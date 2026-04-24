Экс-повар Роналду: «Только люди пьют молоко до 50, 60 лет, это противоестественно, не одобряю. Телята не пьют его после трех месяцев. А субпродукты – это полезно, Криштиану любил печень»

Экс-повар Роналду: не пейте молоко во взрослом возрасте.

Джорджо Бароне, бывший повар Криштиану Роналду , выступил против того, чтобы взрослые люди пили молоко.

«Никакого молока. Люди – единственные животные, которые пьют молоко других животных. Ни одно другое животное не пьет молоко после трех месяцев. Телята не пьют молоко после трех месяцев. Животные не пьют молоко других животных. Такого в природе не бывает.

Только люди продолжают пить молоко до 30, 40, 50, 60 лет, и, на мой взгляд, это неправильно. Мы питаемся грудным молоком наших матерей, как собаки, волки, коровы и ослы. Это нормально. После младенческого возраста это ненормально. Это противоестественно.

Я согласен с [рационом Эрлинга Холанда , включающим] употребление субпродуктов. Печень, сердце и мозг – это все полезные продукты. Это суперпища.

Криштиану тоже любил печень. Я ее обожаю. Она очень богата железом, и это важно для рациона, так что употребление субпродуктов я одобряю – но не молока», – отметил Бароне в интервью Covers.com.