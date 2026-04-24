Шнякин о пенальти за игру рукой: «Правило – полное говно! Эпизоды с Дивеевым, Умяровым и Оласой не несли угрозы, но можно получить почти гарантированный гол. Это честно?»

Шнякин о пенальти за игру рукой: полное говно, дарят почти гарантированный гол.

Комментатор «Матч ТВ » Дмитрий Шнякин раскритиковал правило назначения пенальти за игру рукой.

Ранее в 26-м туре Мир РПЛ были назначены 11-метровые за попадание мяча в руку защитника «Зенита » Игоря Дивеева в игре с «Локомотивом » (2:2) и хавбека «Спартака » Наиля Умярова в матче с «Краснодаром» (1:2). Перед этим во встрече «быков» с «Балтикой» (2:2) мяч попал в руку защитнику южан Лукасу Оласе, но арбитр не усмотрел нарушения.

«По поводу трехрукого скандала в РПЛ. Ну вот Дивеев – он руку куда и зачем поднял? НО касание незначительное. Ну вот Умяров – рука в неестественном, мяч бицепса касается. НО буквально на днях был Оласа. Ну вот Оласа – рука увеличивает площадь, как бы блок удара по воротам. НО ведь борьбу нормальную вел, а в руку с 20 см попали, не успеть.

Есть и другое НО: то, за что Оласу не наказали, стало поводом для других РПЛ-пенальти… И что теперь с этим всем делать? Уйма доводов в обе стороны.

Но есть то, что объединяет все три эпизода. Они никакой выдающейся угрозы не несли. Пока смотрю на споры осатанелые, у меня свербит мысль, которую уже формулировал: правило пенальти, изобретенное 150+ лет назад – полное говно! Мяч касается руки при отсутствии реальной опасности, но атакующая команда получает целый пенальти, 0,8 XG, почти гарантированный гол.

За что? Преступление и наказание соизмеримы? Это честно? Но многие продолжат гундеть про традиции и дух футбола; хотя уже в следующие выходные эти же люди будут орать про подсуживание «Зениту»/«Краснодару»/«Спартаку»/«Реалу» и так далее, про судей задолбавших, про трактовки путанные. Правило пенальти кривое, несправедливое, раздражающее», – написал Шнякин в своем телеграм-канале.