  Шнякин о пенальти за игру рукой: «Правило – полное говно! Эпизоды с Дивеевым, Умяровым и Оласой не несли угрозы, но можно получить почти гарантированный гол. Это честно?»
Шнякин о пенальти за игру рукой: «Правило – полное говно! Эпизоды с Дивеевым, Умяровым и Оласой не несли угрозы, но можно получить почти гарантированный гол. Это честно?»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин раскритиковал правило назначения пенальти за игру рукой.

Ранее в 26-м туре Мир РПЛ были назначены 11-метровые за попадание мяча в руку защитника «Зенита» Игоря Дивеева в игре с «Локомотивом» (2:2) и хавбека «Спартака» Наиля Умярова в матче с «Краснодаром» (1:2). Перед этим во встрече «быков» с «Балтикой» (2:2) мяч попал в руку защитнику южан Лукасу Оласе, но арбитр не усмотрел нарушения.

«По поводу трехрукого скандала в РПЛ. Ну вот Дивеев – он руку куда и зачем поднял? НО касание незначительное. Ну вот Умяров – рука в неестественном, мяч бицепса касается. НО буквально на днях был Оласа. Ну вот Оласа – рука увеличивает площадь, как бы блок удара по воротам. НО ведь борьбу нормальную вел, а в руку с 20 см попали, не успеть.

Есть и другое НО: то, за что Оласу не наказали, стало поводом для других РПЛ-пенальти… И что теперь с этим всем делать? Уйма доводов в обе стороны.

Но есть то, что объединяет все три эпизода. Они никакой выдающейся угрозы не несли. Пока смотрю на споры осатанелые, у меня свербит мысль, которую уже формулировал: правило пенальти, изобретенное 150+ лет назад – полное говно! Мяч касается руки при отсутствии реальной опасности, но атакующая команда получает целый пенальти, 0,8 XG, почти гарантированный гол.

За что? Преступление и наказание соизмеримы? Это честно? Но многие продолжат гундеть про традиции и дух футбола; хотя уже в следующие выходные эти же люди будут орать про подсуживание «Зениту»/«Краснодару»/«Спартаку»/«Реалу» и так далее, про судей задолбавших, про трактовки путанные. Правило пенальти кривое, несправедливое, раздражающее», – написал Шнякин в своем телеграм-канале.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина
Зато теперь понятно, что имеют ввиду, когда говорят, что пенальти - это лотерея. Невозможно угадать, когда поставят, когда нет. Если не играет Краснодар, конечно, в этом случае всё ясно.
Краснодар бил 5 пенальти и получил в свои 5. Зенит бил 12 пенальти и получил в свои 3.
Инспекторы уже взяли Шнякина на карандаш, за ошибки и негативное высказывание о судействе. 🤣
Внесён в список Инокомментаторов.
Раньше включаешь футбол - а там Уткин комментирует, Розанов, Орлов.
А сейчас - Шнякин, Генич , Журавель. Разве это честно?
сейчас и комментированием это не назвать
Ничего, Шнякин, Генич, Журавель постареют, их также нахваливать будут, как Орлова сейчас. "А в наше-то время ууу".
Дима, Полное говно - это судейство Краснодара
Баланс пенальти у Краснодара -- 5:5. Баланс пенальти у Зенита -- 12:3(в пользу питерцев). Вот тебе и судейство
Давно уже писал, где только мог. Надо решить проблему в корне, а именно, снизить влияние пенальти на итоговый результат. А для этого нужно уровнять шансы вратаря и бьющего. Как? Отнести точку на несколько метров дальше от ворот.
Надо вообще давать не пенальти, а свободный, это уже резко снизит остроту проблемы. А то сейчас безобидный эпизод на 0,01 xG от попадания в руку вырастает сразу до 0,75 вероятности гола.
Больше всего раздражает, что вратарям запретили делать пару шагов вперед, крайне жестко следят за тем, чтобы нога была на ленточке. И при этом ничего не делают с петушиными разбежками. Еще и повторный пенальти, если не дай бог кто-то на долю секунды раньше вбежит

Максимум всё для того, чтобы гол состоялся. Когда пенальти уже почти гарантированный гол
Ну и в чем Шнякин не прав?
Да прав во всём.
В том что стал комментатором.
Так самое интересное, что когда напа хватают за шею, толкают, что напрямую влияет на игру, не даёт показать красоту - это не нарушение, типа борьба (кому она ваше нужна? все голы хотят, а не вот эту вот возню). А вот эти руки ни на что не влияющие - только в путь дают. У судей реально сумасшедший дом какой-то, они вообще всё перепутали
Нужно вводить правило как в баскетболе. Первые пять фолов в штрафной не пробиваются. Только если фол последней надежды. А то взяли моду, наказывать пенальти за любое касание
На пол такое не упало. Надо просто вернуться к понятным правилам. Где нарушение было нарушением, без сотни субъективных критериев на усмотрение судьи, ВАРа, еще кого-нибудь. Тогда и футбола станет больше.
- мяч попал в руку - нарушение, без всяких влияло/не влияло. И сразу прекратят махать клешнями.
- тянешь соперника за футболку - нарушение без всяких был там срыв атаки или не был. И прекратят хватать.
- упал и требуешь карточки, а нарушения не было - желтая за симуляцию. И перестанут симулировать через неделю.

А у то дошло уже до формального идиотизма "в матчах такого уровня такое не ставят, не свистят". Это как? По факту это как на дорогах, когда некоторых блатных никогда не штрафуют, ну уровень вот такой. Хотите футбола - четко пропишите правила без "вилок" и двоемыслия. А пока к правилам пристёгивают "усмотрение судьи, влияло на эпизод или не влияло", будут эти вечные тёрки. И манипуляция результатом.
Непоследовательность принятий решений судьями, разная трактовка почти идентичных эпизодов при "игре рукой" в штрафной площади, вмешательство вар в каждом матче и отсутствие единой позиции судейского корпуса, его главы Мажича - это анархия. Кручу верчу - запутать хочу. Нет такого количества судейских ошибок и тем более вмешательства ВАР, ни в одном чемпионате Европы.
Объединяет три эпизода то, что все они в пользу Краснодара
