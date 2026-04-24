  • Экс-повар Роналду: «Только люди пьют молоко до 50, 60 лет, это противоестественно, не одобряю. Телята не пьют его после трех месяцев. А субпродукты – это полезно, Криштиану любил печень»
Экс-повар Роналду: «Только люди пьют молоко до 50, 60 лет, это противоестественно, не одобряю. Телята не пьют его после трех месяцев. А субпродукты – это полезно, Криштиану любил печень»

Экс-повар Роналду: не пейте молоко во взрослом возрасте.

Джорджо Бароне, бывший повар Криштиану Роналду, выступил против того, чтобы взрослые люди пили молоко.

«Никакого молока. Люди – единственные животные, которые пьют молоко других животных. Ни одно другое животное не пьет молоко после трех месяцев. Телята не пьют молоко после трех месяцев. Животные не пьют молоко других животных. Такого в природе не бывает.

Только люди продолжают пить молоко до 30, 40, 50, 60 лет, и, на мой взгляд, это неправильно. Мы питаемся грудным молоком наших матерей, как собаки, волки, коровы и ослы. Это нормально. После младенческого возраста это ненормально. Это противоестественно.

Я согласен с [рационом Эрлинга Холанда, включающим] употребление субпродуктов. Печень, сердце и мозг – это все полезные продукты. Это суперпища.

Криштиану тоже любил печень. Я ее обожаю. Она очень богата железом, и это важно для рациона, так что употребление субпродуктов я одобряю – но не молока», – отметил Бароне в интервью Covers.com.

С каких пор это телята не пьют молоко после 3 месяцев? До года могут они сосать маму, пока корова сама не отобьет их. И почему животные не пьют молоко других животных? Собаки и кошки пьют коровье молоко запросто, причем в любом возрасте
Ответ аdidаs
С каких пор это телята не пьют молоко после 3 месяцев? До года могут они сосать маму, пока корова сама не отобьет их. И почему животные не пьют молоко других животных? Собаки и кошки пьют коровье молоко запросто, причем в любом возрасте
"Собаки и кошки пьют коровье молоко запросто"
Но не до 50-60 лет, тут экс-повар Роналду в корень зрит
Ответ Ogramoon
"Собаки и кошки пьют коровье молоко запросто" Но не до 50-60 лет, тут экс-повар Роналду в корень зрит
Тут не поспоришь
Еще животные не носят одежду, не играют в футбол и, кстати, не имеют личных поваров :)) зато жрут сырую плоть своих единовидцев, так сказать...
Ответ NoThanks
Еще животные не носят одежду, не играют в футбол и, кстати, не имеют личных поваров :)) зато жрут сырую плоть своих единовидцев, так сказать...
Ну да, а еще не курят и не принимают наркотики ) Это в обе стороны работает, человек - животное непредсказуемое.
Ответ NoThanks
Еще животные не носят одежду, не играют в футбол и, кстати, не имеют личных поваров :)) зато жрут сырую плоть своих единовидцев, так сказать...
Так-то, последнее только некоторых видов грызунов системно относительно, да у свиней. Даже гиена может другую, мертвую уже, пожрать, но только с голодухи. А это и у людей встречается
аргументация уровня плоскоземельщиов
Ответ А я ясные дни оставляю себе
аргументация уровня плоскоземельщиов
Комментарий скрыт
Ответ А я ясные дни оставляю себе
аргументация уровня плоскоземельщиов
Комментарий скрыт
До каких лет телята едят субпродукты?
Объясните этому додику что люди всеядные существа и могут есть всё: мясо, клетчатку, бобы и молоко в том числе
Ответ Рафик Маркес
Объясните этому додику что люди всеядные существа и могут есть всё: мясо, клетчатку, бобы и молоко в том числе
Вот именно. Если организм может из продукта извлекать нужные вещества, а человеку нравится, то с чего это нельзя.
Ответ Рафик Маркес
Объясните этому додику что люди всеядные существа и могут есть всё: мясо, клетчатку, бобы и молоко в том числе
В молоке и хорошей молочке ещё и хорошо усваиваемый кальций, белки и другого, что лишним никому не будет)
Что только люди не пьют))
И кстати телята в футбол не играют, ни до, ни после трёх месяцев))
Слышь, повар?! Кофе капучино топ. Там молоко есть. Если не пробовал так и скажи. Потому и экс видимо.
Ответ Евгений Сидоров
Слышь, повар?! Кофе капучино топ. Там молоко есть. Если не пробовал так и скажи. Потому и экс видимо.
Возможно имелось ввиду молоко в чистом виде ну и не в таких небольших дозах как в капучино.
Ответ Евгений Сидоров
Слышь, повар?! Кофе капучино топ. Там молоко есть. Если не пробовал так и скажи. Потому и экс видимо.
Телята кофе тоже не пьют. Это противоестественно
Пауло Убиратан: «Моя философия такова: если у вас ничего не болит, ничего не делайте. Занятия спортом для любителей никак не отражаются на здоровье. Профессиональные занятия спортом так и вовсе наносят ему вред, а упражнения для накачки мускулов способствуют лишь увеличению размера мускулов. Если бы постоянная ходьба была полезна, почтальоны были бы бессмертны. Косатки всю жизнь плавают, едят рыбу и пьют воду, и, несмотря на это, они толстые. Зайцы бегают и прыгают без остановки, но живут не более 15 лет. Черепахи не бегают и ничего не делают, однако живут 450 лет».
Ответ Amalfitano
Пауло Убиратан: «Моя философия такова: если у вас ничего не болит, ничего не делайте. Занятия спортом для любителей никак не отражаются на здоровье. Профессиональные занятия спортом так и вовсе наносят ему вред, а упражнения для накачки мускулов способствуют лишь увеличению размера мускулов. Если бы постоянная ходьба была полезна, почтальоны были бы бессмертны. Косатки всю жизнь плавают, едят рыбу и пьют воду, и, несмотря на это, они толстые. Зайцы бегают и прыгают без остановки, но живут не более 15 лет. Черепахи не бегают и ничего не делают, однако живут 450 лет».
У черепах метаболизм очень медленный и они совсем не прихотливы. Если не дергаясь, не стрессуя жить в дереввне, изи 100+ лет можно прожить, питаясь буквально подножным кормом.
Ответ Большой Ключ
У черепах метаболизм очень медленный и они совсем не прихотливы. Если не дергаясь, не стрессуя жить в дереввне, изи 100+ лет можно прожить, питаясь буквально подножным кормом.
В деревне средняя продолжительность жизни ниже чем в городе.
Эрлинг Холанд, нападающий «Манчестер Сити», называет сырое молоко своим «волшебным эликсиром» и «суперпродуктом». Он пьет его после тренировок, утверждая, что оно полезно для мышц, костей и желудка. Этот рацион, включающий также стейки, получил широкое освещение, хотя в Англии сырое молоко считают небезопасным.
молоко на самом деле довольно бесполезный продукт. но если человеку нравится и нет непереносимости почему нет?
