«Локо» обсуждал трансфер Андраде с «Балтикой», «Зенит» может скоро направить предложение. Москвичи хотят разделить 400 млн рублей на 4-5 траншей (Иван Карпов)
«Локомотив» и «Зенит» намерены подписать Андраде.
«Локомотив» и «Зенит» поборются за трансфер Кевина Андраде из «Балтики», пишет инсайдер Иван Карпов.
Железнодорожники первыми прислали запрос об условиях потенциальной продажи защитника. В устном разговоре они сообщили, что хотели бы разделить платеж на 4-5 траншей. «Балтика» официально ответила, что оценивает игрока в 400 млн рублей.
Параллельно серьезный интерес к колумбийцу проявляет «Зенит», но к активным действиям петербуржцы еще не перешли. Однако в ближайшее время они могут направить официальное предложение по Кевину.
В текущем сезоне Андраде провел 23 матча в Мир РПЛ, отметившись одним голом. Подробная статистика 26-летнего игрока доступна по ссылке.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Для Локомотива 400 млн. руб. за 5 траншей, а для Зенита - 5 траншей по 400 млн. руб.
Для Локомотива 400 млн. руб. за 5 траншей, а для Зенита - 5 траншей по 400 млн. руб.
Брат, не нам угорать над трансферами зенита🤣🤣🤣 (blue co)
где-то грустит Лев Лещенко
где-то грустит Лев Лещенко
Он из загорелых?))
где-то грустит Лев Лещенко
не будет он грустить, это не Динамо
С Локо понятно Монтеса хорошо продают и на сдачу Андранде берут, а интерес Зенита это бред куда им еще цз да и еще лег
С Локо понятно Монтеса хорошо продают и на сдачу Андранде берут, а интерес Зенита это бред куда им еще цз да и еще лег
Нино хочет вернуться в Бразилию.
С Локо понятно Монтеса хорошо продают и на сдачу Андранде берут, а интерес Зенита это бред куда им еще цз да и еще лег
Там вроде Севилья подсуетилась, но у них не лучшие времена, может вылететь в Сегунду, да и вряд ли предложит контракт лучше чем Зенит.
Там вроде Севилья подсуетилась, но у них не лучшие времена, может вылететь в Сегунду, да и вряд ли предложит контракт лучше чем Зенит.
Там и Локо на подходе, личку тоже могут хорошую отвалить, Монтес не жалуется на зарплату, а если Монтес уйдёт, то тем более предложат хорошую зарплату, а если Монтес останется, то платить на уровне Монтеса и Андраде, то думаю зенитки переманят и могут ещё больше предложить, и те и те нуждаются в усилениях в оборонительном плане. Что касается Севилья - клуб испытывает финансовые проблемы и в шаге, даже в 1,5 ноги от вылета, они могут и правда оказаться в Сегунде, а если там и будут, то у клуба вообще будет бюджет ещё ниже + много игроков покинут клуб
5+ млн евро, наверное норм, год контракта
5+ млн евро, наверное норм, год контракта
У Зенита заметные будут изменения в составе на следующий сезон во всех линиях кроме вратарской.
Берем в сплит, без переплаты.
Раздувают ценник для зенита…
Да он очень крутой этот Андраде. Не задержится в Балтике.
Надеюсь перейдёт в Локо, Локо всегда славился топовыми защитниками, а после Легенды Чарли только так нужны качественные игроки, Монтес если уйдёт, то будет грустно конечно, но если купят Андраде и как-то сумеют переманить у зениток - то будет супер конечно же
