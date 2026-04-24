У де Брюйне первый голевой пас в Серии А – в 15-м матче за «Наполи»

Кевин де Брюйне впервые отметился голевой передачей в Серии А лишь в апреле.

Полузащитник «Наполи » ассистировал Скотту Мактоминею на 3-й минуте игры с «Кремонезе » в 34-м туре.

34-летний бельгиец проводит 15-ю игру в чемпионате Италии. До этого дня у него было четыре гола.

Результативные передачи были только в Лиге чемпионов – две в игре со «Спортингом».

