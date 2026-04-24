Пятибратов о пенальти «Зениту»: «Театр абсурда! Можете представить, чтобы в финале ЛЧ или ЧМ такой дали? Судьи стали главными действующими лицами в нашем футболе»
Экс-тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов отреагировал на пенальти в ворота «Зенита» в матче 26-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» (0:0).
Главный арбитр Алексей Сухой после вмешательства ВАР и просмотра повтора назначил 11-метровый в ворота петербургской команды за игру рукой Игоря Дивеева на 95-й минуте. Денис Адамов отразил удар Николая Комличенко с точки на 99-й.
«Когда дают пенальти за игру рукой Дивеева, у меня пропадает понимание, куда мы дальше двигаемся. Это комичная ситуация. С точки зрения логики футбола этот пенальти не объяснить. Я не видел, чтобы мяч потерял скорость, изменил траекторию. Театр абсурда!
Кто-то может представить, чтобы в финале Лиги чемпионов или чемпионата мира дали такой пенальти? Судьи превратились в главных действующих лиц в нашем футболе. Меня это огорчает. Каждый раз мы обсуждаем эти моменты, трактовки эпизодов. Это все превращается в болтологию.
Эта ничья разочаровала обе команды. Незабитый пенальти – это несчастный случай и хорошая игра вратаря. Николай пробил достойно», – сказал Пятибратов.
Легко! Только что завершилась 1/4 ЛЧ - в трех парах из четырех были непонятные судейские решения, недовольство сторон и скандалы.
Не случайно Чеферин на днях высказался, что решения судей стали абсолютно непонятны. Это мировая проблема в футболе, а не российская.
Но это не отменяет того факта, что в нашем чемпионате судьи творят дичь чуть ли не в каждом туре.