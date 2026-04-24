Гранат про пенальти «Краснодара» в игре со «Спартаком»: «По букве закона – очевидная игра рукой. «Зениту» вон какой показали!»

Гранат про «Спартак» – «Краснодар»: матч больше ничейный, пенальти был чистый.

Бывший защитник «Спартака» Владимир Гранат считает, что матч красно‑белых с «Краснодаром » был скорее ничейным.

В четверг «Спартак» дома уступил «быкам» (1:2) в 26-м туре Мир РПЛ . Арбитр Артем Чистяков в концовке первого тайма назначил пенальти в ворота красно‑белых за игру рукой хавбека Наиля Умярова в штрафной. 11‑метровый удар реализовал Эдуард Сперцян.

– В принципе равную игру показали команды. «Спартак » здорово провел первый тайм, но «Краснодару» удалось выправить игру во второй половине встречи. Больше, наверное, матч был ничейный. Но здесь надо отметить, что «Краснодар» умеет выжимать максимальный результат даже из не самой лучшей своей игры.

– Какого вы мнения о пенальти в ворота «Спартака»?

– Чистый одиннадцатиметровый. Попадание мяча в руку. Сейчас практически любая рука, оставленная в сторону, – пенальти. «Зениту» вон какой пенальти показали! Поэтому все по букве закона.

Единственное – в некоторых моментах можно по спортивному принципу пенальти не ставить. Как в матче «Локомотива» и «Зенита». Но здесь очевидная игра рукой, – сказал Гранат.