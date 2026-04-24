«Локо» обсуждал трансфер Андраде с «Балтикой», «Зенит» может скоро направить предложение. Москвичи хотят разделить 400 млн рублей на 4-5 траншей (Иван Карпов)

«Локомотив» и «Зенит» намерены подписать Андраде.

«Локомотив » и «Зенит» поборются за трансфер Кевина Андраде из «Балтики», пишет инсайдер Иван Карпов .

Железнодорожники первыми прислали запрос об условиях потенциальной продажи защитника. В устном разговоре они сообщили, что хотели бы разделить платеж на 4-5 траншей. «Балтика» официально ответила, что оценивает игрока в 400 млн рублей.

Параллельно серьезный интерес к колумбийцу проявляет «Зенит », но к активным действиям петербуржцы еще не перешли. Однако в ближайшее время они могут направить официальное предложение по Кевину.

В текущем сезоне Андраде провел 23 матча в Мир РПЛ , отметившись одним голом. Подробная статистика 26-летнего игрока доступна по ссылке .