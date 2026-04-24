Попов о пенальти за игру Дивеева рукой: «Я за отмену ВАР. Сидят шесть человек, пульс 50, когда у судьи в поле 200, чай пьют, зовут посмотреть повтор. Они подставляют главного арбитра»

Алексей Попов: отмените долбаный ВАР.

Алексей Попов после ничьей «Зенита» с «Локомотивом» (0:0) заявил. что лучше бы видеоповторов в футболе не было.

«Вообще не было видно, чтобы Дивеев играл рукой. Я не понимаю, что происходит в РПЛ. Может, судьи решили быть против всего футбола? У нас они опять становятся главными героями, хотя ими должны быть футболисты. Арбитры постоянно лезут в центр внимания, это огромная проблема.

Что делать? Надо начинать со Второй лиги. Там арбитры иногда правил не знают, низкая квалификация. Надо воспитывать арбитров с низов. Они же попадают из Второй лиги в РПЛ . Когда у судьи в поле пульс 200, он не понимает, что происходит и действует на автомате.

Все дело в образовании судей. С этим долбаным ВАР их сидит шесть человек, а вы ничего не видите. Как так можно?! У них пульс 50, они сидят и чай пьют, зовут посмотреть повтор. Они подставляют главного арбитра. Я за то, чтобы отменить ВАР.

Сама игра была достаточно медленной. Проблемы «Зенита » связаны с их футболистами. Не знаю, почему Семак не может до них докричаться», – сказал бывший защитник «Рубина».