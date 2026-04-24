Пятибратов о пенальти «Зениту»: «Театр абсурда! Можете представить, чтобы в финале ЛЧ или ЧМ такой дали? Судьи стали главными действующими лицами в нашем футболе»

Пятибратов: пенальти за руку Дивеева – театр абсурда, мяч не менял траекторию.

Экс-тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов отреагировал на пенальти в ворота «Зенита » в матче 26-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом » (0:0).

Главный арбитр Алексей Сухой после вмешательства ВАР и просмотра повтора назначил 11-метровый в ворота петербургской команды за игру рукой Игоря Дивеева на 95-й минуте. Денис Адамов отразил удар Николая Комличенко с точки на 99-й.

«Когда дают пенальти за игру рукой Дивеева, у меня пропадает понимание, куда мы дальше двигаемся. Это комичная ситуация. С точки зрения логики футбола этот пенальти не объяснить. Я не видел, чтобы мяч потерял скорость, изменил траекторию. Театр абсурда!

Кто-то может представить, чтобы в финале Лиги чемпионов или чемпионата мира дали такой пенальти? Судьи превратились в главных действующих лиц в нашем футболе. Меня это огорчает. Каждый раз мы обсуждаем эти моменты, трактовки эпизодов. Это все превращается в болтологию.

Эта ничья разочаровала обе команды. Незабитый пенальти – это несчастный случай и хорошая игра вратаря. Николай пробил достойно», – сказал Пятибратов.