывайте и не путайте
Барса и РМ одна сатана, не путайте.
Какое позорище:)
Ну реал и позорище всегда идут рядом)
«Реал» упустил победу над «Бетисом» – 1:1. Бельерин на 94-й ответил на гол Винисиуса
24 апреля, 20:59
