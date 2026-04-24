Сперцян о победе над «Спартаком»: «На характере! Чем дальше, тем сложнее, но «Краснодар» будет стараться»

Сперцян о победе над «Спартаком»: на характере!.

Эдуард Сперцян прокомментировал победу над «Спартаком » (2:1) в Мир РПЛ .

«На характере! +3 очка! Нет времени расслабляться, чем дальше, тем сложнее, но мы будем стараться.

Большое спасибо каждому за вашу поддержку!» – написал полузащитник «Краснодара ».

