«Реал» за 7,7 млрд долларов – самый дорогой клуб мира по версии Sportico. «Барса» – 2-я, «Бавария» – 4-я, «Тоттенхэм» – 10-й, «Милан» – 14-й, «Интер Майами» Месси – 16-й

«Реал» возглавил рейтинг самых дорогих клубов от Sportico.

«Реал » признан самым дорогим футбольным клубом мира.

Мадридцы заняли первое место в рейтинге, подготовленном Sportico. Авторы исследования ориентировались на отчетность и расчетные показатели деятельности команд, силу бренда, размер рынка, экономику лиг, а также пообщались с людьми, имеющими отношение к финансам клубов.

В топ-20 самых дорогих команд вошли:

1. «Реал» – 7,7 млрд долларов.

2. «Барселона » – 6,65 млрд.

3. «Манчестер Юнайтед »- 6,47 млрд.

4. «Бавария » – 5,78 млрд.

5. «Ливерпуль » – 5,74 млрд.

6. «Манчестер Сити» – 5,7 млрд.

7. «Арсенал» – 5,43 млрд.

8. «ПСЖ» – 5 млрд.

9. «Челси» – 4 млрд.

10. «Тоттенхэм» – 3,5 млрд.

11. «Атлетико» – 2,5 млрд.

12. «Боруссия» Дортмунд – 2,17 млрд.

13. «Ювентус» – 1,84 млрд.

14. «Милан» – 1,66 млрд.

15. «Интер» – 1,62 млрд.

16. «Интер Майами» – 1,45 млрд.

17. «Лос-Анджелес» – 1,4 млрд.

18. «Лос-Анджелес Гэлакси» – 1,17 млрд.

19. «Атланта Юнайтед» – 1,14 млрд.

20. «Нью-Йорк Сити» – 1,12 млрд.