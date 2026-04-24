Бруну о предложении «Аль-Хилаля»: «Мы с женой не стремимся быть самыми богатыми людьми в мире. Я не хотел покидать «МЮ», когда были трудности. Хочу выиграть АПЛ и ЛЧ»

Бруну о предложении «Аль-Хилаля»: не хотим с женой быть самыми богатыми в мире.

Капитан «Манчестер Юнайтед » Бруну Фернандеш рассказал, почему не покинул клуб летом.

В конце прошлого сезона руководство манкунианцев сообщило полузащитнику, что не будет препятствовать его переходу в саудовский «Аль-Хилаль », который был готов сделать крупное предложения. После разговора с семьей португалец решил остаться в Манчестере.

«Я остался, потому что думал, что еще могу что-то дать клубу.

Конечно, история с Саудовской Аравией, с деньгами… Предложили много. Хорошо, что моя жена довольно приземленная, как и я. Мы прекрасно понимаем, что не стремимся быть самыми богатыми людьми в мире. Мы просто хотим осуществить свои мечты, жить хорошей жизнью со своими детьми и стараться добиться как можно большего успеха.

Моя жена сказала что-то вроде: «Ты осуществил свои мечты? Ты достиг всего, чего хотел?» И эта небольшая реплика дала мне понять, что она со мной солидарна.

Надо продолжать пытаться и смотреть, к чему это приведет. Я не хотел покидать клуб в тот момент, когда мы испытывали трудности.

Я хочу выиграть Премьер-лигу. Я хочу выиграть Лигу чемпионов . Я никогда не отстраняюсь от этого», – сказал Бруну Фернандеш в беседе с Уэйном Руни.