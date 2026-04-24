Шнякин о пенальти за игру рукой: «Правило – полное говно! Эпизоды с Дивеевым, Умяровым и Оласой не несли угрозы, но можно получить почти гарантированный гол. Это честно?»
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин раскритиковал правило назначения пенальти за игру рукой.
Ранее в 26-м туре Мир РПЛ были назначены 11-метровые за попадание мяча в руку защитника «Зенита» Игоря Дивеева в игре с «Локомотивом» (2:2) и хавбека «Спартака» Наиля Умярова в матче с «Краснодаром» (1:2). Перед этим во встрече «быков» с «Балтикой» (2:2) мяч попал в руку защитнику южан Лукасу Оласе, но арбитр не усмотрел нарушения.
«По поводу трехрукого скандала в РПЛ. Ну вот Дивеев – он руку куда и зачем поднял? НО касание незначительное. Ну вот Умяров – рука в неестественном, мяч бицепса касается. НО буквально на днях был Оласа. Ну вот Оласа – рука увеличивает площадь, как бы блок удара по воротам. НО ведь борьбу нормальную вел, а в руку с 20 см попали, не успеть.
Есть и другое НО: то, за что Оласу не наказали, стало поводом для других РПЛ-пенальти… И что теперь с этим всем делать? Уйма доводов в обе стороны.
Но есть то, что объединяет все три эпизода. Они никакой выдающейся угрозы не несли. Пока смотрю на споры осатанелые, у меня свербит мысль, которую уже формулировал: правило пенальти, изобретенное 150+ лет назад – полное говно! Мяч касается руки при отсутствии реальной опасности, но атакующая команда получает целый пенальти, 0,8 XG, почти гарантированный гол.
За что? Преступление и наказание соизмеримы? Это честно? Но многие продолжат гундеть про традиции и дух футбола; хотя уже в следующие выходные эти же люди будут орать про подсуживание «Зениту»/«Краснодару»/«Спартаку»/«Реалу» и так далее, про судей задолбавших, про трактовки путанные. Правило пенальти кривое, несправедливое, раздражающее», – написал Шнякин в своем телеграм-канале.
А сейчас - Шнякин, Генич , Журавель. Разве это честно?
Максимум всё для того, чтобы гол состоялся. Когда пенальти уже почти гарантированный гол
- мяч попал в руку - нарушение, без всяких влияло/не влияло. И сразу прекратят махать клешнями.
- тянешь соперника за футболку - нарушение без всяких был там срыв атаки или не был. И прекратят хватать.
- упал и требуешь карточки, а нарушения не было - желтая за симуляцию. И перестанут симулировать через неделю.
А у то дошло уже до формального идиотизма "в матчах такого уровня такое не ставят, не свистят". Это как? По факту это как на дорогах, когда некоторых блатных никогда не штрафуют, ну уровень вот такой. Хотите футбола - четко пропишите правила без "вилок" и двоемыслия. А пока к правилам пристёгивают "усмотрение судьи, влияло на эпизод или не влияло", будут эти вечные тёрки. И манипуляция результатом.