Раньери сообщил, что «Рома» сняла его с должности советника: «Одностороннее решение клуба»

Раньери об уходе из «Ромы»: это решение клуба.

«Прекращение сотрудничества со старшим советником – это результат одностороннего решения клуба. Сообщаю из соображений прозрачности, честности своих действий, верности фактам и любви к футболке, которая стала для меня второй кожей.

Хочу поблагодарить семью Фридкин , команду, сотрудников и всех болельщиков «Ромы» за огромную любовь, которую они проявляли на протяжении многих лет и которая всегда была полностью взаимной», – заявил экс-тренер.