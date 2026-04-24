  Бруну о предложении «Аль-Хилаля»: «Мы с женой не стремимся быть самыми богатыми людьми в мире. Я не хотел покидать «МЮ», когда были трудности. Хочу выиграть АПЛ и ЛЧ»
31

Бруну о предложении «Аль-Хилаля»: «Мы с женой не стремимся быть самыми богатыми людьми в мире. Я не хотел покидать «МЮ», когда были трудности. Хочу выиграть АПЛ и ЛЧ»

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал, почему не покинул клуб летом.

В конце прошлого сезона руководство манкунианцев сообщило полузащитнику, что не будет препятствовать его переходу в саудовский «Аль-Хилаль», который был готов сделать крупное предложения. После разговора с семьей португалец решил остаться в Манчестере.

«Я остался, потому что думал, что еще могу что-то дать клубу.

Конечно, история с Саудовской Аравией, с деньгами… Предложили много. Хорошо, что моя жена довольно приземленная, как и я. Мы прекрасно понимаем, что не стремимся быть самыми богатыми людьми в мире. Мы просто хотим осуществить свои мечты, жить хорошей жизнью со своими детьми и стараться добиться как можно большего успеха.

Моя жена сказала что-то вроде: «Ты осуществил свои мечты? Ты достиг всего, чего хотел?» И эта небольшая реплика дала мне понять, что она со мной солидарна.

Надо продолжать пытаться и смотреть, к чему это приведет. Я не хотел покидать клуб в тот момент, когда мы испытывали трудности.

Я хочу выиграть Премьер-лигу. Я хочу выиграть Лигу чемпионов. Я никогда не отстраняюсь от этого», – сказал Бруну Фернандеш в беседе с Уэйном Руни.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
в этом минус футбола. это командный вид спорта. какие-то бездарности могут быть победителями ЛЧ. а топари вроде Бруну не иметь серьезных трофеев
Ответ человек-муравей человек-физрук
в этом сезоне Бруно очень близок, чтобы всё же войти в истории премьер лиги. осталось 3 ассиста
Или Мостового! На некоторых смотришь - у них лига чемпионов, чемпионат и т.д. А как они играют никто толком не знает, 10-15 голов за всю жизнь и не более! Вот у меня голов больше чем у некоторых волос на голове!
Бруну, респект!
Как же нам повезло с Бруно. Человек тупо один из лучших в мире (если не лучший) на своей позиции и настолько предан МЮ и любит этот клуб, который постоянно в заднице. Мне плакать хочется от того, что кроме Фернандеша в МЮ таких игроков нет
Бруну точно не хуже праймового Зидана,и не хуже тащит команду чем Зидан,очень уважал Зидана,пока не взял три чашки халявных
Бруну за последние лет десять второй полузащитник АПЛ после Кевина Де Брюйне. Жалко, что без трофеев просидел
"Деньги не самое главное в жизни. Когда у меня было 11 миллионов долларов, я был так же счастлив, когда у меня было 9" (с)
Безоговорочно одна из легенд МЮ. Спасибо тебе за все Бруно!
супер Бруну Фернандеш.ты наш спаситель,тебя уже нужно вписать в зал славы АПЛ.никогда мы не забудем сколько ты сделал для нашего МЮ,ты у многих в сердцах всегда останешься ,как и сам САФ
Странно, почему бы на четвертом десятке не подписать самый жирный последний контракт в карьере и не обеспечить себя и своих детей на всю жизнь? Ему же не 20 лет как некоторым, он как тот же Дуран из Зенита свою карьеру не угробит, он уже легенда
я точно не знаю, но почему-то кажется, что его детям уже не грозит голодная смерть в случае внезапной потери работы на заводе.
Не стоит забывать, что жить придётся в саудовской Аравии. Там и природа специфическая, и культура. По сути это типа футбольной вахты и не каждый на такое готов
И в МЮ не плохо платят !
