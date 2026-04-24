«Интер» за 15 млн евро выкупит Аканджи у «Ман Сити». Сделку оформят в мае

Мануэль Аканджи продолжит выступать за «Интер ».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что миланцы решили выкупить защитника у «Манчестер Сити ». Сделку оформят в мае.

«Горожане» получат за 30-летнего швейцарца 15 млн евро.

В этом сезоне Аканджи провел 31 матч в Серии А и забил 2 гола.