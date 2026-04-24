  • Раньери сообщил, что «Рома» сняла его с должности советника: «Одностороннее решение клуба»
Клаудио Раньери прокомментировал уход из «Ромы».

«Прекращение сотрудничества со старшим советником – это результат одностороннего решения клуба. Сообщаю из соображений прозрачности, честности своих действий, верности фактам и любви к футболке, которая стала для меня второй кожей.

Хочу поблагодарить семью Фридкин, команду, сотрудников и всех болельщиков «Ромы» за огромную любовь, которую они проявляли на протяжении многих лет и которая всегда была полностью взаимной», – заявил экс-тренер.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ANSA
Два пенсионера в одной лодки не ужились, это нормально
В прошлом сезоне молились на него
Теперь Гасперини на следующей прессухе надо будет заплакать по дорогостоящим трансферам на вход, потом заплакать по повышению себе зп, потом заплакать по ненужным игрокам - трансферам на выход. Действенная это история в Роме - слёзы.
будет заплакать-это на каком языке?
