Бруну о предложении «Аль-Хилаля»: «Мы с женой не стремимся быть самыми богатыми людьми в мире. Я не хотел покидать «МЮ», когда были трудности. Хочу выиграть АПЛ и ЛЧ»
Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал, почему не покинул клуб летом.
В конце прошлого сезона руководство манкунианцев сообщило полузащитнику, что не будет препятствовать его переходу в саудовский «Аль-Хилаль», который был готов сделать крупное предложения. После разговора с семьей португалец решил остаться в Манчестере.
«Я остался, потому что думал, что еще могу что-то дать клубу.
Конечно, история с Саудовской Аравией, с деньгами… Предложили много. Хорошо, что моя жена довольно приземленная, как и я. Мы прекрасно понимаем, что не стремимся быть самыми богатыми людьми в мире. Мы просто хотим осуществить свои мечты, жить хорошей жизнью со своими детьми и стараться добиться как можно большего успеха.
Моя жена сказала что-то вроде: «Ты осуществил свои мечты? Ты достиг всего, чего хотел?» И эта небольшая реплика дала мне понять, что она со мной солидарна.
Надо продолжать пытаться и смотреть, к чему это приведет. Я не хотел покидать клуб в тот момент, когда мы испытывали трудности.
Я хочу выиграть Премьер-лигу. Я хочу выиграть Лигу чемпионов. Я никогда не отстраняюсь от этого», – сказал Бруну Фернандеш в беседе с Уэйном Руни.