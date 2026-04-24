Гранат про пенальти «Краснодара» в игре со «Спартаком»: «По букве закона – очевидная игра рукой. «Зениту» вон какой показали!»

Гранат про «Спартак» – «Краснодар»: матч больше ничейный, пенальти был чистый.

Бывший защитник «Спартака» Владимир Гранат считает, что матч красно‑белых с «Краснодаром» был скорее ничейным.

В четверг «Спартак» дома уступил «быкам» (1:2) в 26-м туре Мир РПЛ. Арбитр Артем Чистяков в концовке первого тайма назначил пенальти в ворота красно‑белых за игру рукой хавбека Наиля Умярова в штрафной. 11‑метровый удар реализовал Эдуард Сперцян.

– В принципе равную игру показали команды. «Спартак» здорово провел первый тайм, но «Краснодару» удалось выправить игру во второй половине встречи. Больше, наверное, матч был ничейный. Но здесь надо отметить, что «Краснодар» умеет выжимать максимальный результат даже из не самой лучшей своей игры.

– Какого вы мнения о пенальти в ворота «Спартака»?

– Чистый одиннадцатиметровый. Попадание мяча в руку. Сейчас практически любая рука, оставленная в сторону, – пенальти. «Зениту» вон какой пенальти показали! Поэтому все по букве закона.

Единственное – в некоторых моментах можно по спортивному принципу пенальти не ставить. Как в матче «Локомотива» и «Зенита». Но здесь очевидная игра рукой, – сказал Гранат.

Что делать с Челестини?25804 голоса
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Вопрос в другом, почему тогда рука Оласы не пенальти?Почему рука Тормене не пенальти?
Ответ Александр Жердин
Как же ты достал со своей Махачкалой. Носишься, как сумасшедший, с ветки на ветку с одним и тем же. Тебя уже всерьез никто не воспринимает. Отдохни, что ли.
Ну и по классике.Почему в ворота Краснодара не поставили пенальти;
Это другое😁
Значит, Зенит дважды наказали, тугодум!
Ответ укротитель троллей
игра рукой )))
Это что-то про Артёма?
Игра рукой была у Артёма, тут вар не нужен.
А про Оласу незачем вспоминать.
Зениту так то 12 штук дали в этом сезоне при очевидно ужасной игре , причем 7-9 из них можно даже не ставить . В ворота Спартака ставят 9 пенку в сезоне по моему это рекорд лиги , за любое касание или оплошность сразу свисток .
Материалы по теме
Кавазашвили о пенальти в ворота «Спартака»: «Глупость, грубая ошибка судьи. Мяч не изменил направления полета, просто чиркнул по предплечью Умярова. Чего он испугался? Это на его совести»
24 апреля, 16:08
Умяров о пенальти в ворота «Спартака»: «Тяжело было убрать руку. Не хочется говорить про низкий уровень судейства. В Англии или Испании тоже ошибаются. Трактовок очень много»
24 апреля, 03:20
Дьяков о попаданиях мяча в руку Умярову и Оласе: «Вопрос, понимают ли судьи РПЛ правила футбола. Примерно одинаковые эпизоды трактуются по-разному – какая тут последовательность?»
23 апреля, 20:37
Тихонов о руке Умярова в матче с «Краснодаром»: «Ужас, это не пенальти. Запредельное издевательство над футболистами»
23 апреля, 20:19
Рекомендуем
Главные новости
Победа «МЮ», поражение «Балтики», яркая пресс-конференция Разина, Россия сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом, Алиев лечился от туберкулеза, Тедеско уволен и другие новости
сегодня, 04:10
Шалимов о борьбе за 3-е место в РПЛ: «Зачем за него биться? Для «Спартака» даже 2-е ни о чем в плане мотивации. Для «Балтики» – супер. Для «Локомотива» – супер, но оно ничего не дает»
сегодня, 03:58
Кэррик про 2:1 с «Брентфордом»: «Дух, усилия и сплоченность игроков «МЮ» были фантастическими. Сейчас такое время сезона, когда важен результат»
вчера, 22:02
У Бруну 140 очков в АПЛ за «МЮ» – как у Роналду. У хавбека 70 голов и 70 ассистов, у форварда – 103+37
вчера, 21:20
Талалаев о судьях после 0:1 от «Акрона»: «Судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле, я в этом убежден. «Зениту» уступили в Кубке с этим же арбитром»
вчера, 21:10
У «МЮ» 9 побед в 13 матчах при Кэррике. Команда идет 3-й и на 3 очка опережает «Ливерпуль» перед очной игрой
вчера, 20:56
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Брентфорда»
вчера, 20:54Live
«Манчестер Юнайтед» победил «Брентфорд» – 2:1. Шешко и Каземиро забили, у Бруну ассист
вчера, 20:53
Защитник ЦСКА Мойзес выбыл до конца сезона из-за травмы: «Грустно, но я вернусь сильнее. Спасибо Богу за все»
вчера, 20:44
Абелардо об Энрике и прессе: «Некоторые журналисты спрашивают обо всем, кроме футбола. Вы играете против «Бетиса» и слышите: «Что вы думаете об этом заявлении Винисиуса?»
вчера, 20:25
Ко всем новостям
Последние новости
Гурцкая о «Пари НН»: «Вы обязаны вылететь с долгами в 600-700 млн и потом думать, как закрыть эту команду. По-другому нельзя с этими регионами работать, люди вообще не соображают, что делать»
45 минут назад
Заика о «Сочи»: «Никто в команде не смирился с вылетом, будем биться до конца. А смысл что-то делать, если не веришь? Мотивировать нас не надо»
сегодня, 04:22
ЦСКА о Мойзесе: «У бразильца травма четырехглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения – от 4 недель»
сегодня, 03:46
«МЮ» набрал 30 очков в 14 матчах АПЛ при Кэррике и Флетчере. С Аморимом было 31 очко в 20 играх
вчера, 21:59
На ЧМ-2026 желтые карточки будут сгорать после группового этапа и 1/4 финала
вчера, 21:52
У Бруну гол или ассист за «МЮ» в 7 матчах АПЛ подряд. Это лучшие показатели после ван Перси, набиравшего очки в 10 играх подряд с ноября 2012-го по январь 2013-го
вчера, 21:40
Adidas создал джерси для собак в стиле форм Аргентины, Японии, Мексики, Колумбии для ЧМ-2026
вчера, 21:32Фото
Генич заявил, что ЦСКА назначит нового тренера-иностранца: «К Талалаеву был интерес, это правда. Но с одним тренером уже договорились, говорят»
вчера, 21:29
Родриго с опережнием сроков восстанавливается от разрыва «крестов». Вингер «Реала» читал письма фанатов, вел дневник, играл на укулеле и в приставку, а теперь тренируется дважды в день (As)
вчера, 21:12
Чемпионат Испании. «Эспаньол» и «Леванте» голов не забили
вчера, 20:59
Рекомендуем