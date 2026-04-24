  • Сперцян о победе над «Спартаком»: «На характере! Чем дальше, тем сложнее, но «Краснодар» будет стараться»
39

Эдуард Сперцян прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в Мир РПЛ.

«На характере! +3 очка! Нет времени расслабляться, чем дальше, тем сложнее, но мы будем стараться.

Большое спасибо каждому за вашу поддержку!» – написал полузащитник «Краснодара».

Сперцян о том, что арбитры «тащат» «Краснодар» к титулу: «Что вы хотите от меня? Мы выходим играть в футбол. Моменты с Умяровым и Оласой чуть разные. Почему? Пусть ответит судья»

Что делать с Челестини?
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Эдуарда Сперцяна
на характере - один удар в створ, 2 гола!
Комментарий скрыт
На характере судьи??
Какой характер,левый пенальти,а по игре вас раскатали.Зенит больше не потеряет очков,вот и посмотрим на ваш характер.
Ну ладно. Не топи за зиньку. Пусть хоть анжины, но не спб
Да я и не топлю,я за мясо.
На судействе
На судействе как и прошлый сезон
Комментарий скрыт
Давно судьи характером стали?
Про судейство пишут Питерские которые 10 лет на нем выезжали)).
+
А «Краснодар» отмазывают мясные, которые сильно больше 10 лет не могут выиграть чемпионат и еще столько же минимум не смогут, им только и остается радоваться поражениям своей команды, которые позволяют соперникам «Зенита» набирать очки в борьбе с ними :))
Я бы сказал: на судейских ошибках. Не знаю, преднамеренных или нет, но на ошибках
Спасибо за адекватность
Спасибо каждому судье, Сперцян имел ввиду...
молчал бы Эдуард - за умного приняли бы...Спартаку не повезло с реализацией - бывает такое, что мяч в ворота не идёт. Про пеналь не буду ничего говорить, т.к. на стадионе смотрел - там повторы скудные
Сперцян о том, как изменить правила игры рукой, чтобы не возникало споров: «Не знаю. А с линиями у нас все в порядке разве? Мое дело – играть в футбол»
24 апреля, 10:57
Сперцян о том, что арбитры «тащат» «Краснодар» к титулу: «Что вы хотите от меня? Мы выходим играть в футбол. Моменты с Умяровым и Оласой чуть разные. Почему? Пусть ответит судья»
23 апреля, 20:59
Сперцян впервые забил 12 голов в сезоне РПЛ. У хавбека «Краснодара» также 14 ассистов – тоже личный рекорд
23 апреля, 17:52
