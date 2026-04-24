«Интер» за 15 млн евро выкупит Аканджи у «Ман Сити». Сделку оформят в мае
Мануэль Аканджи продолжит выступать за «Интер».
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что миланцы решили выкупить защитника у «Манчестер Сити». Сделку оформят в мае.
«Горожане» получат за 30-летнего швейцарца 15 млн евро.
В этом сезоне Аканджи провел 31 матч в Серии А и забил 2 гола.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Очень помог в сезон требла. Good luck
Хороший защитник, но при таком Хусанове без шансов играть. Ещё скоро легендарный Йошко Гвардиол восстановится
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
У Пепа в принципе не может быть игроков которым гарантировано место в основе, кто лучше играет тот и в основе.
Ну а почему нет, на рынке не так много защитников за вменяемую цену
Пойдет. Хотя, скорее, как игрок ротации. Защитник нужен прям сильный центральный
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем