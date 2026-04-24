  • «Реал» за 7,7 млрд долларов – самый дорогой клуб мира по версии Sportico. «Барса» – 2-я, «Бавария» – 4-я, «Тоттенхэм» – 10-й, «Милан» – 14-й, «Интер Майами» Месси – 16-й
Мадридцы заняли первое место в рейтинге, подготовленном Sportico. Авторы исследования ориентировались на отчетность и расчетные показатели деятельности команд, силу бренда, размер рынка, экономику лиг, а также пообщались с людьми, имеющими отношение к финансам клубов.

В топ-20 самых дорогих команд вошли:

1. «Реал» – 7,7 млрд долларов.

2. «Барселона» – 6,65 млрд.

3. «Манчестер Юнайтед»- 6,47 млрд.

4. «Бавария» – 5,78 млрд.

5. «Ливерпуль» – 5,74 млрд.

6. «Манчестер Сити» – 5,7 млрд.

7. «Арсенал» – 5,43 млрд.

8. «ПСЖ» – 5 млрд.

9. «Челси» – 4 млрд.

10. «Тоттенхэм» – 3,5 млрд.

11. «Атлетико» – 2,5 млрд.

12. «Боруссия» Дортмунд – 2,17 млрд.

13. «Ювентус» – 1,84 млрд.

14. «Милан» – 1,66 млрд.

15. «Интер» – 1,62 млрд.

16. «Интер Майами» – 1,45 млрд.

17. «Лос-Анджелес» – 1,4 млрд.

18. «Лос-Анджелес Гэлакси» – 1,17 млрд.

19. «Атланта Юнайтед» – 1,14 млрд.

20. «Нью-Йорк Сити» – 1,12 млрд.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sportico
Тоттенхэм скоро подешевеет)
Ответ Юлия Конюхова
Тоттенхэм скоро подешевеет)
Будет самый дорогой клуб Чемпионшипа с запасом :)
МЮ, конечно, на старых дрожжах и экономике Лиги, все ещё держится.
Ответ ШлепНога-Танцуй Ботинок
МЮ, конечно, на старых дрожжах и экономике Лиги, все ещё держится.
Комментарий скрыт
Ответ TiGra
Комментарий скрыт
В Милане тоже так думали.
Реал самый дорогой, и второй год бестрофейник
Ответ Don Fcb
Реал самый дорогой, и второй год бестрофейник
Барселона вторая самая дорогая и при этом самая бедная из всех 😂
Ответ Don Fcb
Реал самый дорогой, и второй год бестрофейник
У Реалки - НОЛЬ ! честных титулов за 20 лет !
Это шутка такая? Попроси меня назвать хоть одного игрока в Нью-Йорк Сити, я спрошу, а что есть такая команда?
Ответ любое
А ну если ты не знаешь, то конечно они лишние в рейтинге. Твоя осведомленность в чем-либо конечно является основным мерилом и объективным отражением рейтинга.
Ответ любое
США любят себе циферок приписать. Странно, что арабов нет, те тоже любители.
Что меня удивило в этом рейтинге: у Ювентуса есть свой, пусть и маленький и без претензий, но свой стадион. У Милана и Интера нет. Но, при этом, с учетом стоимости земли, стадиона и доходов с него, разницы между командами практически нет. 200 миллионов всего.
Типа на 3 месте сами понимаете кто! 💪
Вот много наивных болельщиков Арсенала, хотят уволить Артету, если не возьмем титул в этом сезоне. А он даже без него опережает ПСЖ...
Ответ bat90
Вот много наивных болельщиков Арсенала, хотят уволить Артету, если не возьмем титул в этом сезоне. А он даже без него опережает ПСЖ...
Но и тут они ниже Сити😂
Реал самый дорогой клуб МИМО!
Ответ Приветик Пётр
Реал самый дорогой клуб МИМО!
Петр приветик 👋ты в курсе что мы 11 лет мимо ЛЧ? 🤥
Я думал отрыв Реала от второго место будет побольше.
