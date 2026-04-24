У де Брюйне первый голевой пас в Серии А – в 15-м матче за «Наполи»
Кевин де Брюйне впервые отметился голевой передачей в Серии А лишь в апреле.
Полузащитник «Наполи» ассистировал Скотту Мактоминею на 3-й минуте игры с «Кремонезе» в 34-м туре.
34-летний бельгиец проводит 15-ю игру в чемпионате Италии. До этого дня у него было четыре гола.
Результативные передачи были только в Лиге чемпионов – две в игре со «Спортингом».
«Наполи» – «Кремонезе». 1:0 – Мактоминей забил с паса де Брюйне. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс"
Вот тебе и распасовщик
Травма сильно подкосила
Да он разрывает Серию А🤣
Уже почти май, чемпионат почти закончился.. :)
