«Реал» за 7,7 млрд долларов – самый дорогой клуб мира по версии Sportico. «Барса» – 2-я, «Бавария» – 4-я, «Тоттенхэм» – 10-й, «Милан» – 14-й, «Интер Майами» Месси – 16-й
«Реал» признан самым дорогим футбольным клубом мира.
Мадридцы заняли первое место в рейтинге, подготовленном Sportico. Авторы исследования ориентировались на отчетность и расчетные показатели деятельности команд, силу бренда, размер рынка, экономику лиг, а также пообщались с людьми, имеющими отношение к финансам клубов.
В топ-20 самых дорогих команд вошли:
1. «Реал» – 7,7 млрд долларов.
2. «Барселона» – 6,65 млрд.
3. «Манчестер Юнайтед»- 6,47 млрд.
4. «Бавария» – 5,78 млрд.
5. «Ливерпуль» – 5,74 млрд.
6. «Манчестер Сити» – 5,7 млрд.
7. «Арсенал» – 5,43 млрд.
8. «ПСЖ» – 5 млрд.
9. «Челси» – 4 млрд.
10. «Тоттенхэм» – 3,5 млрд.
11. «Атлетико» – 2,5 млрд.
12. «Боруссия» Дортмунд – 2,17 млрд.
13. «Ювентус» – 1,84 млрд.
14. «Милан» – 1,66 млрд.
15. «Интер» – 1,62 млрд.
16. «Интер Майами» – 1,45 млрд.
17. «Лос-Анджелес» – 1,4 млрд.
18. «Лос-Анджелес Гэлакси» – 1,17 млрд.
19. «Атланта Юнайтед» – 1,14 млрд.
20. «Нью-Йорк Сити» – 1,12 млрд.
Это шутка такая? Попроси меня назвать хоть одного игрока в Нью-Йорк Сити, я спрошу, а что есть такая команда?