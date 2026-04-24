Пятибратов о пенальти «Зениту»: «Театр абсурда! Можете представить, чтобы в финале ЛЧ или ЧМ такой дали? Судьи стали главными действующими лицами в нашем футболе»

Пятибратов: пенальти за руку Дивеева – театр абсурда, мяч не менял траекторию.

Экс-тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов отреагировал на пенальти в ворота «Зенита» в матче 26-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» (0:0).

Главный арбитр Алексей Сухой после вмешательства ВАР и просмотра повтора назначил 11-метровый в ворота петербургской команды за игру рукой Игоря Дивеева на 95-й минуте. Денис Адамов отразил удар Николая Комличенко с точки на 99-й.

«Когда дают пенальти за игру рукой Дивеева, у меня пропадает понимание, куда мы дальше двигаемся. Это комичная ситуация. С точки зрения логики футбола этот пенальти не объяснить. Я не видел, чтобы мяч потерял скорость, изменил траекторию. Театр абсурда!

Кто-то может представить, чтобы в финале Лиги чемпионов или чемпионата мира дали такой пенальти? Судьи превратились в главных действующих лиц в нашем футболе. Меня это огорчает. Каждый раз мы обсуждаем эти моменты, трактовки эпизодов. Это все превращается в болтологию.

Эта ничья разочаровала обе команды. Незабитый пенальти – это несчастный случай и хорошая игра вратаря. Николай пробил достойно», – сказал Пятибратов.

Что делать с Челестини?25916 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
В полуфинале ЧМ испанец Кукурелья,стоя в воротах, сыграл мяч отставленной от туловища рукой,и мяч отскочил в штрафную. Английский судья не назначил пенальти по причиге неумышленной игры рукой. А здесь Дивеев пальчиком чиркнул по мячу в стороне от ворот. Похоже,что судьи сами придумываюи в каждой игре свои правила и живы здоровы. Никто их не ищет после игры и не бьет. Болелы переживают,а судейка получит 200т,руб за судейство и от ржд бесплатный проезд до Купянска и счастлив
вар - позор российского футбола
Имя же еще зарплаты подняли с этого сезона, причём прилично
А теперь про этих клоунов худого слова не скажи, за этим будут строго следить и наказывать критикующих их.
«Кто-то может представить, чтобы в финале Лиги чемпионов или чемпионата мира дали такой пенальти?»

Легко! Только что завершилась 1/4 ЛЧ - в трех парах из четырех были непонятные судейские решения, недовольство сторон и скандалы.

Не случайно Чеферин на днях высказался, что решения судей стали абсолютно непонятны. Это мировая проблема в футболе, а не российская.

Но это не отменяет того факта, что в нашем чемпионате судьи творят дичь чуть ли не в каждом туре.
Я не сторонник таких пенальти, как поставленный на Дивееве, вот только не надо нам тут про зарубежных судей рассказывать. Этот Пятибратов, видно, испанский чемпионат не смотрит. Там частенько рефери чудят, да и в еврокубках всякое бывало и бывает. Не хочу сейчас никаких примеров приводить. Комрады и так самые вопиющие случаи помнят.
раньше ставили по любому, а теперь развели балаган, чуть ли не до драки, попал не попал
