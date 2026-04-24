  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Попов о пенальти за игру Дивеева рукой: «Я за отмену ВАР. Сидят шесть человек, пульс 50, когда у судьи в поле 200, чай пьют, зовут посмотреть повтор. Они подставляют главного арбитра»
9

Попов о пенальти за игру Дивеева рукой: «Я за отмену ВАР. Сидят шесть человек, пульс 50, когда у судьи в поле 200, чай пьют, зовут посмотреть повтор. Они подставляют главного арбитра»

Алексей Попов: отмените долбаный ВАР.

Алексей Попов после ничьей «Зенита» с «Локомотивом» (0:0) заявил. что лучше бы видеоповторов в футболе не было.

«Вообще не было видно, чтобы Дивеев играл рукой. Я не понимаю, что происходит в РПЛ. Может, судьи решили быть против всего футбола? У нас они опять становятся главными героями, хотя ими должны быть футболисты. Арбитры постоянно лезут в центр внимания, это огромная проблема.

Что делать? Надо начинать со Второй лиги. Там арбитры иногда правил не знают, низкая квалификация. Надо воспитывать арбитров с низов. Они же попадают из Второй лиги в РПЛ. Когда у судьи в поле пульс 200, он не понимает, что происходит и действует на автомате.

Все дело в образовании судей. С этим долбаным ВАР их сидит шесть человек, а вы ничего не видите. Как так можно?! У них пульс 50, они сидят и чай пьют, зовут посмотреть повтор. Они подставляют главного арбитра. Я за то, чтобы отменить ВАР.

Сама игра была достаточно медленной. Проблемы «Зенита» связаны с их футболистами. Не знаю, почему Семак не может до них докричаться», – сказал бывший защитник «Рубина».

Что делать с Челестини?25866 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
logoСергей Семак
logoВторая лига А
logoИгорь Дивеев
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoЗенит
видеоповторы
logoАлексей Попов
logoЛокомотив
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А что мешает арбитру посмотреть ВАР, и оставить свое решение в силе? Пульс?
Без ВАР было лучше, ей-богу!
Нужно просто ВАРу не встревать пока этого не потребует одна из сторон. Число обращений конечно ограничить, скажем 3 за матч. Из-за ерунды тогда ВАР поднимать не будут.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шнякин о пенальти за игру рукой: «Правило – полное говно! Эпизоды с Дивеевым, Умяровым и Оласой не несли угрозы, но можно получить почти гарантированный гол. Это честно?»
24 апреля, 18:36
Семак о судействе: «Трактовки непонятны. Мажич говорит, что игра Оласы – это не рука. Аналогичный момент в следующем матче – рука. Понимаю Станковича. Просто оставлю no comment»
24 апреля, 09:38
